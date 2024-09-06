Kötü Kan dizisi oyuncuları kimler? Kötü Kan dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

Kötü Kan dizisi 6 Eylül Cuma günü izleyicilerle buluşacak. Başrollerini Ertan Saban ve Damla Sönmez’in paylaştığı dizinin oyuncu kadrosu oldukça geniş. Peki, Kötü Kan dizisi oyuncuları kimler? Kötü Kan dizisi konusu ve oyuncu kadrosunu derledik.

Kötü Kan dizisi oyuncuları kimler? Kötü Kan dizisi konusu ve oyuncu kadrosu - 1

Başrollerini Ertan Saban ve Damla Sönmez’in paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda Hüseyin Avni Danyal, Levent Ülgen, Savaş Özdemir, Sermet Yeşil, Mert Doğan, Gökçe Özyol, Tolga Güleç, Gonca Sarıyıldız, Alayça Öztürk, Murat Göçmez, Ziya Kürküt, Halil İbrahim Kurum, Deniz Bolışık, Meltem Gülenç, Nazlı Senem Ünal, Mina Koyuncular, Doğa Karakaş, Bilgesu Kural, Hakan Vanlı, Cihat Parıltı, Merve Sevin, Bekir Erdem Öz, Mutluhan Kasap gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. M. Çağatay Tosun’un yönetmen koltuğuna oturduğu dizinin senaryosu ise Barış Erdoğan ve İlker Arslan tarafından kaleme alınıyor.

N-LIFE HABERLERİ

Kötü Kan dizisi oyuncuları kimler? Kötü Kan dizisi konusu ve oyuncu kadrosu - 2

KÖTÜ KAN DİZİSİ KONUSU

“Kötü Kan”, bir gece kulübünün güvenlik müdürlüğünü yaparken tehlikeli bir mafya grubuyla başı derde giren eski polis memuru Kartal’ın yıllardır uzakta yaşayan çocuklarının yanına taşınmasıyla, bir yandan bulaştığı mafya batağından kurtulmaya çalışmasını, bir yandan da çocuklarına baba olabilmenin sınavını izleyici ile buluşturacak.

Kötü Kan dizisi oyuncuları kimler? Kötü Kan dizisi konusu ve oyuncu kadrosu - 3

KÖTÜ KAN DİZİSİ KARAKTERLERİ

Kartal - Ertan Saban

Eski polis. Kulüp 7’nin güvenlik müdürü. İki çocuk babası. Durumsal farkındalığı yüksek. Gözlem yeteneği kuvvetli. İnsan sarrafı. Genelde uyumlu ama kontrol edilmekten hoşlanmaz. Gerektiği yerde, gerektiği kadar konuşur, gevezelik sevmez. “Az ve öz” onun hayat prensibidir. Sakin, soğukkanlı ve uzlaştırıcıdır ama iş belli bir çizgiyi aşarsa deli tarafı ortaya çıkar. Çok arkadaşı yoktur. Zaten olanlar sıkı dostlarıdır ve onu canlarını verecek kadar severler. O da dostlarına, sevdiklerine karşı beklentisiz bir şekilde vericidir. Geldiğimiz noktada hayatta tek amacı vardır, annesiz iki çocuğunu ne pahasına olursa olsun korumak

Kötü Kan dizisi oyuncuları kimler? Kötü Kan dizisi konusu ve oyuncu kadrosu - 4

Nazan - Damla Sönmez

Zeki, eğitimli, ne istediğini bilen bir kadın. Ailesinden dolayı derde, belaya çocukluğundan alışkın. Başına gelenleri garipsemez en zor durumda bile karalar bağlamaz. Vazgeçmemek, denemekten yorulmamak ve hedefine ulaşmak için gösterdiği inat ve azim en büyük özellikleri. Ailemiz kaderimizdir. Onu biz seçemeyiz. Nazan da bunu kısa zamanda anlamış ve erkeklerin egemen olduğu bu alemde oyunu kurallarına göre oynamış. Kendine biçilen rolü kabul etmemiş, kendi hikayesini kendi yazmış. Babasından sonra bu ailenin lideri olmaya hazır. Ailenin işlerini legal bir zemine çekmek en büyük hayali ama içinde oldukları yeraltı dünyası hepsinin öyle içine işlemiş ki, Nazan’ın en büyük sınavı aynada her gün baktığı kadının da aslında bu yolun yolcusu olduğunu anladığında başlayacak.

Kötü Kan dizisi oyuncuları kimler? Kötü Kan dizisi konusu ve oyuncu kadrosu - 5

Fevzi - Hüseyin Avni Danyal

Yaşlı kurt. Sert mizaçlı, çabuk parlayan, sinirlendiğinde gözü dönen bir adam. Bu alemde ilk öğrendiği kurallardan biri: Asla boş gezme. Boş gezmez, silahı hep yanındadır. Gerekirse yakalatır, ceza alır ama kimseye “Fevzi boş geziyormuş” dedirtmez. Fakirlik içinde geçen zor bir çocukluğu olmuş. Çalışkan, dürüst ama hep ezilen, hakkı yenen bir babanın çocuğu. Babasından dürüstlüğü, doğruluğu, hak hukuku öğrenmiş ama şunu da öğrenmiş, güçlü değilsen hepsi nafile. O yüzden hep güçlü olmayı seçmiş, bedeli neyse de ödemiş. Fevzi’ye göre mutlu olunan, gülünen anlar sadece kısa molalardır. Hayat sadece savaş ve mücadeleden ibarettir

Kötü Kan dizisi oyuncuları kimler? Kötü Kan dizisi konusu ve oyuncu kadrosu - 6

Burhan - Levent Ülgen

Şeytan tüyü vardır. Ağzı iyi laf yapar. İkna kabiliyeti şaşırtır. Fiziğine, giyim kuşamına dikkat eder. Hayatta en önem verdiği şey neşesidir. Ona göre ne olursa olsun ne yaşarsa yaşasın neşesini kaybeden, hayattaki pusulasını kaybeder. Emekli başkomiserdir. Hayatın kitaplara, yönetmeliklere sığdırılamayacak karmaşıklıkta olduğunu çok eskiden kavramıştır. O da buna göre davranır. Ona göre ne mutlak bir iyi ne mutlak bir kötü vardır. İnsanın her şeyi yapabileceğini yaşayarak görmüştür. Bazen kendine özgü yöntemleri teamüllerle örtüşmemiş, bazen sınırları zorlayıp çizgileri ucundan aştığı olmuştur ama sonuca ulaşmayı da hep başarmıştır. Cinayet şubede en çetrefilli cinayetleri çözdüğü, narkotik şubeye sürüldüğü zaman Beyoğlu hattında kurduğu istihbarat ağıyla sokak satışını tamamen bitirdiği teşkilatta hala anlatılır. Ona göre her şart yeni durumlar, her yeni durum da kendine has önlem ve tedbir gerektirir. Prensipler de kurallar da yeri gelir eğilir, yeri gelir bükülür. Bir de şunu hep kendine de dostlarına da hatırlatır: haya kısadır ve değiştiremeyeceğin şeylere takılıp kalmak insanı çürütür.

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