Kötü Kan dizisi oyuncuları kimler? Kötü Kan dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Kötü Kan dizisi 6 Eylül Cuma günü izleyicilerle buluşacak. Başrollerini Ertan Saban ve Damla Sönmez’in paylaştığı dizinin oyuncu kadrosu oldukça geniş. Peki, Kötü Kan dizisi oyuncuları kimler? Kötü Kan dizisi konusu ve oyuncu kadrosunu derledik.
Başrollerini Ertan Saban ve Damla Sönmez’in paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda Hüseyin Avni Danyal, Levent Ülgen, Savaş Özdemir, Sermet Yeşil, Mert Doğan, Gökçe Özyol, Tolga Güleç, Gonca Sarıyıldız, Alayça Öztürk, Murat Göçmez, Ziya Kürküt, Halil İbrahim Kurum, Deniz Bolışık, Meltem Gülenç, Nazlı Senem Ünal, Mina Koyuncular, Doğa Karakaş, Bilgesu Kural, Hakan Vanlı, Cihat Parıltı, Merve Sevin, Bekir Erdem Öz, Mutluhan Kasap gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. M. Çağatay Tosun’un yönetmen koltuğuna oturduğu dizinin senaryosu ise Barış Erdoğan ve İlker Arslan tarafından kaleme alınıyor.