2024 MTV Video Müzik Ödülleri adayları açıklandı

Müzik dünyasının en başarılı isimlerinin seçildiği 2024 MTV Video Müzik Ödülleri için adaylar belli oldu. Taylor Swift 10 adaylık ile zirvede.

2024 MTV Video Müzik Ödülleri adayları açıklandı - 1

MTV Video Müzik Ödülleri'nin adayları açıklandı. Başarılarıyla rekor üstüne rekor kıran Taylor Swift, 10 adaylık ile zirveye yerleşti. Post Malone ise 9 adaylık ile Swift'i takip etti. Ödüller, 10 Eylül'de sahiplerini bulacak

İşte MTV Video Müzik Ödülleri adayları:

YILIN ŞARKICISI

Ariana Grande
Bad Bunny
Eminem
Sabrina Carpenter
SZA
Taylor Swift

EN İYİ MÜZİK KLİBİ

Ariana Grande – “We Can’t Be Friends (Wait for Your Love)”
Billie Eilish – “Lunch”
Doja Cat – “Paint The Town Red”
Eminem – “Houdini”
SZA – “Snooze”
Taylor Swift ft. Post Malone

YILIN ŞARKISI

Beyoncé – “Texas Hold ‘Em”
Jack Harlow – “Lovin On Me”
Kendrick Lamar – “Not Like Us”
Sabrina Carpenter – “Espresso”
Taylor Swift ft. Post Malone
Teddy Swims – “Lose Control”

N-LIFE HABERLERİ

2024 MTV Video Müzik Ödülleri adayları açıklandı - 2

EN İYİ YENİ ŞARKICI

Benson Boone
Chappell Roan
Gracie Abrams
Shaboozey
Teddy Swims

EN İYİ İŞ BİRLİĞİ

Drake ft. Sexyy Red & SZA
GloRilla, Megan Thee Stallion
Jessie Murph ft. Jelly Roll
Jung Kook ft. Latto – “Seven”
Post Malone ft. Morgan Wallen
Taylor Swift ft. Post Malone – “Fortnight”

EN İYİ POP ŞARKISI

Camila Cabello
Dua Lipa
Olivia Rodrigo
Sabrina Carpenter
Tate McRae
Taylor Swift

2024 MTV Video Müzik Ödülleri adayları açıklandı - 3

EN İYİ HİP-HOP ŞARKI

Drake ft. Sexyy Red & SZA – “Rich Baby Daddy “
Eminem – “Houdini”
GloRilla – “Yeah Glo!”
Gunna – “Fukumean”
Megan Thee Stallion – “BOA”
Travis Scott ft. Playboi Carti – “FE!N”

EN İYİ R&B ŞARKI

Alicia Keys – “Lifeline”
Muni Long – “Made For Me”
SZA – “Snooze”
Tyla – “Water”
Usher, Summer Walker, 21 Savage – “Good Good”
Victoria Monét – “On My Mama”

EN İYİ ROCK ŞARKI

Bon Jovi – “Legendary” 
Coldplay – “Feelslikeimfallinginlove” 
Green Day – “Dilemma” 
Kings of Leon – “Mustang” 
Lenny Kravitz – “Human” 
U2 – “Atomic City”

2024 MTV Video Müzik Ödülleri adayları açıklandı - 4

EN İYİ GÖRSEL EFEKT

Ariana Grande – “The Boy is Mine” 
Eminem – “Houdini” 
Justin Timberlake – “Selfish”
Megan Thee Stallion – “BOA” 
Olivia Rodrigo – “Get Him Back!”
Taylor Swift ft. Post Malone – “Fortnight” 

2024 MTV Video Müzik Ödülleri adayları açıklandı - 5

EN İYİ YÖNETMEN

Ariana Grande – "We Can’t Be Friends (Wait for Your Love)”
Bleachers – “Tiny Moves”
Eminem – “Houdini”
Megan Thee Stallion – “BOA”
Sabrina Carpenter – “Please Please Please”
Taylor Swift feat. Post Malone - “Fortnight”

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