2024 MTV Video Müzik Ödülleri adayları açıklandı
Müzik dünyasının en başarılı isimlerinin seçildiği 2024 MTV Video Müzik Ödülleri için adaylar belli oldu. Taylor Swift 10 adaylık ile zirvede.
MTV Video Müzik Ödülleri'nin adayları açıklandı. Başarılarıyla rekor üstüne rekor kıran Taylor Swift, 10 adaylık ile zirveye yerleşti. Post Malone ise 9 adaylık ile Swift'i takip etti. Ödüller, 10 Eylül'de sahiplerini bulacak
İşte MTV Video Müzik Ödülleri adayları:
YILIN ŞARKICISI
Ariana Grande
Bad Bunny
Eminem
Sabrina Carpenter
SZA
Taylor Swift
EN İYİ MÜZİK KLİBİ
Ariana Grande – “We Can’t Be Friends (Wait for Your Love)”
Billie Eilish – “Lunch”
Doja Cat – “Paint The Town Red”
Eminem – “Houdini”
SZA – “Snooze”
Taylor Swift ft. Post Malone
YILIN ŞARKISI
Beyoncé – “Texas Hold ‘Em”
Jack Harlow – “Lovin On Me”
Kendrick Lamar – “Not Like Us”
Sabrina Carpenter – “Espresso”
Taylor Swift ft. Post Malone
Teddy Swims – “Lose Control”