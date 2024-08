2024 MTV Video Müzik Ödülleri adayları açıklandı

MTV Video Müzik Ödülleri'nin adayları açıklandı. Başarılarıyla rekor üstüne rekor kıran Taylor Swift, 10 adaylık ile zirveye yerleşti. Post Malone ise 9 adaylık ile Swift'i takip etti. Ödüller, 10 Eylül'de sahiplerini bulacak



İşte MTV Video Müzik Ödülleri adayları:



YILIN ŞARKICISI



Ariana Grande

Bad Bunny

Eminem

Sabrina Carpenter

SZA

Taylor Swift



EN İYİ MÜZİK KLİBİ



Ariana Grande – “We Can’t Be Friends (Wait for Your Love)”

Billie Eilish – “Lunch”

Doja Cat – “Paint The Town Red”

Eminem – “Houdini”

SZA – “Snooze”

Taylor Swift ft. Post Malone



YILIN ŞARKISI



Beyoncé – “Texas Hold ‘Em”

Jack Harlow – “Lovin On Me”

Kendrick Lamar – “Not Like Us”

Sabrina Carpenter – “Espresso”

Taylor Swift ft. Post Malone

Teddy Swims – “Lose Control”