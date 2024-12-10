2025 Altın Küre adayları açıklandı: En çok adaylık alanlar Emila Perez ve The Bear oldu

EN İYİ MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİ

Baby Reindeer

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Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story

The Penguin

Ripley

True Detective: Night Country



EN İYİ DİZİ (MÜZİKAL YA DA KOMEDİ)

Abbott Elementary

The Bear

The Gentlemen

Hacks

Nobody Wants This

Only Murders in the Building

EN İYİ ERKEK OYUNCU (MÜZİKAL YA DA KOMEDİ)

Adam Brody (Nobody Wants This)

Ted Danson (A Man on the Inside)

Steve Martin (Only Murders in the Building)

Jason Segel (Shrinking)

Martin Short (Only Murders in the Building)

Jeremy Allen White (The Bear)