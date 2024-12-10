2025 Altın Küre adayları açıklandı: En çok adaylık alanlar Emila Perez ve The Bear oldu
Oscar'ın habercisi olan Altın Küre Ödülleri'ne geri sayım başladı! Bu yıl 82'nci kez sahiplerini bulacak olan Altın Küre Ödülleri için adaylar belli oldu. Televizyon kategorisinde "The Bear" dizisi toplam altı adaylıkla öne çıktı. Sinemada ise Jacques Audiard imzalı "Emilia Perez" filmi on adaylıkla zirveye yerleşirken, onu yedi adaylıkla "The Brutalist" takip etti. 2025 Altın Küre adayları, Mindy Kaling ve Morris Chestnut tarafından canlı olarak açıklandı. Kazananlar, 5 Ocak'ta düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. İşte televizyon ve film dünyasının en iyilerinin belirleneceği Altın Küre'nin adayları...
TELEVİZYON DALINDA ADAYLAR
EN İYİ DİZİ (DRAM)
The Day of the Jackal
The Diplomat
Mr. & Mrs. Smith
Shogun
Slow Horses
Squid Game
EN İYİ ERKEK OYUNCU (DRAM)
Donald Glover (Mr. & Mrs. Smith)
Jake Gyllenhaal (Presumed Innocent)
Gary Oldman (Slow Horses)
Eddie Redmayne (The Day of the Jackal)
Hiroyuki Sanada (Shogun)
Billy Bob Thornton (Landman)
EN İYİ KADIN OYUNCU (DRAM)
Kathy Bates (Matlock)
Emma D’arcy (House of the Dragon)
Maya Erskine (Mr. & Mrs. Smith)
Keira Knightley (Black Doves)
Keri Russell (The Diplomat)
Anna Sawai (Shogun)