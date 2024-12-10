2025 Altın Küre adayları açıklandı: En çok adaylık alanlar Emila Perez ve The Bear oldu

Oscar'ın habercisi olan Altın Küre Ödülleri'ne geri sayım başladı! Bu yıl 82'nci kez sahiplerini bulacak olan Altın Küre Ödülleri için adaylar belli oldu. Televizyon kategorisinde "The Bear" dizisi toplam altı adaylıkla öne çıktı. Sinemada ise Jacques Audiard imzalı "Emilia Perez" filmi on adaylıkla zirveye yerleşirken, onu yedi adaylıkla "The Brutalist" takip etti. 2025 Altın Küre adayları, Mindy Kaling ve Morris Chestnut tarafından canlı olarak açıklandı. Kazananlar, 5 Ocak'ta düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. İşte televizyon ve film dünyasının en iyilerinin belirleneceği Altın Küre'nin adayları...

2025 Altın Küre adayları açıklandı: En çok adaylık alanlar Emila Perez ve The Bear oldu - 1

TELEVİZYON DALINDA ADAYLAR

EN İYİ DİZİ (DRAM)

The Day of the Jackal 
The Diplomat
Mr. & Mrs. Smith
Shogun
Slow Horses 
Squid Game

EN İYİ ERKEK OYUNCU (DRAM)

Donald Glover (Mr. & Mrs. Smith)
Jake Gyllenhaal (Presumed Innocent)
Gary Oldman (Slow Horses)
Eddie Redmayne (The Day of the Jackal)
Hiroyuki Sanada (Shogun)
Billy Bob Thornton (Landman)

EN İYİ KADIN OYUNCU (DRAM)

Kathy Bates (Matlock)
Emma D’arcy (House of the Dragon)
Maya Erskine (Mr. & Mrs. Smith)
Keira Knightley (Black Doves)
Keri Russell (The Diplomat)
Anna Sawai (Shogun)

N-LIFE HABERLERİ

2025 Altın Küre adayları açıklandı: En çok adaylık alanlar Emila Perez ve The Bear oldu - 2

EN İYİ MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİ

Baby Reindeer
Disclaimer
Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story 
The Penguin
Ripley
True Detective: Night Country

EN İYİ DİZİ (MÜZİKAL YA DA KOMEDİ)

Abbott Elementary
The Bear 
The Gentlemen
Hacks
Nobody Wants This
Only Murders in the Building

EN İYİ ERKEK OYUNCU (MÜZİKAL YA DA KOMEDİ)

Adam Brody (Nobody Wants This)
Ted Danson (A Man on the Inside)
Steve Martin (Only Murders in the Building)
Jason Segel (Shrinking)
Martin Short (Only Murders in the Building)
Jeremy Allen White (The Bear)

2025 Altın Küre adayları açıklandı: En çok adaylık alanlar Emila Perez ve The Bear oldu - 3

EN İYİ KADIN OYUNCU (MÜZİKAL YA DA KOMEDİ)

Kristen Bell (Nobody Wants This)
Quinta Brunson (Abbott Elementary)
Ayo Edebiri (The Bear)
Selena Gomez (Only Murders in the Building)
Kathryn Hahn (Agatha All Along)
Jean Smart (Hacks)

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Tadanobu Asano (Shogun)
Javier Bardem (Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story)
Harrison Ford (Shrinking)
Jack Lowden (Slow Horses)
Diego Luna (La Máquina)
Ebon Moss-Bachrach (The Bear)

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Liza Colon-Zayas (The Bear)
Hannah Einbinder (Hacks)
Dakota Fanning (Ripley)
Jessica Gunning (Baby Reindeer)
Allison Janney (The Diplomat)
Kali Reis (True Detective: Night Country)

2025 Altın Küre adayları açıklandı: En çok adaylık alanlar Emila Perez ve The Bear oldu - 4

EN İYİ STAND UP PERFORMANSI

Jamie Foxx (Jamie Foxx: What Had Happened Was)
Nikki Glaser (Nikki Glaser: Someday You’ll Die)
Seth Meyers (Seth Meyers: Dad Man Walking)
Adam Sandler (Adam Sandler: Love You)
Ali Wong (Ali Wong: Single Lady)
Ramy Youssef (Ramy Youssef: More Feelings)

2025 Altın Küre adayları açıklandı: En çok adaylık alanlar Emila Perez ve The Bear oldu - 5

SİNEMA DALINDA ADAYLAR

EN İYİ FİLM (DRAM)

The Brutalist
A Complete Unknown
Conclave
Dune: Part Two
Nickel Boys
September 5

EN İYİ FİLM (MÜZİKAL YA DA KOMEDİ)

Anora
Challengers
Emilia Perez
A Real Pain
The Substance
Wicked

İNGİLİZCE OLMAYAN EN İYİ FİLM

All We Imagine as Light (ABD/Fransa/Hindistan)
Emilia Perez (Fransa)
The Girl With the Needle (Polonya/İsveç/Danimarka)
I’m Still Here (Brezilya)
The Seed of the Sacred Fig (ABD/Almanya)
Vermiglio (İtalya)

2025 Altın Küre adayları açıklandı: En çok adaylık alanlar Emila Perez ve The Bear oldu - 6

EN İYİ YÖNETMEN

Jacques Audiard (Emilia Perez)
Sean Baker (Anora)
Edward Berger (Conclave)
Brady Corbet (The Brutalist)
Coralie Fargeat (The Substance)
Payal Kapadia (All We Imagine as Light)

EN İYİ ANİMASYON

Flow
Inside Out 2
Memoir of a Snail
Moana 2
Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl
The Wild Robot

EN İYİ SENARYO

Emilia Perez
Anora
The Brutalist
A Real Pain
The Substance
Conclave

2025 Altın Küre adayları açıklandı: En çok adaylık alanlar Emila Perez ve The Bear oldu - 7

EN İYİ ERKEK OYUNCU (DRAM)

Adrien Brody (The Brutalist)
Timothee Chalamet (A Complete Unknown)
Daniel Craig (Queer)
Colman Domingo (Sing Sing)
Ralph Fiennes (Conclave)
Sebastian Stan (The Apprentice)

EN İYİ KADIN OYUNCU (DRAM)

Pamela Anderson (The Last Showgirl)
Angelina Jolie (Maria)
Nicole Kidman (Babygirl)
Tilda Swinton (The Room Next Door)
Fernanda Torres (I’m Still Here)
Kate Winslet (Lee)

2025 Altın Küre adayları açıklandı: En çok adaylık alanlar Emila Perez ve The Bear oldu - 8

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Yura Borisov (Anora)
Kieran Culkin (A Real Pain)
Edward Norton (A Complete Unknown)
Guy Pearce (The Brutalist)
Jeremy Strong (The Apprentice)
Denzel Washington (Gladiator II)

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Selena Gomez (Emilia Perez)
Ariana Grande (Wicked)
Felicity Jones (The Brutalist)
Margaret Qualley (The Substance)
Isabella Rossellini (Conclave)
Zoe Saldana (Emilia Perez)

2025 Altın Küre adayları açıklandı: En çok adaylık alanlar Emila Perez ve The Bear oldu - 9

EN İYİ ERKEK OYUNCU (MÜZİKAL YA DA KOMEDİ)

Jesse Eisenberg (A Real Pain)
Hugh Grant (Heretic)
Gabriel Labelle (Saturday Night)
Jesse Plemons (Kinds of Kindness)
Glen Powell (Hit Man)
Sebastian Stan (A Different Man)

EN İYİ KADIN OYUNCU (MÜZİKAL YA DA KOMEDİ)

Amy Adams (Nightbitch)
Cynthia Erivo (Wicked)
Karla Sofia Gascon (Emilia Perez)
Mikey Madison (Anora)
Demi Moore (The Substance)
Zendaya (Challengers)

2025 Altın Küre adayları açıklandı: En çok adaylık alanlar Emila Perez ve The Bear oldu - 10

EN İYİ ORİJİNAL FİLM MÜZİĞİ

Volker Bertelmann (Conclave)
Daniel Blumberg (The Brutalist)
Kris Bowers (The Wild Robot)
Clément Ducol, Camille (Emilia Pérez)
Trent Reznor, Atticus Ross (Challengers)
Hans Zimmer (Dune: Part Two)

SİNEMATİK VE GİŞE BAŞARISI

Alien: Romulus
Beetlejuice Beetlejuice
Deadpool & Wolverine
Gladiator II
Inside Out 2
Twisters
Wicked
The Wild Robot

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