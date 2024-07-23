81. Venedik Film Festivali'nde yarışacak filmler açıklandı
Bu yıl 81'incisi düzenlenecek olan Venedik Film Festivali'nde yarışacak filmler belli oldu. Prestijli “Altın Aslan” ödülü için yarışacak filmler arasında önemli birçok yönetmenin merakla beklenen yapımları bulunuyor. Tim Burton imzalı "Beetlejuice Beetlejuice" filmi prömiyerini Venedik Film Festivali'nde yapacak. Angelina Jolie ile Haluk Bilginer'in başrolleri paylaştığı "Maria" filmi de festivalde yarışacak.
28 Ağustos - 7 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan 81. Venedik Film Festivali için geri sayım başladı. Jüri başkanlığını Fransız oyuncu Isabelle Huppert'ın üstlendiği festivalde bu yıl merakla beklenen pek çok yapım bulunuyor.