81. Venedik Film Festivali'nde yarışacak filmler açıklandı

Yarışmada Pedro Almodovar'ın son filmi "The Room Next Door", Angelina Jolie ile Haluk Bilginer'in başrolleri paylaştığı "Maria", Joaquin Phoenix'in kendisine Oscar kazandıran Joker rolüne geri döndüğü ve başrolü Lady Gaga ile paylaştığı "Joker: Folie a Deux" ve Luca Guadagnino imzalı "Queer" filmi Altın Aslan için yarışacak filmler arasında yer alıyor.