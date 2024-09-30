Anadolu kadını 8 bin yıl önce de güzelliğine düşkünmüş: En eski göz kalemi Türkiye'de bulundu!

BİNLERCE YIL EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Eser, yaklaşık 8 bin 200 yıl öncesine ait Neolitik çağ tabakasında bulundu. Yeşilova Höyük alanı, İzmir'de bulunan antik bir yerleşim yeridir.

Arkeologlar, bölgenin M.Ö. 6500'den M.Ö. 4000'lere kadar aralıksız yerleşim yeri olarak kullanıldığını düşünüyor.

Yapılan kazılarda en eski katmanlarda kulübe yapımında kullanılan sazların kalıntıları ve yemek pişirme ateşlerinden kalan küller ortaya çıkarıldı. Daha yeni katmanlar, taş evler, atölyeler ve avlulardan oluşan büyük bir Neolitik yerleşimin gelişimini ortaya koymaktadır.

Ancak eserin bulunduğu orijinal Neolitik alan, M.Ö. 5700 yılında çıkan bir yangınla terk edilmiş ve yok olmuş; alan binlerce yıl boyunca bir alüvyon tabakasının altında kalmıştır.