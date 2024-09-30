Anadolu kadını 8 bin yıl önce de güzelliğine düşkünmüş: En eski göz kalemi Türkiye'de bulundu!
Arkeologlar dünyanın en eski göz kalemini Türkiye'de buldu. İzmir'de bulunan tarih öncesi kentin kalıntıları arasında keşfedilen ve günümüzde de kullanılan bir makyaj malzemesi olan sürme, insanların 8 bin yıl önce makyaj yaptığını ortaya koydu.
BİNLERCE YIL BOYUNCA KORUNMUŞ
Tarih öncesi bir kentin kalıntıları arasında bulunan en eski göz kalemi, insanların 8 bin yıl önce makyaj yaptığını ortaya koydu.
Günümüzde de kullanılan bir tür göz kalemi olan sürme, Türkiye'nin batısındaki antik yerleşim yeri Yeşilova Höyük'te bulundu.
Yeşil yılan taşından yapılmış olan sürme, son kullanıldığından beri ucunda siyah boya izleri ile binlerce yıl boyunca saklanmış olarak bulundu.