Anadolu kadını 8 bin yıl önce de güzelliğine düşkünmüş: En eski göz kalemi Türkiye'de bulundu!

EN ESKİ ÖRNEK

Araştırmanın baş arkeologu Zafer Derin, "Sürme, yüzyıllardır her cinsiyetten, her statüden, her sosyoekonomik düzeyden birey tarafından kullanılıyor." dedi.

Eski çağlardan bu yana kullanılan sürme bugün özellikle Mısır, Levant, Suriye , İran ve Anadolu gibi dünyanın birçok farklı bölgesinde kullanılmaya devam ediyor.

Derin, Yeşilova Höyük'te bulunan sürme çubuğunun bilinen en eski örnek olduğunu belirtirken, "Bu durum Yeşilova'da yaşayan ilk Egeli kadınların güzelliklerine ne kadar düşkün olduklarını gösteriyor olabilir." diye konuştu.