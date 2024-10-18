Andrew Garfield'dan yaratıcı çözüm: Kırmızı halı görüntüleri gündem oldu

SAÇLARINI KAZITTI

Florence Pugh, rolü için saçlarını kazıtmıştı. 28 yaşındaki İngiliz oyuncu, filmde 3. evre yumurtalık kanseri teşhisi konulan şef Almut'u canlandırıyor.

Vogue dergisine konuşan yıldız "Saçımı kazıtmak gerçekten tuhaf bir deneyimdi. Başım çok hassastı ve birçok kişi ona dokunmaya çalışıyordu" dedi. Pugh, sürekli üşüdüğünü ve bir çeşit travma geçirdiğini söyledi.

"Oppenheimer" yıldızı, saçını tıraş etme kararının kendisi için neden bu kadar önemli olduğunu açıkladı:

"Böyle bir rolü üstlenen herhangi bir aktör için, karakterin başını görmeniz ve onun başını tıraş ettiğini görmemiz çok önemlidir - bu her zaman çok kolay bir karardı. Karakteri tamamen destekleyen bir şeyi kendinize yapma onuruna sahipsiniz."