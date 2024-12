Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri (Critics' Choice) adayları açıklandı

EN İYİ PRODÜKSİYON TASARIMI

The Brutalist

Wicked

Conclave

Nosferatu

Gladiator II

Dune: Part Two

EN İYİ KURGU

Anora

Challengers

Conclave

The Brutalist

Dune: Part Two

September 5

EN İYİ KOSTÜM

Conclave

Nosferatu

Maria

Wicked

Dune: Part Two

Gladiator II

EN İYİ SAÇ VE MAKYAJ

Beetlejuice Beetlejuice

Dune: Part Two

The Substance

Wicked

Nosferatu

A Different Man

EN İYİ GÖRSEL EFEKTLER

Gladiator II

Wicked

Dune: Part Two

Better Man

The Substance

Kingdom of the Planet of the Apes

EN İYİ ANİMASYON

Flow

Inside Out 2

Memoir of a Snail

Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

The Wild Robot