Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri (Critics' Choice) adayları açıklandı

Gelecek yıl 30'uncu kez düzenlenecek olan Eleştirmenlerin Seçimi (Critics' Choice) Ödülleri için adaylar belli oldu. Conclave ve Wicked filmleri 11 adaylıkla rekor kırdı. Yılın öne çıkan yapımları arasında ise Anora, The Brutalist, Conclave, Emilia Perez ve The Substance yer alıyor.

Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri (Critics' Choice) adayları açıklandı - 1

2025 Eleştirmenlerin Ödülleri (Critics' Choice) için adaylar belirlendi. Ödüller, 12 Ocak 2025'te sahiplerini bulacak.

Bu yıl, Conclave ve Wicked filmleri 11 adaylık kazanarak en çok aday gösterilen yapımlar oldu. İşte adaylar...

EN İYİ FİLM

A Complete Unknown
Anora
The Brutalist
Conclave
Dune: Part Two
Emilia Pérez
Nickel Boys
Sing Sing
The Substance
Wicked

N-LIFE HABERLERİ

Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri (Critics' Choice) adayları açıklandı - 2

EN İYİ ERKEK OYUNCU


Adrien Brody - The Brutalist
Timothée Chalamet - A Complete Unknown
Daniel Craig - Queer
Colman Domingo - Sing Sing
Ralph Fiennes - Conclave
Hugh Grant - Heretic

EN İYİ KADIN OYUNCU

Cynthia Erivo – Wicked
Karla Sofía Gascón – Emilia Pérez
Marianne Jean-Baptiste – Hard Truths
Angelina Jolie – Maria
Mikey Madison – Anora
Demi Moore – The Substance

Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri (Critics' Choice) adayları açıklandı - 3

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Yura Borisov – Anora
Kieran Culkin – A Real Pain
Clarence Maclin – Sing Sing
Edward Norton – A Complete Unknown
Guy Pearce – The Brutalist
Denzel Washington – Gladiator II

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Danielle Deadwyler – The Piano Lesson
Aunjanue Ellis-Taylor – Nickel Boys
Ariana Grande – Wicked
Margaret Qualley – The Substance
Isabella Rossellini – Conclave
Zoe Saldaña – Emilia Pérez

Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri (Critics' Choice) adayları açıklandı - 4

EN İYİ GENÇ YETENEK

Alyla Browne – Furiosa: A Mad Max Saga
Elliott Heffernan – Blitz
Maisy Stella – My Old Ass
Izaac Wang – Didi
Alisha Weir – Abigail
Zoe Ziegler – Janet Planet

EN İYİ OYUNCU KADROSU

Anora
Conclave
Emilia Pérez
Saturday Night
Sing Sing
Wicked

EN İYİ YÖNETMEN

Jacques Audiard – Emilia Pérez
Sean Baker – Anora
Edward Berger – Conclave
Brady Corbet – The Brutalist
Jon M. Chu – Wicked
Coralie Fargeat – The Substance
RaMell Ross – Nickel Boys
Denis Villeneuve – Dune: Part Two

Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri (Critics' Choice) adayları açıklandı - 5

EN İYİ SENARYO

Sean Baker – Anora
Moritz Binder, Tim Fehlbaum, Alex David – September 5
Brady Corbet, Mona Fastvold – The Brutalist
Jesse Eisenberg – A Real Pain
Coralie Fargeat – The Substance
Justin Kuritzkes – Challengers

EN İYİ UYARLAMA SENARYO

Jacques Audiard – Emilia Pérez
Winnie Holzman, Dana Fox – Wicked
Greg Kwedar, Clint Bentley – Sing Sing
RaMell Ross & Joslyn Barnes – Nickel Boys
Peter Straughan – Conclave
Denis Villeneuve, Jon Spaihts – Dune: Part Two

EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ

Nosferatu 
Wicked
The Brutalist 
Conclave 
Dune: Part Two  
Nickel Boys  

Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri (Critics' Choice) adayları açıklandı - 6

EN İYİ PRODÜKSİYON TASARIMI

The Brutalist
Wicked
Conclave
Nosferatu  
Gladiator II  
Dune: Part Two 

EN İYİ KURGU

Anora
Challengers
Conclave 
The Brutalist  
Dune: Part Two
September 5

EN İYİ KOSTÜM

Conclave  
Nosferatu  
Maria  
Wicked  
Dune: Part Two  
Gladiator II 

EN İYİ SAÇ VE MAKYAJ

Beetlejuice Beetlejuice
Dune: Part Two
The Substance  
Wicked  
Nosferatu  
A Different Man  

EN İYİ GÖRSEL EFEKTLER

Gladiator II 
Wicked 
Dune: Part Two
Better Man 
The Substance 
Kingdom of the Planet of the Apes

EN İYİ ANİMASYON

Flow
Inside Out 2
Memoir of a Snail
Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl
The Wild Robot

Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri (Critics' Choice) adayları açıklandı - 7

EN İYİ KOMEDİ

A Real Pain
Deadpool & Wolverine
Hit Man
My Old Ass
Saturday Night
Thelma

YABANCI DİLDE EN İYİ FİLM

All We Imagine as Light
Emilia Pérez
Flow
I’m Still Here
Kneecap
The Seed of the Sacred Fig

EN İYİ ŞARKI

“Beautiful That Way” – The Last Showgirl – Miley Cyrus
"Compress / Repress” – Challengers – Trent Reznor, Atticus Ross
“El Mal” – Emilia Pérez – Zoe Saldaña, Karla Sofía Gascón, Camille
“Harper and Will Go West” – Will & Harper – Kristen Wiig
“Kiss the Sky” – The Wild Robot – Maren Morris
“Mi Camino” – Emilia Pérez – Selena Gomez

EN İYİ FİLM MÜZİĞİ

Volker Bertelmann – Conclave
Daniel Blumberg – The Brutalist
Kris Bowers – The Wild Robot
Clément Ducol & Camille – Emilia Perez
Trent Reznor & Atticus Ross – Challengers
Hans Zimmer – Dune: Part Two

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