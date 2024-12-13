Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri (Critics' Choice) adayları açıklandı

2025 Eleştirmenlerin Ödülleri (Critics' Choice) için adaylar belirlendi. Ödüller, 12 Ocak 2025'te sahiplerini bulacak.

Bu yıl, Conclave ve Wicked filmleri 11 adaylık kazanarak en çok aday gösterilen yapımlar oldu. İşte adaylar...

EN İYİ FİLM

A Complete Unknown

Anora

The Brutalist

Conclave

Dune: Part Two

Emilia Pérez

Nickel Boys

Sing Sing

The Substance

Wicked