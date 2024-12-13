Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri (Critics' Choice) adayları açıklandı
Gelecek yıl 30'uncu kez düzenlenecek olan Eleştirmenlerin Seçimi (Critics' Choice) Ödülleri için adaylar belli oldu. Conclave ve Wicked filmleri 11 adaylıkla rekor kırdı. Yılın öne çıkan yapımları arasında ise Anora, The Brutalist, Conclave, Emilia Perez ve The Substance yer alıyor.
2025 Eleştirmenlerin Ödülleri (Critics' Choice) için adaylar belirlendi. Ödüller, 12 Ocak 2025'te sahiplerini bulacak.
Bu yıl, Conclave ve Wicked filmleri 11 adaylık kazanarak en çok aday gösterilen yapımlar oldu. İşte adaylar...
EN İYİ FİLM
A Complete Unknown
Anora
The Brutalist
Conclave
Dune: Part Two
Emilia Pérez
Nickel Boys
Sing Sing
The Substance
Wicked