Hülya Koçyiğit'ten Gazze için "kalıcı ateşkes" çağrısı (Ünlü isimlerden Gazze'ye destek mesajları)

Dünyaca ünlü "The Crown" dizisi ve Afgan yazar Khaled Hosseini'nin kitabından uyarlanan "Uçurtma Avcısı" filmindeki oyunculuğuyla hafızalara kazınan aktör Abdalla, katıldığı 75. Emmy Ödülleri töreninde sol avucunun içine "Never Again (Bir daha asla)" sloganını yazarak Gazze'deki soykırımı protesto etmişti.

Aktör Abdalla, Prenses Diana'nın sevgilisi Fayed'i canlandırdığı "The Crown" dizisinin final kutlamasında da iki elinin arka yüzüne "Kalıcı ateşkes", avuç içlerine ise "Rehineleri geri verin" ve "İşgale son verin" yazarak kameralara poz vermişti.

İngiltere'nin başkenti Londra'da 30 Mart'ta düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşüne katılan İngiliz oyuncu, Gazze'deki insani krizini değerlendirdi. Mısır asıllı aktör Abdalla, Gazze'de acil ateşkes çağrısıyla düzenlenen ulusal yürüyüşe katıldığı için son derece gurur duyduğunu ancak Gazze'ye yönelik saldırıların hala devam ediyor olması nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu dile getirdi.