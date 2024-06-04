Hülya Koçyiğit'ten Gazze için "kalıcı ateşkes" çağrısı (Ünlü isimlerden Gazze'ye destek mesajları)

"BU BİR SOYKIRIMDIR. BUNUN DURMASI GEREKİYOR"

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başlamasının üzerinden yaklaşık 6 ay geçtiğini söyleyen Abdalla, "Neredeyse 6 aydır öncelikle ve her şeyden önce ateşkes talep ediyoruz. Tabii bu 6 ayın sonucunda şu anda hayal bile edilemeyecek ölü sayısına ulaşmış durumdayız. Bu bir soykırımdır. Bunun durması gerekiyor." dedi.

Abdalla, Gazze'deki zulmün son bulması için her hafta sokakların dolduğuna işaret ederek, "Burada bulunmamızın bir nedeni de bunun bizim neslimizde sona ermesine ihtiyacımız olması. Ben bir yanımla bunun benim neslimde sona ermeyeceğinden korkarak büyüdüm ve şimdi bunun sona erdiğinden emin olmamız gerekiyor." diye konuştu.

Oyuncu Abdalla, uluslararası topluma da seslenerek, şu ifadeleri kullandı:

"Uluslararası toplum Filistin'i ve Filistin'in çocuklarını yüzüstü bıraktı. Dünya başarısız oldu. Tüm hayatımı 'Bir daha asla' sözleriyle ve bu sözleri yerine getirme göreviyle büyüdüm. O an geldiğinde hiçbir şey yapmadılar. Hiçbir şey yapmadılar. Hatta, hiçbir şey yapmamaktan daha kötüsünü yaptılar. (İsrail'i) Silahlandırdılar ve desteklemeye devam ediyorlar."

Abdalla, uluslararası topluma verdiği mesajda, değişime ihtiyaç olduğunu ve bunun derhal gerçekleşmesi gerektiğini vurguladı.

Ünlü oyuncu, "Gazze halkına mesajım; sizinleyiz ve üzgünüz. Yaptıklarımızın hiçbiri yeterli olmadığı için üzgünüz. Bu durum sona erene kadar yanınızda olmaya, sizinle birlikte durmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz." dedi Abdalla, adalet ve özgürlük için mücadele etmek zorunda olan son nesil olacaklarını, galip geleceklerini ve başaracaklarını ifade etti.