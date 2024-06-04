Hülya Koçyiğit'ten Gazze için "kalıcı ateşkes" çağrısı (Ünlü isimlerden Gazze'ye destek mesajları)

Hülya Koçyiğit, İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de binlerce kişinin öldürülmesine tepki göstererek "Filistin'de olanlar içimizi parçalıyor, vicdanlarımızı yaralıyor. Dünyanın gözü önünde bir ırk yok ediliyor ve dünya buna engel olamıyor" dedi. İşte Koçyiğit gibi Filistin'e destek veren ünlü isimler ve mesajları....

Hülya Koçyiğit'ten Gazze için "kalıcı ateşkes" çağrısı (Ünlü isimlerden Gazze'ye destek mesajları) - 1

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Hülya Koçyiğit, İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de binlerce kişinin öldürülmesine tepki gösterdi. Koçyiğit, bazı etkinliklere katılmak üzere geldiği Kahramanmaraş'ta, İsrail'in Filistin'e saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin Filistin için elinden geleni yaptığını anlatan Koçyiğit, şöyle konuştu:

"Var gücümüzle diğer devletlere 'Gelin hep beraber ateşkes için harekete geçelim.' diyoruz. Bugüne kadar başaramadık. Dilerim en yakın zamanda ateşkes ve barış olur. Dilerim 1967 yılının sınırları tekrardan çizilir. İki devlet ayrılır. Filistin Devleti sonsuza kadar özgür yaşar. Dünya bunun isyanını dile getiriyor ama ne yazık ki bugüne kadar başarılı olamadık."

N-LIFE HABERLERİ

Hülya Koçyiğit'ten Gazze için "kalıcı ateşkes" çağrısı (Ünlü isimlerden Gazze'ye destek mesajları) - 2

Koçyiğit, Filistin'de yaşananların yürekleri acıttığını vurgulayarak, "Filistin'de olanlar içimizi parçalıyor, vicdanlarımızı yaralıyor. Aylardır sonsuz bir katliam var. Dünyanın gözü önünde bir ırk yok ediliyor ve dünya buna engel olamıyor. Bu inanılacak bir şey değil." ifadelerini kullandı.

Usta oyuncu Koçyiğit, sanat camiasının da çeşitli kampanya ve yardımlarla Filistinlilere destek olduğunu, bunun daha da artırılması gerektiğini sözlerine ekledi.

İşte Filistin'e verdikleri destekle adından söz ettiren ünlüler ve mesajları...

Hülya Koçyiğit'ten Gazze için "kalıcı ateşkes" çağrısı (Ünlü isimlerden Gazze'ye destek mesajları) - 3

Çığlık filmiyle tanınan ABD'li ünlü oyuncu Jenna Ortega, sosyal medya hesabından Filistin'e destek verdi.  Ortega, Instagram hesabından Gazze'ye ilişkin yaptığı paylaşımda, Filistinli bir ailenin fotoğrafına yer verdi.

İsrail'in zorla yerinden edilmiş sivillerin bulunduğu Gazze'nin Refah kentindeki kampa düzenlediği saldırının ardından yaptığı paylaşımda ünlü oyuncu Ortega, "Binlerce çocuk katledilirken kitleler ateşkesi tartışıyor. İnsanlık nerede?" ifadesini kullandı.

Hülya Koçyiğit'ten Gazze için "kalıcı ateşkes" çağrısı (Ünlü isimlerden Gazze'ye destek mesajları) - 4

ÇIĞLIK 7 FİLMİNİN KADROSUNDAN AYRILMIŞTI

Meksikalı oyuncu Melissa Barrera'nın Filistin'e destek içerikli paylaşımları nedeniyle "Çığlık 7" filminin kadrosundan çıkarılmasının ardından oyuncu Ortega da filmin kadrosundan ayrılmıştı.

Ortega'nın, başrolünde olduğu "Wednesday" isimli dizinin 2'nci sezon çekimleri için filmden ayrıldığı doğrulanırken, yerel basında, geçmişte Filistin'e destek veren paylaşımlar yapan oyuncunun, Barrera'nın kovulmasına tepki olarak filmden ayrıldığı iddia edilmişti.

Filmin yönetmeni Christopher Landon da "yapımın artık bir kabusa döndüğünü" dile getirerek, görevinden ayrıldığını açıklamıştı.

Hülya Koçyiğit'ten Gazze için "kalıcı ateşkes" çağrısı (Ünlü isimlerden Gazze'ye destek mesajları) - 5

Ünlü şarkıcı Tarkan, X hesabında  "Filistin’de tüm dünyanın gözü önünde devam eden katliamların engellenemiyor olmasını aklım almıyor. İşlenen bu insanlık suçunun durdurulamıyor olmasına inanamıyorum. Durdurulsun bu zulüm! Yeter artık! #RafahOnFire" ifadelerini kullandı.

Hülya Koçyiğit'ten Gazze için "kalıcı ateşkes" çağrısı (Ünlü isimlerden Gazze'ye destek mesajları) - 6

Mustafa Sandal ise "Refah'ta Filistinli sığınmacıların kaldığı çadır kampına saldırıp insanlık suçlarına yenilerini ekleyen İsrail'i ve başındaki katili kınıyorum! Çocuklar, masumlar ölüyor. Dünya maalesef sessiz! "Acı duyabiliyorsan, canlısın. Başkalarının acısını duyabiliyorsan, insansın!" #RafahOnFire" dedi.

Hülya Koçyiğit'ten Gazze için "kalıcı ateşkes" çağrısı (Ünlü isimlerden Gazze'ye destek mesajları) - 7

Gülşen, X hesabında  "Filistin'de yıllardır yaşanan, dün gece Rafah'ı kül eden bu katliama tanıklık etmekten bir insan olarak utanıyorum." ifadelerini kulandı.

Hülya Koçyiğit'ten Gazze için "kalıcı ateşkes" çağrısı (Ünlü isimlerden Gazze'ye destek mesajları) - 8

Hayko Cepkin, Gazze'ye yapılan saldırıların ardından  "Halen devam eden katliamlara koskoca dünyada birleşip bir 'dur' diyecek, ya da ulan bir tane bile gerçekten samimi yaptırım yapabilecek kimse yok mu? Bu ne nalet bir yaşam formuymuşsun sen be insanoğlu çocuğu." ifadelerini kullandı.

Hülya Koçyiğit'ten Gazze için "kalıcı ateşkes" çağrısı (Ünlü isimlerden Gazze'ye destek mesajları) - 9

ABD'li oyuncu Mark Ruffalo, Gazze'de yaşananlara dikkati çekmek için yaptığı paylaşımda, "Tüm ölümler durmalıdır." ifadesini kullandı. Ruffalo, sosyal medya hesabından, "Gazze'de hayatları paramparça olan tüm masum çocuklar için tek yürek olarak diyoruz ki bizim adımızı kullanmayın. Tüm ölümler durmalıdır." paylaşımında bulundu.

"Bizim adımızı kullanmayın" mesajıyla bir video paylaşan Ruffalo, "Şu anda Gazze'de 6 yaşın altındaki her 2 çocuktan biri yetersiz besleniyor ve açlık tehlikesiyle karşı karşıya. Filistin'de derhal ateşkes talep etmek için dünyaya katılın. İnsanlığımız buna bağlı. Başka bir dünya mümkün ve biz bunu gerçekleştirmeye söz veriyoruz." ifadesine yer verdi.

Hülya Koçyiğit'ten Gazze için "kalıcı ateşkes" çağrısı (Ünlü isimlerden Gazze'ye destek mesajları) - 10

Ruffalo'nun yaptığı video paylaşımında, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına bu yıl dahil edilen ve İsrail yönetiminin "savaş suçu" niteliğindeki saldırıları hakkında delil olarak kabul edilerek tarihe not düşen fotoğrafların bulunduğu "Gazze: Kanıt" başlığı altındaki kategoride en çok oy alan Ali Jadallah'ın çektiği "Son sığınak" başlıklı fotoğraf da yer aldı.

ABD'li oyuncunun paylaştığı videoda, "Hükümetlerimiz tarafından bizim adımıza yapılan haksızlıklara direnmenin bizim sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz", "Bizim adımıza sonsuz bir savaş yürütmeyeceksiniz", "Daha fazla ölüm olamaz", "Bizim adımıza sivilleri bombalamayacak, daha fazla çocuğu öldürmeyecek ve tarihin isimsizlerin mezarları üzerinden akmasına izin vermeyeceksiniz" gibi ifadeler kullanıldı.

Hülya Koçyiğit'ten Gazze için "kalıcı ateşkes" çağrısı (Ünlü isimlerden Gazze'ye destek mesajları) - 11

Dünyaca ünlü "The Crown" dizisi ve Afgan yazar Khaled Hosseini'nin kitabından uyarlanan "Uçurtma Avcısı" filmindeki oyunculuğuyla hafızalara kazınan aktör Abdalla, katıldığı 75. Emmy Ödülleri töreninde sol avucunun içine "Never Again (Bir daha asla)" sloganını yazarak Gazze'deki soykırımı protesto etmişti.

Aktör Abdalla, Prenses Diana'nın sevgilisi Fayed'i canlandırdığı "The Crown" dizisinin final kutlamasında da iki elinin arka yüzüne "Kalıcı ateşkes", avuç içlerine ise "Rehineleri geri verin" ve "İşgale son verin" yazarak kameralara poz vermişti.

İngiltere'nin başkenti Londra'da 30 Mart'ta düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşüne katılan İngiliz oyuncu, Gazze'deki insani krizini değerlendirdi. Mısır asıllı aktör Abdalla, Gazze'de acil ateşkes çağrısıyla düzenlenen ulusal yürüyüşe katıldığı için son derece gurur duyduğunu ancak Gazze'ye yönelik saldırıların hala devam ediyor olması nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu dile getirdi.

Hülya Koçyiğit'ten Gazze için "kalıcı ateşkes" çağrısı (Ünlü isimlerden Gazze'ye destek mesajları) - 12

"BU BİR SOYKIRIMDIR. BUNUN DURMASI GEREKİYOR"

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başlamasının üzerinden yaklaşık 6 ay geçtiğini söyleyen Abdalla, "Neredeyse 6 aydır öncelikle ve her şeyden önce ateşkes talep ediyoruz. Tabii bu 6 ayın sonucunda şu anda hayal bile edilemeyecek ölü sayısına ulaşmış durumdayız. Bu bir soykırımdır. Bunun durması gerekiyor." dedi.

Abdalla, Gazze'deki zulmün son bulması için her hafta sokakların dolduğuna işaret ederek, "Burada bulunmamızın bir nedeni de bunun bizim neslimizde sona ermesine ihtiyacımız olması. Ben bir yanımla bunun benim neslimde sona ermeyeceğinden korkarak büyüdüm ve şimdi bunun sona erdiğinden emin olmamız gerekiyor." diye konuştu.

Oyuncu Abdalla, uluslararası topluma da seslenerek, şu ifadeleri kullandı:

"Uluslararası toplum Filistin'i ve Filistin'in çocuklarını yüzüstü bıraktı. Dünya başarısız oldu. Tüm hayatımı 'Bir daha asla' sözleriyle ve bu sözleri yerine getirme göreviyle büyüdüm. O an geldiğinde hiçbir şey yapmadılar. Hiçbir şey yapmadılar. Hatta, hiçbir şey yapmamaktan daha kötüsünü yaptılar. (İsrail'i) Silahlandırdılar ve desteklemeye devam ediyorlar."

Abdalla, uluslararası topluma verdiği mesajda, değişime ihtiyaç olduğunu ve bunun derhal gerçekleşmesi gerektiğini vurguladı.

Ünlü oyuncu, "Gazze halkına mesajım; sizinleyiz ve üzgünüz. Yaptıklarımızın hiçbiri yeterli olmadığı için üzgünüz. Bu durum sona erene kadar yanınızda olmaya, sizinle birlikte durmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz." dedi Abdalla, adalet ve özgürlük için mücadele etmek zorunda olan son nesil olacaklarını, galip geleceklerini ve başaracaklarını ifade etti.

Hülya Koçyiğit'ten Gazze için "kalıcı ateşkes" çağrısı (Ünlü isimlerden Gazze'ye destek mesajları) - 13

ABD'li oyuncu Angelina Jolie, İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırılarına tepki gösterdi ve yardım çağrısında bulundu. Jolie "İsrail'de yaşananlar bir terör eylemidir. Ancak bu, Gazze'de gidecek hiçbir yeri olmayan, yiyecek ve suya erişimi olmayan, tahliye imkanı olmayan ve hatta sığınmak için sınırı geçme gibi temel bir insan hakkı olmayan sivil halkın bombalanması sırasında kaybedilen masum hayatları haklı gösteremez." ifadelerini kullandı.

Hülya Koçyiğit'ten Gazze için "kalıcı ateşkes" çağrısı (Ünlü isimlerden Gazze'ye destek mesajları) - 14

Şarkıcı Haluk Levent "Dünyanın en modern ülkelerine mesaj! Gazze'deki çocukların ölmesini önlemek için Müslüman olmanıza gerek yok. Sadece insan olmak yeterli." ifadeleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

Hülya Koçyiğit'ten Gazze için "kalıcı ateşkes" çağrısı (Ünlü isimlerden Gazze'ye destek mesajları) - 15

"HER SANİYE ÇOCUKLAR ÖLÜYOR FİLİSTİN'DE"

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Gökten ışık yağmuru gibi bombalar yağıyor gece vakti bir şehre. Her saat yüzlerce suçsuz çoluk çocuk can veriyor bomba yağmurunda. Bir aydır bunu seyrediyoruz. Çıkmıyor akıldan. Dayanamıyorum. Durun, ne olur durun." çağrısında bulundu.

Ünlü müzisyen, Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Norveç, Macaristan, Belçika ve Hollanda'da vereceği konser programını da paylaşarak, şunları kaydetti:

"Her saniye çocuklar ölüyor Filistin'de. Oslo'da bir müzisyen, benim konserimi boykot etme çağrısında bulunmuş. Sebep? Barıştan yana olmam herhalde. Programda Bach'ın 'Goldberg Çeşitlemeleri' eseri var. Yani bu arkadaş, bir yandan Bach'ı da boykot ediyor. Tebrik ederim kendisini! Düşünsün, 24 bin ton bomba Oslo'ya düşse, binlerce suçsuz sivil insan ölse? Haritayı ters çevirsin. Hayatında bir kere olsun, kendini Orta Doğu'da doğmuş bir çocuğun yerine koysun. Bazı müzik blog yazarları da onun gönderisini alıntılamış, haber yapmış. Bu artık anlamamak değil, anlamayı istememek!"

Hülya Koçyiğit'ten Gazze için "kalıcı ateşkes" çağrısı (Ünlü isimlerden Gazze'ye destek mesajları) - 16

Filistin asıllı ünlü süper model Gigi Hadid, İsrail ile Hamas arasında yaşananlar ve Ortadoğu'nun ateş çemberine dönüşmesi sonrası sessizliğini bozdu. "Filistinliler için umutlarım ve hayallerim var ama bunların hiçbiri, tek bir Yahudi'nin bile zarar görmesini içermiyor" diyen Hadid, "Hem Filistinli hem de Yahudi sevdiklerimle taziyelerimi paylaşıyorum" ifadesini kullandı.

Hülya Koçyiğit'ten Gazze için "kalıcı ateşkes" çağrısı (Ünlü isimlerden Gazze'ye destek mesajları) - 17

Madonna, “İsrail’de olanlar yıkıcı. Bütün bu ailelerin ve özellikle de çocukların saldırıya uğramasını ve öldürülmesini izlemek yürek parçalayıcı. Bunun senin başına geldiğini hayal et? Bu anlaşılmaz bir şey. Çatışmalar hiçbir zaman şiddetle çözülemez. Ne yazık ki insanlık bu evrensel gerçeği anlayamıyor. Kalbim İsrail ile atıyor. Yıkılan ailelere ve evlere, kaybolan çocuklara, öldürülen masum kurbanlara hepimiz dua edelim. İsrail için. Barış için” diye yazdı.

Hülya Koçyiğit'ten Gazze için "kalıcı ateşkes" çağrısı (Ünlü isimlerden Gazze'ye destek mesajları) - 18

Filistinli iş insanı Muhammed Hadid’in ABD'de doğup büyüyen Bella Hadid "Sessizliğim için beni bağışlayın" diyerek söze başladı.  Model "Her gün ölüm tehditleri alıyorum. Telefon numaram sızdırılmış ve ailem tehlikede. Artık sessiz kalmayacağım. Korku bir seçenek değil. Filistin'deki insanlar ve çocuklar, özellikle Gazze'dekiler, sessiz kalmamamıza dayanamazlar. Biz değil, onlar çok cesur" dedi.

Hadid "Gazze'ye yapılan saldırılarda hayatını kaybeden ve aile üyelerini kaybeden çocuklar için yas tutuyorum" ifadelerini kullandı.

Hülya Koçyiğit'ten Gazze için "kalıcı ateşkes" çağrısı (Ünlü isimlerden Gazze'ye destek mesajları) - 19

Şarkıcı Tarkan, "Gazze'ye ağır bombardımanlar devam ediyor. Masum siviller, çocuklar öldürülüyor ve dünya sessizce izliyor bu vahşeti. İnsanlık adına çok üzücü ve utanç verici." değerlendirmesinde bulundu.

Hülya Koçyiğit'ten Gazze için "kalıcı ateşkes" çağrısı (Ünlü isimlerden Gazze'ye destek mesajları) - 20

İSPANYOL SANATÇILARDAN DESTEK

Aralarında, "La Casa de Papel" dizisinde "Nairobi" karakterini canlandıran Alba Flores, aktörler Pepe Viyuela, Alberto San Juan, Juan Diego Botto, şarkıcı Amparo Sanchez ile şarkıcı ve şair Marwan'ın da bulunduğu bir grup İspanyol sanatçı, Filistin'e destek için seslerini sosyal medyada duyurdu.

Sanatçıların videosunda, "İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ni ayrım gözetmeksizin bombalamayı sürdürüyor. Filistin halkına en büyük zararı verebilmek için Gazze'yi sistematik şekilde bombardımana tutan İsrail özellikle okulları, evleri, hastaneleri, sivil altyapıları, camileri, ambulansları hedef alıyor. Şimdiye kadar 20 binden fazla kişi öldürüldü ve bunların yüzde 70'i kadın ve çocuk. Save the Children'a göre Gazze'de her 10 dakikada bir çocuk öldürülüyor." ifadeleri kullanıldı.

Hülya Koçyiğit'ten Gazze için "kalıcı ateşkes" çağrısı (Ünlü isimlerden Gazze'ye destek mesajları) - 21

ABD'li oyuncu Dwayne Johnson ise sosyal medya paylaşımında İsrail-Filistin çatışmalarından duyduğu üzüntüye işaret ederek, "Çözüm için dua ediyorum. Tüm masum hayatlar için dua ediyorum." açıklamasını yaptı.

Hülya Koçyiğit'ten Gazze için "kalıcı ateşkes" çağrısı (Ünlü isimlerden Gazze'ye destek mesajları) - 22

"BURADA ÖLDÜRÜLEN ÇOCUKLARI KONUŞUYORUZ"

Besteci ve piyanist Tuluyhan Uğurlu, Filistinli masumların öldürülmesine tepkisini, "Burada bir insanlık krizini, insanlığın geleceğini konuşuyoruz. Burada hakkı yenmiş bir milleti, öldürülen çocukları konuşuyoruz. Henüz medeni olamamış bir ülkeden bahsediyoruz. Bunların binde birini Türk milleti yapsa bize ne hakaretler ederlerdi." sözleriyle aktardı.

Hülya Koçyiğit'ten Gazze için "kalıcı ateşkes" çağrısı (Ünlü isimlerden Gazze'ye destek mesajları) - 23

Gazze için destek çağrısında bulunan oyuncu Deniz Uğur da "İslam, bir dinin ötesindedir. Allah'ın yarattığı her varlığı kapsayan yüce bir nur felsefesidir. Kolaylıkla söyleyebiliriz ki, şu anda deneyimleyebildiğimiz cihattır. Bu sancılı bir süreç ama sonu aydınlık. Lütfen hak ile kalın." ifadelerini kullandı.

Hülya Koçyiğit'ten Gazze için "kalıcı ateşkes" çağrısı (Ünlü isimlerden Gazze'ye destek mesajları) - 24

ABD'li oyuncu Jennifer Garner, Save The Children kuruluşunun "Okullar ve hastaneler korunmalı" paylaşımını Instagram hesabına taşıdı.

Hülya Koçyiğit'ten Gazze için "kalıcı ateşkes" çağrısı (Ünlü isimlerden Gazze'ye destek mesajları) - 25

İngiliz oyuncu ve rap sanatçısı Riz Ahmed, Instagram hesabındaki paylaşımda İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınayarak, "Gazze'de şu an yaşanan ve işgal altındaki Filistin'de on yıllarca süren hadiseler korkunç ve yanlıştır. Bu eziyetin derinliği ve gerçekliği görmezden gelinemez." ifadelerini kullandı.

Hülya Koçyiğit'ten Gazze için "kalıcı ateşkes" çağrısı (Ünlü isimlerden Gazze'ye destek mesajları) - 26

Oyuncu Haluk Piyes, Instagram sayfasında Filistinlilere destek vererek, "Hakikat galip gelecektir ama bu katliama destek veren ve sessiz kalan tüm seyircilere iyi bakın, asla unutmayın." ifadelerine yer verdi.

Hülya Koçyiğit'ten Gazze için "kalıcı ateşkes" çağrısı (Ünlü isimlerden Gazze'ye destek mesajları) - 27

Güney Koreli müzisyen Choi Si-won, UNICEF'in Gazze'deki çocukların güvenliğinin sağlanmasına yönelik açıklamalarını paylaştı ve Filistin'e destek verdi.

Hülya Koçyiğit'ten Gazze için "kalıcı ateşkes" çağrısı (Ünlü isimlerden Gazze'ye destek mesajları) - 28

Dünya çapında milyonlarca izleyiciye ulaşan Umutsuz Ev Kadınları (Desperate Housewives) dizisindeki rolüyle tanınan Amerikalı oyuncu Marcia Cross, Filistin'de yaşananlara sessiz kalınmasına duyduğu üzüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı.

Sosyal medya platformu Instagram'dan yaptığı paylaşımda Cross, çevresindeki insanların Gazze ve Filistin genelinde yaşanan olaylara sessiz kalmasından derin üzüntü duyduğunu belirtti. Cross, paylaştığı görselde, "Gözleri yaşarmayan, kalpleri sıkışmayan ve sessiz kalan insanların arasında nasıl yaşayacağımı kavrayamıyorum." ifadesini kullandı.

Hülya Koçyiğit'ten Gazze için "kalıcı ateşkes" çağrısı (Ünlü isimlerden Gazze'ye destek mesajları) - 29

ABD'li oyuncu Nicola Peltz ise sosyal medya paylaşımında, "Barışı düşün, barışı uygula, barışı yay ve barışı hayal et." ifadesini kullandı.

Hülya Koçyiğit'ten Gazze için "kalıcı ateşkes" çağrısı (Ünlü isimlerden Gazze'ye destek mesajları) - 30

Ünlü Hollywood oyuncusu John Cusack  X hesabında, Chicago'da katıldığı Filistin'e destek yürüyüşündeki gözlemlerini şu sözlerle aktardı:

"Katıldığım gösteride duymadıklarımı size söyleyeyim. İsrail'e ölüm ve Yahudilere ölüm sloganı duymadım. Duyduğum tek şey, Filistin'i bu gaddar işgalden kurtarmamız gerektiği sloganlarıydı. İnsanlar cehenneme dönmüş ve susuz, yemeksiz, elektriksiz kalmış bir alanda sevdikleri için endişe ediyordu. İnsanların nesiller boyunca hapse atılmış, aşağılanmış, taciz edilmiş, zulme uğramış, hedef alınmış ve öldürülmüş aile mensuplarının kişisel hikayelerini paylaştıklarına şahitlik ettim."

Hülya Koçyiğit'ten Gazze için "kalıcı ateşkes" çağrısı (Ünlü isimlerden Gazze'ye destek mesajları) - 31

İsveçli müzisyen Zara Larsson, kişisel Instagram hesabında Filistin'deki dram karşısında dünyanın Ukrayna'ya verdiği desteği hatırlatarak, "Rusya saldırdığında Ukrayna'ya destek veriliyor ama Filistin'e destek verilmiyor." paylaşımında bulundu.

Hülya Koçyiğit'ten Gazze için "kalıcı ateşkes" çağrısı (Ünlü isimlerden Gazze'ye destek mesajları) - 32

Pakistan asıllı İngiliz şarkıcı Zayn Malik de Instagram hesabında, "Özgür Filistin" yorumuyla kendi fotoğrafını paylaşarak Filistin'e destek verdi.

Hülya Koçyiğit'ten Gazze için "kalıcı ateşkes" çağrısı (Ünlü isimlerden Gazze'ye destek mesajları) - 33

ABD'li müzisyen Demi Lovato ise Instagram paylaşımında, masum sivillerin katledilmesinin kabul edilemez olduğunun altını çizdi.

Hülya Koçyiğit'ten Gazze için "kalıcı ateşkes" çağrısı (Ünlü isimlerden Gazze'ye destek mesajları) - 34

"SOYKIRIM" DAVASINA ÜNLÜ OYUNCULARDAN DESTEK

Dünyaca ünlü oyuncuların, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açtığı "soykırım" davasının ilk duruşmasındaki suçlamaları kamera karşısına geçerek okuduğu videolar, binlerce görüntülenme aldı.

Videoda suçlamaları okuyan isimler arasında "Crown" isimli dizinin oyuncuları Khalid Abdalla ve Tobias Menzies, "Game of Thrones (Taht Oyunları)" isimli dizinin oyuncuları Charles Dance, Carice van Houten ve Lena Headey yer aldı.

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