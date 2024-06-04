Hülya Koçyiğit'ten Gazze için "kalıcı ateşkes" çağrısı (Ünlü isimlerden Gazze'ye destek mesajları)
Hülya Koçyiğit, İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de binlerce kişinin öldürülmesine tepki göstererek "Filistin'de olanlar içimizi parçalıyor, vicdanlarımızı yaralıyor. Dünyanın gözü önünde bir ırk yok ediliyor ve dünya buna engel olamıyor" dedi. İşte Koçyiğit gibi Filistin'e destek veren ünlü isimler ve mesajları....
Yeşilçam'ın usta oyuncularından Hülya Koçyiğit, İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de binlerce kişinin öldürülmesine tepki gösterdi. Koçyiğit, bazı etkinliklere katılmak üzere geldiği Kahramanmaraş'ta, İsrail'in Filistin'e saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Türkiye'nin Filistin için elinden geleni yaptığını anlatan Koçyiğit, şöyle konuştu:
"Var gücümüzle diğer devletlere 'Gelin hep beraber ateşkes için harekete geçelim.' diyoruz. Bugüne kadar başaramadık. Dilerim en yakın zamanda ateşkes ve barış olur. Dilerim 1967 yılının sınırları tekrardan çizilir. İki devlet ayrılır. Filistin Devleti sonsuza kadar özgür yaşar. Dünya bunun isyanını dile getiriyor ama ne yazık ki bugüne kadar başarılı olamadık."