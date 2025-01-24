İngiltere'nin Grammy'si: 2025 BRIT Ödülleri adayları açıklandı

Her yıl İngiltere'de düzenlenen törenle müzik dünyasının en iyilerine verilen BRIT Ödülleri için adaylar açıklandı. İngiliz şarkıcı Charlie XCX'in başı çektiği listede Dua Lipa ve Ezra Collection ve the Last Dinner öne çıkan adaylar oldu. İşte 2025 BRIT Ödülleri adayları...

İngiltere'nin Grammy'si: 2025 BRIT Ödülleri adayları açıklandı - 1

2025 BRIT Ödülleri adayları belli oldu. "Brat" albümüyle geçtiğimiz yıla damga vuran Charlie XCX, beş adaylıkla zirveye yerleşti.

Dua Lipa, the Last Dinner Party, Ezra Collective ve Myles Smith ise dört adaylıkla ünlü şarkıcıyı takip etti.

The Guardian'ın haberine göre, kadınlar bu yılki adaylıklarda hala yeterince temsil edilmiyor ve kadın şarkıcılar, 98 adaylığın yalnızca yüzde 34,7'sini oluşturuyor.

N-LIFE HABERLERİ

İngiltere'nin Grammy'si: 2025 BRIT Ödülleri adayları açıklandı - 2

The Beatles grubunun yapay zeka destekli "Now and Then" şarkısı en iyi şarkı dalında yarışıyor ve bu, grubun 1977'deki ilk Brit Ödülleri'nden bu yana ilk adaylığı.

İngiltere'nin Grammy'si: 2025 BRIT Ödülleri adayları açıklandı - 3

Üçüncü albümü "Radical Optimism"in aldığı eleştirilere rağmen Lipa, yılın albümü, yılın sanatçısı, yılın şarkısı (Training Season için) ve pop sanatçısı dallarında aday gösterildi.

Geçtiğimiz yılın zirvesindeki isim Raye ise R&B dalında aday.

İşte tüm adaylar...

İngiltere'nin Grammy'si: 2025 BRIT Ödülleri adayları açıklandı - 4

EN İYİ POP


Charli xcx

Dua Lipa

Jade

Lola Young

Myles Smith


EN İYİ  R&B 

Cleo Sol

Flo

Jorja Smith

Michael Kiwanuka

Raye

Rising star

Myles Smith (winner)

Elmeine

Good Neighbours

ULUSLARARASI ALANDA EN İYİ SANATÇI


Chappell Roan

Asake

Benson Boone

Beyoncé

Billie Eilish

Chappell Roan

Kendrick Lamar

Sabrina Carpenter

Taylor Swift

Tyler, the Creator

İngiltere'nin Grammy'si: 2025 BRIT Ödülleri adayları açıklandı - 5

YILIN ALBÜMÜ

Charli xcx – Brat

The Cure – Songs of a Lost World

Dua Lipa – Radical Optimism

Ezra Collective – Dance, No One’s Watching

The Last Dinner Party – Prelude to Ecstasy


YILIN SANATÇISI

Beabadoobee

Central Cee

Charli xcx

Dua Lipa

Fred Again

Jamie xx

Michael Kiwanuka

Nia Archives

Rachel Chinouriri

Sam Fender

İngiltere'nin Grammy'si: 2025 BRIT Ödülleri adayları açıklandı - 6

YILIN EN İYİ GRUBU

Bring Me the Horizon

Coldplay

The Cure

Ezra Collective

The Last Dinner Party


EN İYİ YENİ ŞARKICI

English Teacher

Ezra Collective

The Last Dinner Party

Myles Smith

Rachel Chinouriri

YILIN ŞARKISI

Artemas – I Like the Way You Kiss Me

The Beatles – Now and Then

Bl3ss – X Camrin Watsin (ft Bbyclose)

Central Cee – Band4Band (ft Lil Baby)

Charli xcx – Guess (ft Billie Eilish)

Chase and Status/Stormzy – Backbone

Coldplay – Feels Like I’m Falling in Love

Dua Lipa – Training Season

Ella Henderson – Alibi (ft Rudimental)

Jade – Angel of My Dreams

Jordan Adetunji – Kehlani

KSI – Thick of It (ft Trippie Redd)

Myles Smith – Stargazing

Sam Ryder – You’re Christmas to Me

Sonny Fodera/Jazzy/DOD – Somedays

İngiltere'nin Grammy'si: 2025 BRIT Ödülleri adayları açıklandı - 7

EN İYİ ALTERNATİF/ROCK

Beabadoobee

The Cure

Ezra Collective

The Last Dinner Party

Sam Fender

HIP HOP/RAP

Dave

Ghetts

Little Simz

Stormzy


EN İYİ DANS MÜZİĞİ

Becky Hill

Charli xcx

Chase and Status

Fred Again

Nia Archives

İngiltere'nin Grammy'si: 2025 BRIT Ödülleri adayları açıklandı - 8

EN İYİ ULUSLARARASI ŞARKI

Benson Boone – Beautiful Things

Beyoncé – Texas Hold ’Em

Billie Eilish – Birds of a Feather

Chappell Roan – Good Luck, Babe!

Djo – End of Beginning

Eminem – Houdini

Hozier – Too Sweet

Jack Harlow – Lovin’ on Me

Noah Kahan – Stick Season

Post Malone – I Had Some Help (ft Morgan Wallen)

Sabrina Carpenter – Espresso

Shaboozey – A Bar Song (Tipsy)

Taylor Swift – Fortnight (ft Post Malone)

Teddy Swims – Lose Control

Tommy Richman – Million Dollar Baby
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