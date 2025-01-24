İngiltere'nin Grammy'si: 2025 BRIT Ödülleri adayları açıklandı
Her yıl İngiltere'de düzenlenen törenle müzik dünyasının en iyilerine verilen BRIT Ödülleri için adaylar açıklandı. İngiliz şarkıcı Charlie XCX'in başı çektiği listede Dua Lipa ve Ezra Collection ve the Last Dinner öne çıkan adaylar oldu. İşte 2025 BRIT Ödülleri adayları...
2025 BRIT Ödülleri adayları belli oldu. "Brat" albümüyle geçtiğimiz yıla damga vuran Charlie XCX, beş adaylıkla zirveye yerleşti.
Dua Lipa, the Last Dinner Party, Ezra Collective ve Myles Smith ise dört adaylıkla ünlü şarkıcıyı takip etti.
The Guardian'ın haberine göre, kadınlar bu yılki adaylıklarda hala yeterince temsil edilmiyor ve kadın şarkıcılar, 98 adaylığın yalnızca yüzde 34,7'sini oluşturuyor.