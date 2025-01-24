İngiltere'nin Grammy'si: 2025 BRIT Ödülleri adayları açıklandı

2025 BRIT Ödülleri adayları belli oldu. "Brat" albümüyle geçtiğimiz yıla damga vuran Charlie XCX, beş adaylıkla zirveye yerleşti.

Dua Lipa, the Last Dinner Party, Ezra Collective ve Myles Smith ise dört adaylıkla ünlü şarkıcıyı takip etti.

The Guardian'ın haberine göre, kadınlar bu yılki adaylıklarda hala yeterince temsil edilmiyor ve kadın şarkıcılar, 98 adaylığın yalnızca yüzde 34,7'sini oluşturuyor.