Michael Jackson hayranlarına kötü haber: Hayatını konu alan film ertelendi
"Popun Kralı" Michael Jackson'ın hayatını konu alan "Michael" filmi için meraklı bekleyiş devam ediyor. 18 Nisan 2025'te vizyona girmesi planlanan film ertelendi.
2009’da hayatını kaybeden ABD’li pop ikonu Michael Jackson’ın hayatını konu alan biyografi türündeki film için geri sayım başladı. Merakla beklenen filmin yönetmen koltuğunda İlk Gün, Adalet, Tetikçi ve Kral Arthur gibi başarılı filmlere imza atan Antoine Fuqua oturuyor.