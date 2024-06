Michael Jackson'ın ölmeden önce milyonlarca dolar borcu olduğu ortaya çıktı

"Popun Kralı" Michael Jackson'ın hayatını konu alan "Michael" filmi için meraklı bekleyiş devam ederken şarkıcı hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. People dergisinin elde ettiği mahkeme belgelerine göre, 50 yaşında hayatını kaybeden Michael Jackson'ın milyonlarca dolar borcu vardı.

TURNEYE ÇIKACAKTI

25 Haziran 2009'da yaşamını yitiren şarkıcı, ölümünden bir gün önce "This Is It" adlı turnesinin kıyafet provasındaydı. Şarkıcı "This Is It" adlı turnesiyle müziğe dönüş yapmayı planlıyordu. Turne için Londra'daki O2 Arena'da 50 konser planlanmıştı. Ancak turne başlayamadan şarkıcı hayatını kaybetti.

Şarkıcının turne hazırlığı esnasında aşırı harcamalar yapmaktan kaçınmadığı belirtildi.

VİDEO: Popun kralı Michael Jackson gideli tam 15 yıl oldu!