Michael Jackson'ın ölmeden önce milyonlarca dolar borcu olduğu ortaya çıktı

2009 yılında hayatını kaybeden pop müziğin efsane ismi Michael Jackson’ın ardında 500 milyon dolar borç bıraktığı ortaya çıktı.

Michael Jackson'ın ölmeden önce milyonlarca dolar borcu olduğu ortaya çıktı - 1

"Popun Kralı" Michael Jackson'ın hayatını konu alan "Michael" filmi için meraklı bekleyiş devam ederken şarkıcı hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. People dergisinin elde ettiği mahkeme belgelerine göre, 50 yaşında hayatını kaybeden Michael Jackson'ın milyonlarca dolar borcu vardı.

TURNEYE ÇIKACAKTI

25 Haziran 2009'da yaşamını yitiren şarkıcı, ölümünden bir gün önce "This Is It" adlı turnesinin kıyafet provasındaydı. Şarkıcı "This Is It" adlı turnesiyle müziğe dönüş yapmayı planlıyordu. Turne için Londra'daki O2 Arena'da 50 konser planlanmıştı. Ancak turne başlayamadan şarkıcı hayatını kaybetti.

Şarkıcının turne hazırlığı esnasında aşırı harcamalar yapmaktan kaçınmadığı belirtildi.

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N-LIFE HABERLERİ

Michael Jackson'ın ölmeden önce milyonlarca dolar borcu olduğu ortaya çıktı - 2

Belgelere göre, Jackson'ın mirasından elde edilen paranın, hukuki hizmetler ve diğer masraflar için tazminat olarak kullanılması talep edildi.

Birçok eyalet ve ülkede de Jackson'a dava açılmıştı. Dosyada, 65'ten fazla alacaklının dava açtığı ve bunun da daha fazla davaya yol açtığı belirtildi. Ancak davaların çoğunun uzlaşma ile sona erdiği belirtiliyor.

Michael Jackson'ın ölmeden önce milyonlarca dolar borcu olduğu ortaya çıktı - 3

Jackson, 50 yaşında Los Angeles'taki malikanesinde hayatını kaybetti.

Jackson, görkemli kariyeri boyunca 13 Grammy ödülü kazandı ve 400 milyondan fazla albüm satışına imza attı.

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