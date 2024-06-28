Michael Jackson'ın ölmeden önce milyonlarca dolar borcu olduğu ortaya çıktı

Belgelere göre, Jackson'ın mirasından elde edilen paranın, hukuki hizmetler ve diğer masraflar için tazminat olarak kullanılması talep edildi.

Birçok eyalet ve ülkede de Jackson'a dava açılmıştı. Dosyada, 65'ten fazla alacaklının dava açtığı ve bunun da daha fazla davaya yol açtığı belirtildi. Ancak davaların çoğunun uzlaşma ile sona erdiği belirtiliyor.