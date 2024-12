Tom Cruise, ABD Donanması'nın en üst düzey ödülüne layık görüldü

Cruise, Top Gun filminde pilot Maverick rolüne hayat verdi. Oscar adayı yıldız, 2022 yapımı devam filmi Top Gun: Maverick'te ise Teğmen Pete Mitchell rolünü tekrar canlandırdı.

Cruise ayrıca aksiyon filmleri Born on the Fourth of July, A Few Good Men ve Mission: Impossible serisindeki rolleriyle de beğeni topladı.

Bu saygın ödül, daha önce Akademi Ödüllü yönetmen Steven Spielberg ve oyuncu Tom Hanks'e II. Dünya Savaşı filmi Saving Private Ryan'daki (Er Ryan'ı Kurtatmak) çalışmalarından dolayı verilmişti.