Tom Cruise, ABD Donanması'nın en üst düzey ödülüne layık görüldü
Hollywood'un ünlü ismi Tom Cruise, ABD Donanması'nın sivillere verdiği en yüksek ödüle layık görüldü. Oyuncu, Top Gun (1986) filmindeki rolü sayesinde o dönemde birçok gencin orduya katılmasında etkili olmuştu.
Yıllarca ekranda ABD askerini canlandıran Tom Cruise, artık gerçek hayatta da bir kahraman. Hollywood filmlerinin aranan yüzü Tom Cruise, ABD Donanması tarafından oldukça prestijli bir ödüle layık görüldü.
"Top Gun" yıldızına, Londra'da düzenlenen bir törenle Amerika Birleşik Devletleri Donanması tarafından "Üstün Kamu Hizmeti Ödülü" (DPS) verildi.