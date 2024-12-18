Tom Cruise, ABD Donanması'nın en üst düzey ödülüne layık görüldü

Hollywood'un ünlü ismi Tom Cruise, ABD Donanması'nın sivillere verdiği en yüksek ödüle layık görüldü. Oyuncu, Top Gun (1986) filmindeki rolü sayesinde o dönemde birçok gencin orduya katılmasında etkili olmuştu.

Tom Cruise, ABD Donanması'nın en üst düzey ödülüne layık görüldü - 1

Yıllarca ekranda ABD askerini canlandıran Tom Cruise, artık gerçek hayatta da bir kahraman. Hollywood filmlerinin aranan yüzü Tom Cruise, ABD Donanması tarafından oldukça prestijli bir ödüle layık görüldü.

"Top Gun" yıldızına, Londra'da düzenlenen bir törenle Amerika Birleşik Devletleri Donanması tarafından "Üstün Kamu Hizmeti Ödülü" (DPS) verildi.

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Tom Cruise, ABD Donanması'nın en üst düzey ödülüne layık görüldü - 2

Donanma Bakanı Carlos Del Toro, Cruise'a ödülü takdim etti ve "Tom Cruise'un çalışmaları birçok nesli donanmada hizmet etmeye teşvik ediyor" ifadelerini kullandı.

Tom Cruise, ABD Donanması'nın en üst düzey ödülüne layık görüldü - 3

BBC'nin haberine 62 yaşındaki Cruise, 1986'daki gişe rekorları kıran Top Gun filmindeki rolü sayesinde özellikle o dönemde birçok gencin orduya katılmasında etkili oldu.

Tom Cruise, ABD Donanması'nın en üst düzey ödülüne layık görüldü - 4

Cruise, Top Gun filminde pilot Maverick rolüne hayat verdi. Oscar adayı yıldız,  2022 yapımı devam filmi Top Gun: Maverick'te ise Teğmen Pete Mitchell rolünü tekrar canlandırdı.

Cruise ayrıca aksiyon filmleri Born on the Fourth of July, A Few Good Men ve Mission: Impossible serisindeki rolleriyle de beğeni topladı.

Bu saygın ödül,  daha önce Akademi Ödüllü yönetmen Steven Spielberg ve oyuncu Tom Hanks'e II. Dünya Savaşı filmi Saving Private Ryan'daki (Er Ryan'ı Kurtatmak) çalışmalarından dolayı verilmişti.

Tom Cruise, ABD Donanması'nın en üst düzey ödülüne layık görüldü - 5

YENİ GÖREVİMİZ TEHLİKE FİLMİ GELİYOR

Adrenalin tutkusu ve sinemaya olan sevgisiyle bilinen Hollywood'un ünlü ismi Tom Cruise, Görevimiz Tehlike serisinin son filmiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen filmden ilk görüntüler geldi.

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