Empati'nin konuğu Arsen Gürzap: Can Gürzap yaşam kaynağımızdı

Bir İstanbul Masalı, Kalpsiz Adam, Gölgesizler gibi yapımlarla tanınan usta oyuncuya, Taylan "Var olmak senin için ne ifade ediyor?" diye sordu.

Arsen Gürzap, "Yaşamak, hayatın gidişatına kendini bırakarak bir ömür sürmektir. Var olmak ise yaşadığı sürece algılayabildiği zamandan sonra kendini geliştirmek ve başkalarına mutlaka dokunabilmeyi becerebilmek diye düşünüyorum. Var olmak öyle bir şey" yanıtını verdi.