Empati'nin konuğu Arsen Gürzap: Can Gürzap yaşam kaynağımızdı

NTV ekranlarında yayınlanan Empati programına ünlü sanatçı Arsen Gürzap konuk oldu. 6 yıl sonra ilk kez bir programa konuk olan usta oyuncu, kariyerine ve yaşamına dair samimi açıklamalarda bulundu.

Empati'nin konuğu Arsen Gürzap: Can Gürzap yaşam kaynağımızdı - 1

Ahmet Mümtaz Taylan’ın NTV ekranlarında yayınlanan Empati programının bu haftaki konuğu Arsen Gürzap oldu.

N-LIFE HABERLERİ

Empati'nin konuğu Arsen Gürzap: Can Gürzap yaşam kaynağımızdı - 2

"YAŞAM KAYNAĞIMIZDI"

Usta oyuncu Can Gürzap, geçtiğimiz yıl 79 yaşında hayatını kaybetti. Arsen Gürzap'a, Taylan "Can Gürzap'sız zor olmuyor mu?" diye sordu.

74 yaşındaki oyuncu, "Can Gürzap'sız her şey çok zor oluyor çünkü o hem kızlarının hem de benim dost olarak yaşam kaynağımızdı. O nedenle zorlanıyoruz" yanıtını verdi.

Empati'nin konuğu Arsen Gürzap: Can Gürzap yaşam kaynağımızdı - 3

Bir İstanbul Masalı, Kalpsiz Adam, Gölgesizler gibi yapımlarla tanınan usta oyuncuya, Taylan "Var olmak senin için ne ifade ediyor?" diye sordu.

Arsen Gürzap, "Yaşamak, hayatın gidişatına kendini bırakarak bir ömür sürmektir. Var olmak ise yaşadığı sürece algılayabildiği zamandan sonra kendini geliştirmek ve başkalarına mutlaka dokunabilmeyi becerebilmek diye düşünüyorum. Var olmak öyle bir şey" yanıtını verdi.

Empati'nin konuğu Arsen Gürzap: Can Gürzap yaşam kaynağımızdı - 4

"BENİ VAR ETMEYE ÇALIŞTILAR"

74 yaşındaki oyuncu, bir başkası olmayı hiç hayal etmediğini "Son derece değerli bir aile ortamında ve son derece değerli bir baba eşliğinde büyüdüm. Hep onları ışıklarda uyusunlar diye anarım. Onlar bana 'Sen bunu seç' demediler. Bana dokundular, beni var etmeye çalıştılar" ifadeleriyle dile getirdi.

Empati'nin konuğu Arsen Gürzap: Can Gürzap yaşam kaynağımızdı - 5

"GENÇLERİ GÖRDÜĞÜM ZAMAN UMUTSUZLUĞA KAPILIYORUM"

Oyuncu "Umutsuzluğa kapıldığım zamanlar oluyor. Gençleri gördüğüm zaman umutsuzluğa kapılıyorum. Benim eğitimimi devam ettirmemim en önemli nedeni de o sınıftaki gençlere dokunabilmek. Sıradan olmaktan bir öteye taşıyabilmek onları" ifadelerini kullandı.

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Empati'nin konuğu Arsen Gürzap: Can Gürzap yaşam kaynağımızdı - 6

"BİZ DOSTTUK"

Can Gürzap ile nasıl tanıştığını anlatan oyuncu "Konservatuarda tanıştık. Çok sonra evlenmeye karar verdik" dedi. "Çok iyi dosttuk sonra o Londra'ya gitti. Eğitim aldı orada. O döndükten sonra 1971'de evlendik" diyen oyuncunun Ayşe ve Elif adında iki kızı var.

Can Gürzap ile 2008 yılında resmen ayrılan oyuncu "Evlilik hakkında kötü bir şey söylemek istemiyorum. Ama evlilikte en ufak bir manasızlık sorun olabiliyor oysa biz 1964 yılında başlayan bir dostluğa sahibiz. Sonra bizim bir torunumuz oldu. Torunumuzu birlikte büyütmek istedik. Yakın bir yere taşındı Can" ifadelerini kullandı.

Gürzap "Biz dosttuk" diye ekledi.

Empati'nin konuğu Arsen Gürzap: Can Gürzap yaşam kaynağımızdı - 7

CAN GÜRZAP KİMDİR?

Can Gürzap, 26 Mayıs 1944'te İstanbul'da doğmuş önemli bir sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu, yazar, eğitmendir. İlk tiyatro eğitimini, kendisi gibi sanatçı olan babası Reşit Gürzap'tan alan sanatçı, 1962'de Kadıköy Maarif Koleji'ni tamamladıktan sonra Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi ve Londra'da Central School of Speech and Drama'da eğitim gördü. Ankara Devlet Tiyatrosu'nda yönetmen ve oyuncu olarak görev yaptı.

Konservatuvarda öğretmen olarak derslere girdi. TRT'de birçok radyo tiyatrosu hazırladı. 1971 yılında Arsen Gürzap ile evlendi. 1978'de İstanbul Devlet Tiyatrosu kurucu müdürü oldu. Çevirmenlik ve senaryo yazarlığı da yapan sanatçı, 1990 yılında güzel ve etkileyici konuşma eğitimi veren "Dialog"u kurdu.

Dialog, yıllar içinde bu anlamda eğitim veren en önemli kurumlardan biri haline geldi. Bu kurumda yıllarca eğitmenlik yaptı. Sinema filmlerinde ve dizilerde rol aldı.

"Kartallar Yüksek Uçar", "Ateşten Günler", "Yorgun Savaşçı", "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" ve "Medcezir", Can Gürzap'ın rol aldığı dizilerden bazılarıydı.

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