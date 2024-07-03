Gül Sunal'ın Kemal Sunal özlemi: Çok yoruldum

"OTURUP BİR SÜRE BABAMI İZLEMİŞTİM"

Ezo Sunal da babasıyla küçükken çekilen fotoğrafını "Babamla beraber geçirdiğimiz son gece bir 2 temmuz gecesiydi… Beraber izlediğimiz son film de -çok iyi hatırlıyorum- 'Forrest Gump'dı. Film bittikten sonra bir sessizlik olmuştu. Filmden çok etkilenmiştik. Ama ben babamın duygulandığını fark ettikten sonra filmi düşünmeyi bırakıp onu izlemeye başlamıştım. O yüzden çok iyi hatırlıyorum o anı. Babamın duygulandığını, bir filmden etkilendiğini belki de ilk kez fark etmiştim. Ve oturup bir süre onu izlemiştim. İyi ki de öyle yapmışım… Şöyle diyordu filmde; “My mom always said life is like a box of chocolate, you never know what you’re gonna get” -hayat bir kutu çikolata gibidir, içinden sana ne çıkacağını asla bilemezsin- “My mom always said, you have to put the past behind you before you can move on” -Annem hep ilerleyebilmek için geçmişi arkanda bırakmalısın derdi- Güzel filmdi, güzel bir andı. Müziğini de çok çok severim, bu sene de babamı bu müzikle paylaşmak istedim" açıklamasıyla paylaştı.