Gül Sunal'ın Kemal Sunal özlemi: Çok yoruldum
Oynadığı birbirinden farklı rollerle sinemaseverlerin yüzünü güldürmeyi başaran Kemal Sunal'ın aramızdan ayrılışının üstünden tam 24 yıl geçti. Gül Sunal da eşine özlemini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dile getirdi. Ali Sunal da annesinin paylaşımına kayıtsız kalmadı.
“Kapıcılar Kralı”, "Çöpçüler Kralı", "Süt Kardeşler”, “Hababam Sınıfı”, “Tosun Paşa”, “Sahte Kabadayı”nın da arasında bulunduğu onlarca filmde birbirinden farklı karakterlere başarıyla hayat veren Kemal Sunal, 24 yıl önce bugün hayatını kaybetti. Usta isim bugün ailesi, sevenleri ve sanatçı dostları tarafından anılıyor.