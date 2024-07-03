Gül Sunal'ın Kemal Sunal özlemi: Çok yoruldum

Oynadığı birbirinden farklı rollerle sinemaseverlerin yüzünü güldürmeyi başaran Kemal Sunal'ın aramızdan ayrılışının üstünden tam 24 yıl geçti. Gül Sunal da eşine özlemini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dile getirdi. Ali Sunal da annesinin paylaşımına kayıtsız kalmadı.

Gül Sunal'ın Kemal Sunal özlemi: Çok yoruldum - 1

“Kapıcılar Kralı”, "Çöpçüler Kralı", "Süt Kardeşler”, “Hababam Sınıfı”, “Tosun Paşa”, “Sahte Kabadayı”nın da arasında bulunduğu onlarca filmde birbirinden farklı karakterlere başarıyla hayat veren Kemal Sunal, 24 yıl önce bugün hayatını kaybetti. Usta isim bugün ailesi, sevenleri ve sanatçı dostları tarafından anılıyor.

N-LIFE HABERLERİ

Gül Sunal'ın Kemal Sunal özlemi: Çok yoruldum - 2

Gül Sunal da duygusal bir sosyal medya paylaşımıyla yıllar önce kaybettiği eşini andı.

Gül Sunal'ın Kemal Sunal özlemi: Çok yoruldum - 3

"GERÇEKTE ÖLEN HAYATTA KALANDIR"

Eşi Kemal Sunal ile yıllar önce verdiği pozu paylaşan Gül Sunal, "Birbirini gerçekten seven iki kişiden biri ölürse eğer, gerçekte ölen, hayatta kalandır." Kemaaaallllll, Cemil Meriç böyle demiş" dedi.

Gül Sunal'ın Kemal Sunal özlemi: Çok yoruldum - 4

"GERÇEKTEN ÖYLE OLUYOR"

Sunal, sözlerine "Gerçekten de öyle oluyor bil istedim. 03.07.2000 hayat durmuş, bana da ben çabalıyorum. Çok yoruldum" diye devam etti.

Gül Sunal'ın Kemal Sunal özlemi: Çok yoruldum - 5

"NE YORULMASI"

Annesi Gül Sunal'ın paylaşımına kayıtsız kalamayan Ali Sunal, "Ne yorulması torunların seninle oynamaya bayılıyor öyle bir şansın yok gülüm" ifadelerini kullandı.

Gül Sunal'ın Kemal Sunal özlemi: Çok yoruldum - 6

"ÇOK ÖZLEDİM BABAM"

Ali Sunal da babası Kemal Sunal'ı "Bugün gibi bir yaz gününden bu fotoğraf eski yazlık evimizden. Bu sene 24 yıl oldu sen gideli ve ilk defa bu sene sensiz hayatım senle geçirdiğim hayatımı geçti süre olarak. Çok özledim babam. Umarım bir yerden beni, annemi, kardeşimi, kurduğum ailemi, torunlarını görüyorsundur. Torunların gördükleri anda seni tanıyor ve çok merak ediyorlar. Onlara gücüm yettiğince tanıtacağım yaşatacağım melek dedelerini. Seni çok seviyorum babam…"sözleriyle andı.

Gül Sunal'ın Kemal Sunal özlemi: Çok yoruldum - 7

"OTURUP BİR SÜRE BABAMI İZLEMİŞTİM"

Ezo Sunal da babasıyla küçükken çekilen fotoğrafını "Babamla beraber geçirdiğimiz son gece bir 2 temmuz gecesiydi… Beraber izlediğimiz son film de -çok iyi hatırlıyorum- 'Forrest Gump'dı. Film bittikten sonra bir sessizlik olmuştu. Filmden çok etkilenmiştik. Ama ben babamın duygulandığını fark ettikten sonra filmi düşünmeyi bırakıp onu izlemeye başlamıştım. O yüzden çok iyi hatırlıyorum o anı. Babamın duygulandığını, bir filmden etkilendiğini belki de ilk kez fark etmiştim. Ve oturup bir süre onu izlemiştim. İyi ki de öyle yapmışım… Şöyle diyordu filmde; “My mom always said life is like a box of chocolate, you never know what you’re gonna get” -hayat bir kutu çikolata gibidir, içinden sana ne çıkacağını asla bilemezsin- “My mom always said, you have to put the past behind you before you can move on” -Annem hep ilerleyebilmek için geçmişi arkanda bırakmalısın derdi- Güzel filmdi, güzel bir andı. Müziğini de çok çok severim, bu sene de babamı bu müzikle paylaşmak istedim" açıklamasıyla paylaştı.

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