Jennifer Lopez'in "intikam elbisesi": Boşanma kararı sonrası ilk kez kameralar karşısında

Bir süredir ayrılacakları konuşulan Jennifer Lopez ve Ben Affleck, iki yıllık evliliklerini sonlandırma kararı aldı. Lopez'in başrolünde yer aldığı "Unstoppable" filminin yapımcıları arasında Ben Affleck yer alıyor ancak aktör, filmin prömiyerine katılmadı. Lopez, galadaki şıklığıyla adından söz ettirdi.

Jennifer Lopez'in "intikam elbisesi": Boşanma kararı sonrası ilk kez kameralar karşısında - 1

BOŞANIYORLAR

20 yıl sonra görkemli bir törenle dünyaevine giren ve son dönemde boşanacakları iddia edilen Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in son dönemde ayrılacağı iddia ediliyordu. 

Jennifer Lopez, düğün törenlerinin yıl dönümüne denk gelen Salı günü, Los Angeles’taki mahkemeye başvurarak Ben Affleck'e boşanma davası açtı.

N-LIFE HABERLERİ

Jennifer Lopez'in "intikam elbisesi": Boşanma kararı sonrası ilk kez kameralar karşısında - 2

BİRLİKTE FİLM ÇEKTİLER

Jennifer Lopez'in "Unstoppable" adlı yeni filminin yapımcılığını ise Ben Affleck ile Matt Damon üstlenmişti.

Affleck ile yakın arkadaşı Matt Damon'ın Artists Equity adlı film şirketi, son yıllarda birçok başarılı filme imza attı.

Jennifer Lopez'in "intikam elbisesi": Boşanma kararı sonrası ilk kez kameralar karşısında - 3

PRÖMİYERE GELMEDİ

Filmin prömiyeri, Toronto Film Festivali'nde yapıldı ancak Lopez'e, Ben Affleck eşlik etmedi. Çift şu sıralar boşanma sürecinde olduğu için Affleck yerine prömiyere Matt Damon katıldı.

55 yaşındaki Lopez, boşanma kararı sonrası ilk kez bir etkinliğe katıldı.

Jennifer Lopez'in "intikam elbisesi": Boşanma kararı sonrası ilk kez kameralar karşısında - 4

Disko topunu andıran elbisesiyle kırmızı halıda boy gösteren Lopez göz kamaştırdı.

Jennifer Lopez'in "intikam elbisesi": Boşanma kararı sonrası ilk kez kameralar karşısında - 5

Lopez'in elbisesi için "intikam elbisesi" yorumu yapıldı. Şarkıcının elbisesi, Tamara Ralph imzası taşıyor.

FİLM HAKKINDA

Amazon MGM Studios'un yapımcılığını üstlendiği "Unstoppable" filmi, Anthony Robles adındaki bir güreşçinin ilham verici hikayesini konu alıyor. Lopez, filmde Anthony'nin annesi Judy'yi canlandırıyor. 

Filmin başrollerinde Lopez, Jharrel Jerome, Bobby Cannavale, Michael Pena ve Don Cheadle gibi isimler yer alıyor.

Affleck ile Lopez daha önce, Lopez'in "This Is Me ... Now" adlı filminde birlikte çalışmıştı.

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