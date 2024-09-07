Jennifer Lopez'in "intikam elbisesi": Boşanma kararı sonrası ilk kez kameralar karşısında

PRÖMİYERE GELMEDİ

Filmin prömiyeri, Toronto Film Festivali'nde yapıldı ancak Lopez'e, Ben Affleck eşlik etmedi. Çift şu sıralar boşanma sürecinde olduğu için Affleck yerine prömiyere Matt Damon katıldı.

55 yaşındaki Lopez, boşanma kararı sonrası ilk kez bir etkinliğe katıldı.