Jennifer Lopez'in "intikam elbisesi": Boşanma kararı sonrası ilk kez kameralar karşısında

Lopez'in elbisesi için "intikam elbisesi" yorumu yapıldı. Şarkıcının elbisesi, Tamara Ralph imzası taşıyor.

FİLM HAKKINDA

Amazon MGM Studios'un yapımcılığını üstlendiği "Unstoppable" filmi, Anthony Robles adındaki bir güreşçinin ilham verici hikayesini konu alıyor. Lopez, filmde Anthony'nin annesi Judy'yi canlandırıyor.

Filmin başrollerinde Lopez, Jharrel Jerome, Bobby Cannavale, Michael Pena ve Don Cheadle gibi isimler yer alıyor.

Affleck ile Lopez daha önce, Lopez'in "This Is Me ... Now" adlı filminde birlikte çalışmıştı.