Jennifer Lopez'in "intikam elbisesi": Boşanma kararı sonrası ilk kez kameralar karşısında
Bir süredir ayrılacakları konuşulan Jennifer Lopez ve Ben Affleck, iki yıllık evliliklerini sonlandırma kararı aldı. Lopez'in başrolünde yer aldığı "Unstoppable" filminin yapımcıları arasında Ben Affleck yer alıyor ancak aktör, filmin prömiyerine katılmadı. Lopez, galadaki şıklığıyla adından söz ettirdi.
BOŞANIYORLAR
20 yıl sonra görkemli bir törenle dünyaevine giren ve son dönemde boşanacakları iddia edilen Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in son dönemde ayrılacağı iddia ediliyordu.
Jennifer Lopez, düğün törenlerinin yıl dönümüne denk gelen Salı günü, Los Angeles’taki mahkemeye başvurarak Ben Affleck'e boşanma davası açtı.