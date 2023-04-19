Kral Charles'tan Katy Perry'e sekreteri için özel rica

İngiltere Kralı III. Charles'ın eski özel sekreter yardımcısı Scott Furssedonn-Wood, Kral'ın 2019 yılında Katy Perry ile ilk kez bir araya geldiği günde yaşananları anlattı.

Kral Charles'tan Katy Perry'e sekreteri için özel rica - 1

Kral'ın eski özel sekreter yardımcısı Scott Furssedonn-Wood, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, III. Charles ile Katy Perry'nin ilk tanışmasından bahsetti.

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Kral Charles'tan Katy Perry'e sekreteri için özel rica - 2

2019'DA TANIŞTILAR

Perry'yle yaptığı selfienin yanı sıra ünlü şarkıcının Kral'ın yanında gülümsediği bir fotoğrafı paylaşan Furssedonn-Wood, "2019'da Mumbai'de Katy Perry'yle tanıştığında Kral'ın yanınaydım. Kral'a çocuklarımın şarkıcıyı ne kadar çok sevdiğini söyledim" dedi.

Kral Charles'tan Katy Perry'e sekreteri için özel rica - 3

"KRAL CHARLES BENİM İÇİN RİCA ETTİ"

"Ekipteki bizler asla özçekim istemezdik" dedi ve Charles'ın kendi adına müzisyenden ricada bulunduğunu ekledi.

Kral Charles'tan Katy Perry'e sekreteri için özel rica - 4

Bu yüzden Kraliyet Altesleri, nazikçe benim adıma sordu ve Perry'e "O ve ailesi büyük hayranların!" dedi.

Kral Charles'tan Katy Perry'e sekreteri için özel rica - 5

PERRY, TAÇ GİYME TÖRENİNDE SAHNE ALACAK

Öte yandan Buckingham Sarayı, Katy Perry'nin 7 Mayıs'ta Kral'ın taç giyme töreni konserinde sahne alacağını açıkladı.

Kral Charles'tan Katy Perry'e sekreteri için özel rica - 6

"I Kissed A Girl", "Roar", "California Gurls" gibi şarkılarla tanınan sanatçıya; Take That grubu ve Lionel Ritchie eşlik edecek.

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