Kral Charles'tan Katy Perry'e sekreteri için özel rica

2019'DA TANIŞTILAR

Perry'yle yaptığı selfienin yanı sıra ünlü şarkıcının Kral'ın yanında gülümsediği bir fotoğrafı paylaşan Furssedonn-Wood, "2019'da Mumbai'de Katy Perry'yle tanıştığında Kral'ın yanınaydım. Kral'a çocuklarımın şarkıcıyı ne kadar çok sevdiğini söyledim" dedi.