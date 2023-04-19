Kral Charles'tan Katy Perry'e sekreteri için özel rica

Kral'ın eski özel sekreter yardımcısı Scott Furssedonn-Wood, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, III. Charles ile Katy Perry'nin ilk tanışmasından bahsetti.
Perry'yle yaptığı selfienin yanı sıra ünlü şarkıcının Kral'ın yanında gülümsediği bir fotoğrafı paylaşan Furssedonn-Wood, "2019'da Mumbai'de Katy Perry'yle tanıştığında Kral'ın yanınaydım. Kral'a çocuklarımın şarkıcıyı ne kadar çok sevdiğini söyledim" dedi.
"Ekipteki bizler asla özçekim istemezdik" dedi ve Charles'ın kendi adına müzisyenden ricada bulunduğunu ekledi.
Bu yüzden Kraliyet Altesleri, nazikçe benim adıma sordu ve Perry'e "O ve ailesi büyük hayranların!" dedi.
Öte yandan Buckingham Sarayı, Katy Perry'nin 7 Mayıs'ta Kral'ın taç giyme töreni konserinde sahne alacağını açıkladı.
"I Kissed A Girl", "Roar", "California Gurls" gibi şarkılarla tanınan sanatçıya; Take That grubu ve Lionel Ritchie eşlik edecek.