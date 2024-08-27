Özcan Deniz cephesinde sular durulmuyor: Kız kardeşi Yurda Güler'e yanıt "Video duruyor"
Ailesiyle sosyal medya hesabı üzerinden hesaplaşan Özcan Deniz cephesinde sular durulmuyor. Art arda duygusal gönderiler yayımlayan sanatçı, artık tek ailesinin oğlu Kuzey ve eşi Samar Dadgar olduğunu açıklamıştı. Deniz'in paylaşımı ardından bir açıklama da kız kardeşi Yurda Gürler'den gelmiş, Gürler, aile içerisinde yaşananlarla ilgili gelinleri Samar Dadgar'ı suçladı. Deniz ise bu paylaşımlar ardından kardeşinin evli bir adamla olduğunu iddia etti ve elinde bir video olduğunu söyledi.
Kariyeri ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Özcan Deniz, aynı zamanda menajerliğini yapan ağabeyi Ercan Deniz ile birbirine girdi. Ünlü şarkıcı ve oyuncu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla aile üyelerine rest çekti.