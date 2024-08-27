Özcan Deniz cephesinde sular durulmuyor: Kız kardeşi Yurda Güler'e yanıt "Video duruyor"

Gürler, yaptığı paylaşımda;

"Kamuoyuna cevap hakkımdır...



Ağabeyim Özcan Deniz'in "ailemle bağım kalmamıştır maddi manevi bana zarar veriyorlar" cümlesi tüm aileye gelen bir itham olduğundan ben kendimle alakalı olan kısım için bir açıklama gereği hissettim.



Ağabeyimin benim ve eşimin yıllardır dişimle ve tırnağımızla kurduğumuz işimizin ve yuvamızın, temelinden çatısına kadar tek bir tuğla koymadığını belirtmek isterim...



İşin aslı şudur ki: Birinci evliliği bitmeden İran'dan buraya meşhur olmak ve ona ulaşmak için gelen bu kızı, biz hiç tasvip etmedik, daha da detayına onu yaralamamak için girmeyeceğim...



Bu kız türlü şekilde oyunlarla, çok zekice hamlelerini, bize ağabeyimin düşman olmasını sağladı ve kışın ortasında annesini ve kızkardeşini evden kovdurttu ki; biz o dönemde ağabeyimin evinde onunla yaşamaya muhtaç olduğumuzdan değil; yine yaşı küçük bir kızla yaptığı, olmayacak bir evliliği, birbirlerine girerek sonlandırdıkları, boşanma sürecinde onu ve Kuzeyi yanlız bırakmamak içindi. Bizi kovduran kız şimdi de, ailesini tamamen uzaklaştırdı!



Bu kadının tesiriyle ailesini düşman bilen yaşının getirdiği yaşlanma hissinin verdiği her erkeğin yaşadığı dönemsel buhran ve bunalımını bir yardım alarak sonlandırmasının, hep aynı şeyleri yaşamaması açısından yararlı olacağını düşünüyorum.