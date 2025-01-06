Wanda Nara ile L-Gante aşkında şaşırtan gelişme: Fotoğrafla duyurdu

Mauro Icardi ile mahkemelik olan ve kısa bir süre önce kendisinden 13 yaş küçük L-Gante ile aşk yaşamaya başlayan Wanda Nara'dan sürpriz bir karar geldi. Ünlü isim, yeni gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

Wanda Nara ile L-Gante aşkında şaşırtan gelişme: Fotoğrafla duyurdu - 1

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile yaşadıklarıyla gündemden düşmeyen Wanda Nara, sosyal medya hesabından yaptığı sürpriz paylaşımla gündem oldu.

N-LIFE HABERLERİ

Wanda Nara ile L-Gante aşkında şaşırtan gelişme: Fotoğrafla duyurdu - 2

Icardi'den ayrıldıktan sonra kendisinden 13 yaş küçük rapçi L-Gante ile aşk yaşamaya başlayan Wanda Nara, ilişkisiyle ilgili kararını takipçileriyle paylaştı.

Wanda Nara ile L-Gante aşkında şaşırtan gelişme: Fotoğrafla duyurdu - 3

AYRILDILAR

L-Gante ile ayrıldıklarını duyuran Wanda Nara, ayrılık açıklaması için ünlü rapçi ile el ele fotoğrafını paylaştı.

Wanda Nara ile L-Gante aşkında şaşırtan gelişme: Fotoğrafla duyurdu - 4

L-GANTE İLE BİTEN AŞKINI BÖYLE DUYURDU

Nara, açıklamasında "Bugün yollarımız ayrılıyor. Kendimize bakmak, işimize ve ailemize odaklanmak... Karmaşık ve sancılı hukuki durumum bu kararı almama neden oldu. Bugün çocuklarımın bana ihtiyacı var ve zamanımı tamamen onlara adadım" dedi.

Wanda Nara ile L-Gante aşkında şaşırtan gelişme: Fotoğrafla duyurdu - 5

L-Gante'den ayrıldığını duyuran Nara, sürpriz bri hamle daha yaptı.

Wanda Nara ile L-Gante aşkında şaşırtan gelişme: Fotoğrafla duyurdu - 6

ICARDI İLE NARA BARIŞACAK MI?

Wanda Nara, mahkemelik olduğu Mauro Icardi'yi sosyal medyadan yeniden takip etti ardından da yıldız futbolcu ile daha önce sildiği fotoraf karelerini yeniden yükledi.

Nara'nın bu hamlesi akıllara "Icardi ile Wanda Nara barıştı mı?" sorusunu getirdi.

Wanda Nara ile L-Gante aşkında şaşırtan gelişme: Fotoğrafla duyurdu - 7

"KİMSEYİ ALDATMADIM"

Öte yandan Wanda Nara, birkaç gün öce haksızlığa uğradığını iddia etmiş ve takipçilerine içini dökmüştü.

Wanda Nara ile L-Gante aşkında şaşırtan gelişme: Fotoğrafla duyurdu - 8

Wanda Nara, "Benim için çok özel bir yıl sona erdi. Her zaman güzel şeyler gösteriyorum ve diğerlerini paylaşmanın adil olduğunu hissediyorum, tatilleri çocuklarım olmadan geçirdim çünkü annelerinin tekrar güçlü olması ve aynı zamanda yurtdışında yaşayan ve tüm yıl boyunca bana güvenen babalarıyla birlikte 15 gün geçirmeleri adil. Bana yapılmayan şeylerle kirletmeye çalıştılar, kimseyi aldatmadım. Seçimim ne kadar zor olsa da her zaman doğruyu söylüyorum. Dürüstlüğüm için savaşıyorum ve gerekirse ekran görüntüleriyle versiyonumu doğrulamak için sonuna kadar gidebilirim" demişti.

Wanda Nara ile L-Gante aşkında şaşırtan gelişme: Fotoğrafla duyurdu - 9

"HAYATIN TADINI ÇIKARMAK İSTİYORUM"

Çocuklarıyla ayrı yılbaşı geçirdiğini dile getiren Nara şu ifadeleri kullanmıştı:

"Noel'i bebeklerime merhaba diyemeden ve onları göremeden geçirdim, onlardan uzakta ilk Noel'im. Şahsım hakkında korkunç şeyler duydum. Çocuklarımın telefonlarını almak zorunda kaldım böylece olmadığım bir telefon hakkında ne görecekler ne de duyacaklar. Nasıl bir anne ve insan olduğunu biliyorlar. İçimde yaşadıklarımı ve hayatımın her dakikasını neden onlara adadığımı da ama beni seven insanlar için bu kadar çok yalanı duymak hoş değildi. Çok uzun saatler çalıştım. Mutlu ve güvenli yerime, ülkeme taşındım. Sağlığımı önemsiyorum ve çocuklarımın ve etrafımdaki herkesin iyiliğini önemsiyorum ve her ayrı kadın gibi her şeyi tek başıma hallediyorum adaletin yerini bulmasını bekliyorum" diyen ünlü isim, "Wanda Nara olmayan kadınlardan olduğunu bilmek beni endişelendiriyor, ellerini bıraktığında yaptıkları gibi, bu hayattaki adımımın diğer kadınların daha güçlü olmasına ve daha hızlı bir çözüm bulmasına yardımcı olmasını istiyorum. 2024 gidiyor;  bana çok daha fazla deneyim ve güç bıraktı. 2025'te hayatımın tadını çıkarmak istiyorum."

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