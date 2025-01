Wanda Nara ile L-Gante aşkında şaşırtan gelişme: Fotoğrafla duyurdu

"HAYATIN TADINI ÇIKARMAK İSTİYORUM"

Çocuklarıyla ayrı yılbaşı geçirdiğini dile getiren Nara şu ifadeleri kullanmıştı:

"Noel'i bebeklerime merhaba diyemeden ve onları göremeden geçirdim, onlardan uzakta ilk Noel'im. Şahsım hakkında korkunç şeyler duydum. Çocuklarımın telefonlarını almak zorunda kaldım böylece olmadığım bir telefon hakkında ne görecekler ne de duyacaklar. Nasıl bir anne ve insan olduğunu biliyorlar. İçimde yaşadıklarımı ve hayatımın her dakikasını neden onlara adadığımı da ama beni seven insanlar için bu kadar çok yalanı duymak hoş değildi. Çok uzun saatler çalıştım. Mutlu ve güvenli yerime, ülkeme taşındım. Sağlığımı önemsiyorum ve çocuklarımın ve etrafımdaki herkesin iyiliğini önemsiyorum ve her ayrı kadın gibi her şeyi tek başıma hallediyorum adaletin yerini bulmasını bekliyorum" diyen ünlü isim, "Wanda Nara olmayan kadınlardan olduğunu bilmek beni endişelendiriyor, ellerini bıraktığında yaptıkları gibi, bu hayattaki adımımın diğer kadınların daha güçlü olmasına ve daha hızlı bir çözüm bulmasına yardımcı olmasını istiyorum. 2024 gidiyor; bana çok daha fazla deneyim ve güç bıraktı. 2025'te hayatımın tadını çıkarmak istiyorum."