Wanda Nara'dan Icardi itirafı! "Hiç parasının olmadığını söyledi"

Galatasaray'da gösterdiği performansla birlikte tüm Türkiye'de fenomen haline gelen Mauro Icardi, sakatlığına rağmen Bayern Münih maçında oynamak istemiş ve dünkü karşılaşmada da soğukkanlı bir şekilde panenka penaltısı atmıştı. Eşi ve menajeri Wanda Nara ise Mauro Icardi hakkında dikkat çeken itiraflarda bulundu. İşte o açıklamalar...

Wanda Nara'dan Icardi itirafı! "Hiç parasının olmadığını söyledi" - 1

Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş'ı 2-1 yendiği derbide takımının gollerini atan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, büyük maçlardaki skorer performansını sürdürüyor.

Sarı-kırmızılı takımda ikinci sezonunu geçiren 30 yaşındaki yıldız futbolcu, Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan takımlara karşı forma giydiği tüm maçlarda ağları havalandırmayı başardı.

N-LIFE HABERLERİ

Wanda Nara'dan Icardi itirafı! "Hiç parasının olmadığını söyledi" - 2

Arjantinli futbolcu, ligde Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve RAMS Başakşehir ile oynanan 10 karşılaşmada 13 kez topu filelere gönderdi.

Mauro Icardi, forma giydiği 3 Beşiktaş maçında 5, 3 Başakşehir karşılaşmasında 3, 2 Trabzonspor müsabakasında 3, 2 Fenerbahçe derbisinde 2 kez ağları havalandırma başarısı gösterdi.

Wanda Nara'dan Icardi itirafı! "Hiç parasının olmadığını söyledi" - 3

Mauro Icardi, derbi maçlardaki skorer performansıyla Galatasaray'ın efsane futbolcularından Gheorghe Hagi'yi geçti. Arjantinli futbolcu, Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe ile oynanan derbilerde 10 kez topu filelere gönderdi.

Wanda Nara'dan Icardi itirafı! "Hiç parasının olmadığını söyledi" - 4

Icardi, bu başarılı performansıyla Süper Lig'de Galatasaray forması altında derbilerde en fazla gol atan yabancı futbolcu unvanının yeni sahibi oldu. Gheorghe Hagi, Süper Lig'de derbi maçlarında 8 gol atmıştı.

Wanda Nara'dan Icardi itirafı! "Hiç parasının olmadığını söyledi" - 5

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Bayern Münih maçının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün herkese burada olduğum için ne kadar mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Dünkü sonuca rağmen bu takımla ne kadar gurur duyduğumu anlatamam. Her anımda, her maçta insanların sevgisine fazlasıyla minnettarım. Bu projeye inanıyorum ve bu kulübe büyük zaferler kazandıracağından eminim" ifadelerini kullandı.

Wanda Nara'dan Icardi itirafı! "Hiç parasının olmadığını söyledi" - 6

Hastalığı hakkında konuşan Icardi'nin sevgilsi Wanda Nara, "Televizyonu açtığımda ne yaşadığımı bilmeden herkesin benim hakkımda konuştuğunu görmek beni korkuttu. Daha sonra durumu açıkladığımda çocuklarım üzüldü. Dancing with the Stars'dan teklif aldığımda doktorların tavsiyesi üzerine tedaviyi takip etmeye devam ettim." demişti.

Wanda Nara'dan Icardi itirafı! "Hiç parasının olmadığını söyledi" - 7

Wanda Nara sözlerine şöyle devam etti: , "Çocuklarım için bir örnek. Küçükler Dancing'e gitmenin her şeyin yolunda olduğu anlamına geldiğini düşündüler. Dans size bir şeyler katıyor. Ben bunu iyi olduğumu göstermek için yapıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Wanda Nara'dan Icardi itirafı! "Hiç parasının olmadığını söyledi" - 8

Wanda Nara: "Mauro çok mütevazi bir aileden geliyor. Bana çocukluğunda her zaman hiç parasının olmadığını söyledi. Yiyecek için avlanırlarmış. Bu yüzden çocukları için elinden geleni yapıyor. Mesela Iphone 15 çıkar çıkmaz hemen hepsine birer tane satın aldı. Onunla aramız çok iyi. Onu 12 yıldır tanıyorum. Bu çok uzun bir zaman ve günümüzde sürdürülmesi zor bir ilişki. O her zaman önceliğim olmuştur."

Wanda Nara'dan Icardi itirafı! "Hiç parasının olmadığını söyledi" - 9

"Her şeyden önce Mauro'nun sahip olduğu kalbe ve onun ne kadar iyi bir insan olduğuna bakıyorum."

"Belki yaşlandıkça daha az kıskanç oluyorum. Birlikte olmak istediğin kişi, seninle birlikte olmak istemiyorsa hiçbir şey yapamayacağına inanıyorum."

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