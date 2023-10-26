Wanda Nara'dan Icardi itirafı! "Hiç parasının olmadığını söyledi"
Galatasaray'da gösterdiği performansla birlikte tüm Türkiye'de fenomen haline gelen Mauro Icardi, sakatlığına rağmen Bayern Münih maçında oynamak istemiş ve dünkü karşılaşmada da soğukkanlı bir şekilde panenka penaltısı atmıştı. Eşi ve menajeri Wanda Nara ise Mauro Icardi hakkında dikkat çeken itiraflarda bulundu. İşte o açıklamalar...
Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş'ı 2-1 yendiği derbide takımının gollerini atan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, büyük maçlardaki skorer performansını sürdürüyor.
Sarı-kırmızılı takımda ikinci sezonunu geçiren 30 yaşındaki yıldız futbolcu, Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan takımlara karşı forma giydiği tüm maçlarda ağları havalandırmayı başardı.