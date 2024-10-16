Gaziantep'in doğal antibiyotiği: Yiyen şifa buluyor, 1 günde ayağa kaldıran tarif

BEYRAN NASIL YAPILIR?

Önce kuzu etini geniş bir tencerenin içine alın ve üzerine su ekleyin. Orta-kısık ateşte, harlı bir şekilde kaynatmadan pişirmeye başlayın.



Et pişerken su üzerine köpük birikecektir. Bir kevgir veya kepçe yardımıyla devamlı olarak bu köpüğü temizleyip kemikli et suyunun temiz kalmasını sağlayın. Etler iyice yumuşayıp kemikten ayrılmaya başlayıncaya dek haşlamaya devam edin. Tercihen en az 3 saat, vaktiniz varsa 6-8 saat kadar kısık ateşte pişirin.



Bu sırada pirinçleri bir kaseye alarak üzerini 1 parmak geçecek kadar sıcak su ilave edin. 15-20 dakika kadar bu şekilde bekletin. Ardından bir miktar tuz ve 1,5 su bardağı su ilave ederek pişirmeye başlayın, suyunu çekince ocaktan alın ve kenara ayırın.



