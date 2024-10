Gaziantep'in doğal antibiyotiği: Yiyen şifa buluyor, 1 günde ayağa kaldıran tarif

Etler piştikten sonra suyunu süzün. Etleri bir kenara alıp didiklemek için ayırın. Suyu tekrar tencereye dökün. Et suyunun sıcak kalması için servis etmeden önce orta-kısık ateşte bırakın, içine tuzunu ekleyin.



Servis ederken pirinci ve didiklenmiş etleri kaselere bölüştürün. Sarımsakları döverek püre haline getirin ve bir kaseye alıp üzerine çok az et suyu ekleyerek açın. Ardından sarımsağı da kaselere bölüştürün.



Pul biberi de kaselerin içine paylaştırın. Acı tattan hoşlanmıyorsanız pul biberi azaltabilirsiniz. Ardından ocakta kaynamış olan sıcacık et suyunu kepçeyle kaselere paylaştırın. Üzerine karabiber serpiştirerek servis edin