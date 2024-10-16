Gaziantep'in doğal antibiyotiği: Yiyen şifa buluyor, 1 günde ayağa kaldıran tarif

Gaziantep'in vazgeçilmez lezzetlerinden beyran, kış aylarının yaklaşmasıyla ilgi görmeye başladı. Tam bir şifa deposu olan ve vücut direncini artıran beyran yapımı zahmetli bir yemek. Peki, beyran nasıl yapılır? İşte beyran yapılışı, tarifi ve malzemeleri.

Gaziantep'in doğal antibiyotiği: Yiyen şifa buluyor, 1 günde ayağa kaldıran tarif - 1

Gaziantep mutfağının en önemli yemekleri arasında yer alan beyran, tarihi bir lezzet olarak kuşaklara aktarılıyor. Ortalama 12 saat boyunca haşlanan et, kemik suyu ve çeşitli baharatların harmanlanmasıyla hazırlanıyor, sadece 3 dakikada servise hazır hale geliyor. Özellikle içerisinde bulundurduğu çeşitli baharatlardan dolayı grip ve soğuk algınlığına da iyi gelmesiyle, doğal antibiyotik olarak sonbahar ve kış aylarında en çok tercih edilen lezzetler arasında yer alıyor.

N-LIFE HABERLERİ

Gaziantep'in doğal antibiyotiği: Yiyen şifa buluyor, 1 günde ayağa kaldıran tarif - 2

Beyranın yapım aşamasını ve yararlarını anlatan Yusuf Pektaş, "Beyran çok zahmetli bir yemektir. Kuzunun gerdan kısmından aldığımız eti 12 saat aralıksız kaynatarak yapıyoruz. Et didikleyerek tane tane oluyor, haşlanmış pirinç ve haşlanmış kuzu etini yüksek ateşte bakır tabaklarda pişirip 3 dakikada servis ediyoruz. Beyran Gaziantep'in doğal antibiyotiğidir. Bütün soğuk algınlıklarına iyi gelir. Tamamen şifa deposudur. Müşterilerimiz içerisinde kemik suyu, et ve sarımsak bulunan beyranı hava değişiminden dolayı ve doğal antibiyotik olduğundan dolayı son zamanlarda daha çok tüketmeye başladı. Tüketen tüm müşteriler ise çok memnun kaldı” ifadelerini kullandı.

Gaziantep'in doğal antibiyotiği: Yiyen şifa buluyor, 1 günde ayağa kaldıran tarif - 3

İlk kez Azerbaycan'da tükettiğini ve hastalığına iyi geldiğini söyleyen Selçuk Yavuz, “Azerbaycan'a gittiğimde hastalanmıştım. Arkadaşlarımın tavsiyesi üzerine beyranı tükettim. Saçım yok ama saçımın diplerinden alev çıktığını orada gördüm. Ertesi gün ayaklanıp normal hayatıma geri döndüm” diye konuştu.

Gaziantep'in doğal antibiyotiği: Yiyen şifa buluyor, 1 günde ayağa kaldıran tarif - 4

BEYRAN NASIL YAPILIR?

Beyran malzemeleri

1 kg.kemikli kuzu eti (gerdan ve incik)

2 litre su (kuzu etini haşlamak için)

1 su bardağı pirinç

1 tatlı kaşığı tuz

5 diş sarımsak

2 yemek kaşığı pul biber

1 çay kaşığıkarabiber

Gaziantep'in doğal antibiyotiği: Yiyen şifa buluyor, 1 günde ayağa kaldıran tarif - 5

BEYRAN NASIL YAPILIR?

Önce kuzu etini geniş bir tencerenin içine alın ve üzerine su ekleyin. Orta-kısık ateşte, harlı bir şekilde kaynatmadan pişirmeye başlayın.

Et pişerken su üzerine köpük birikecektir. Bir kevgir veya kepçe yardımıyla devamlı olarak bu köpüğü temizleyip kemikli et suyunun temiz kalmasını sağlayın. Etler iyice yumuşayıp kemikten ayrılmaya başlayıncaya dek haşlamaya devam edin. Tercihen en az 3 saat, vaktiniz varsa 6-8 saat kadar kısık ateşte pişirin.

Bu sırada pirinçleri bir kaseye alarak üzerini 1 parmak geçecek kadar sıcak su ilave edin. 15-20 dakika kadar bu şekilde bekletin. Ardından bir miktar tuz ve 1,5 su bardağı su ilave ederek pişirmeye başlayın, suyunu çekince ocaktan alın ve kenara ayırın.

Gaziantep'in doğal antibiyotiği: Yiyen şifa buluyor, 1 günde ayağa kaldıran tarif - 6

Etler piştikten sonra suyunu süzün. Etleri bir kenara alıp didiklemek için ayırın. Suyu tekrar tencereye dökün. Et suyunun sıcak kalması için servis etmeden önce orta-kısık ateşte bırakın, içine tuzunu ekleyin.

Servis ederken pirinci ve didiklenmiş etleri kaselere bölüştürün. Sarımsakları döverek püre haline getirin ve bir kaseye alıp üzerine çok az et suyu ekleyerek açın. Ardından sarımsağı da kaselere bölüştürün.

Pul biberi de kaselerin içine paylaştırın. Acı tattan hoşlanmıyorsanız pul biberi azaltabilirsiniz. Ardından ocakta kaynamış olan sıcacık et suyunu kepçeyle kaselere paylaştırın. Üzerine karabiber serpiştirerek servis edin

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