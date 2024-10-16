Gaziantep'in doğal antibiyotiği: Yiyen şifa buluyor, 1 günde ayağa kaldıran tarif
Gaziantep'in vazgeçilmez lezzetlerinden beyran, kış aylarının yaklaşmasıyla ilgi görmeye başladı. Tam bir şifa deposu olan ve vücut direncini artıran beyran yapımı zahmetli bir yemek. Peki, beyran nasıl yapılır? İşte beyran yapılışı, tarifi ve malzemeleri.
Gaziantep mutfağının en önemli yemekleri arasında yer alan beyran, tarihi bir lezzet olarak kuşaklara aktarılıyor. Ortalama 12 saat boyunca haşlanan et, kemik suyu ve çeşitli baharatların harmanlanmasıyla hazırlanıyor, sadece 3 dakikada servise hazır hale geliyor. Özellikle içerisinde bulundurduğu çeşitli baharatlardan dolayı grip ve soğuk algınlığına da iyi gelmesiyle, doğal antibiyotik olarak sonbahar ve kış aylarında en çok tercih edilen lezzetler arasında yer alıyor.