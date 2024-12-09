Sadece Doğubayazıt'ta yapılıyor: Anadolu'nun en eski diyet yemeği olarak biliniyor

Yaklaşık 400 yıl önce midesindeki rahatsızlık nedeniyle et yemekleri yiyemeyen Doğubayazıt Sancak Beyi Çolak Abdi Paşa için arayışa giren dönemin aşçılarının yaptığı Abdigör köftesi günümüze kadar gelmeyi başardı. Anadolu'nun en eski diyet yemeği olarak bilinen "Abdigör köftesi" ramazan süresince sofraların vazgeçilmez yemekleri arasında yer alıyor. Bu yemek, sadece Doğubayazıt'ta İshak Paşa Sarayı dibinde yapılıyor, başka yerde yapılmıyor.

Sadece Doğubayazıt'ta yapılıyor: Anadolu'nun en eski diyet yemeği olarak biliniyor - 1

Osmanlı Devleti'nin Doğubayazıt Sancakbeyi İshak Paşa'nın babası Çolak Abdi Paşa için pişirilen ve Anadolu'nun en eski diyet yemeği olarak bilinen "Abdigör köftesi" ramazan süresince sofraların vazgeçilmez yemekleri arasında yer alıyor.


N-LIFE HABERLERİ

Sadece Doğubayazıt'ta yapılıyor: Anadolu'nun en eski diyet yemeği olarak biliniyor - 2

Midesindeki rahatsızlık nedeniyle çok sevdiği halde et yemekleri yiyemeyen Çolak Abdi Paşa için 400 yıl önce pişirilen Abdigör köftesi, Anadolu'nun en eski diyet yemeği olarak biliniyor.


Sadece Doğubayazıt'ta yapılıyor: Anadolu'nun en eski diyet yemeği olarak biliniyor - 3

Genç sığırın sağ arka but kısmından yapılan köfte için hazırlanan yağsız et, taşın üzerinde tahta tokmakla iki saat dövülerek hamur kıvamına getiriliyor. İçine soğan ve tuz eklenerek hazırlanan köfteler, avuç arasında portakal büyüklüğünde hazırlanarak haşlanıyor. Köfte, daha sonra içine nişastası az olan pirinç katılarak pişirildikten sonra servis ediliyor. Bu yemek, sadece Doğubayazıt'ta İshak Paşa Sarayı dibinde yapılıyor, başka yerde yapılmıyor.

Sadece Doğubayazıt'ta yapılıyor: Anadolu'nun en eski diyet yemeği olarak biliniyor - 4

ABDİGÖR KÖFTESİ HİKAYESİ

Günümüze kuşaktan kuşağa anlatılanlara göre, İshak Paşa'nın babası kör Abdi hastalanmış, yediği yemeklerin hemen hepsi dokunduğundan ne yerse midesi kabul etmiyormuş. Konusunda uzmanlaşmış aşçılar, etle yaptıkları birbirinden lezzetli yemeklerin Kör Abdi Paşa'ya dokunması üzerine yeni arayışlar içine girmişler. Aşçılar, kuşaktan kuşağa anlatılan ve yalnızca hastalara yedirilen bir diyet yemeğini daha özenli bir şekilde yeniden yapmaya karar vermişler. Düve, toklu veya genç sığırın taze ve yağsız olan bacak kısmından alınan etin geleneksel yöntemle, tahta tokmakla dövülerek sinirlerin özenli bir şekilde ayıklanmasıyla pişirdikleri köftelerin Abdi paşaya dokunmaması üzerine bu yemek oldukça sık pişirilmeye başlanmıştır. Kör Abdi paşa bu yemeği o kadar çok beğenmiş ve o kadar çok isteyerek yemiştir ki, yüzlerce yıldan beri yalnızca hastalara yapılan bu diyet yemeği günümüze kadar Abdigör köftesi adıyla anılmaya başlanmıştır."



Sadece Doğubayazıt'ta yapılıyor: Anadolu'nun en eski diyet yemeği olarak biliniyor - 5

"Macun gibi dövülmüş et bıçakla sürekli karıştırılarak sinirleri ayıklanır. Et bu şekilde yaklaşık 2 saat tokmaklanarak hamur gibi yapılır. Tokmakla dövülen et kıvama geldiğinde içine soğan ve tuz eklenerek yoğrulur. Her bir köfte 200-250 gram ağırlığında, küçük bir elma büyüklüğünde top haline getirilir. Köfteler içinde kaynar su bulunan güveç veya tencere içine konulduktan sonra tandır veya ocakta pişirilir. Köfteler kaynar suyun üzerine çıkmışsa pişmiş demektir. Köfteler güveç veya tencere içinden çıkarıldıktan sonra bu et suyunun içine dağ ve yaylalardan toplanan ince kıyılmış yabani nane, kekik ve pirinç katılarak pilav yapılmaktadır. Oldukça lezzetli olan pilavın üzerine de köfteler konularak servise sunulmaktadır."

Sadece Doğubayazıt'ta yapılıyor: Anadolu'nun en eski diyet yemeği olarak biliniyor - 6

ABDİGÖR KÖFTESİ NASIL YAPILIR?

MALZEMELER :

Kemiksiz kuzu, oğlak veya dana eti
Soğan
Haşlanmış pirinç
Baharat

Sadece Doğubayazıt'ta yapılıyor: Anadolu'nun en eski diyet yemeği olarak biliniyor - 7

ABDİGÖR KÖFTESİ YAPILIŞI

1- Taze et ağır bir cisimle iyice dövülür

2- Hamur haline gelen et, baharat ve haşlanmış pirinçle yoğrulur, köfteler yapılır

3- İnce doğranmış soğanlar su içerisinde tuzla birlikte kaynatılır

4- Kaynar suya hazırlanmış köfteler atılır

5- Piştikten sonra bir saat dinlendirilen köfteler, pilav üzerine konularak servis yapılır.

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