Sadece Doğubayazıt'ta yapılıyor: Anadolu'nun en eski diyet yemeği olarak biliniyor
Yaklaşık 400 yıl önce midesindeki rahatsızlık nedeniyle et yemekleri yiyemeyen Doğubayazıt Sancak Beyi Çolak Abdi Paşa için arayışa giren dönemin aşçılarının yaptığı Abdigör köftesi günümüze kadar gelmeyi başardı. Anadolu'nun en eski diyet yemeği olarak bilinen "Abdigör köftesi" ramazan süresince sofraların vazgeçilmez yemekleri arasında yer alıyor. Bu yemek, sadece Doğubayazıt'ta İshak Paşa Sarayı dibinde yapılıyor, başka yerde yapılmıyor.
Osmanlı Devleti'nin Doğubayazıt Sancakbeyi İshak Paşa'nın babası Çolak Abdi Paşa için pişirilen ve Anadolu'nun en eski diyet yemeği olarak bilinen "Abdigör köftesi" ramazan süresince sofraların vazgeçilmez yemekleri arasında yer alıyor.