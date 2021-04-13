Skoda, amiral gemisi Kodiaq'ı yeniledi

Skoda, ilk olarak 2016 yılında tanıttığı amiral gemisi SUV modeli Kodiaq'ı yeniledi.

ntv.com.tr 13.04.2021 - 12:19 | Son Güncelleme : 13.04.2021 - 12:21

Skoda, amiral gemisi Kodiaq'ı yeniledi - 1

Skoda SUV modeli Kodiaq'ı yeniledi. Makyajlanan Kodiaq yeni motor seçenekleriyla tanıtıldı.

Skoda, amiral gemisi Kodiaq'ı yeniledi - 2
Aracın en dikkat çeken değişimlerinden biri revize edilen ön ve arka farlar.
Skoda, amiral gemisi Kodiaq'ı yeniledi - 3
Kabinde de 10.25 inç büyüklüğünde dijital ekran opsiyonel olarak sunuluyor. Skoda, RS versiyonunda ise bu ekran standart olarak sunulacak.
Skoda, amiral gemisi Kodiaq'ı yeniledi - 4
Kodiaq'ın performanslı RS versiyonu  2.0 TSI motoruyla artık 245 bg güç üretebiliyor.
Skoda, amiral gemisi Kodiaq'ı yeniledi - 5
7 ileri vitesli DSG şanzımanlı motora iki benzinli ve iki dizel seçenek eklenecek.
Skoda, amiral gemisi Kodiaq'ı yeniledi - 6
Araçta 17 ile 20 inç arasında değişen jant seçenekleri mevcut.
Skoda, amiral gemisi Kodiaq'ı yeniledi - 7
Skoda, amiral gemisi Kodiaq'ı yeniledi - 8
Skoda, amiral gemisi Kodiaq'ı yeniledi - 9
Skoda, amiral gemisi Kodiaq'ı yeniledi - 10
Skoda, amiral gemisi Kodiaq'ı yeniledi - 11
Skoda, amiral gemisi Kodiaq'ı yeniledi - 12
Skoda, amiral gemisi Kodiaq'ı yeniledi - 13
Skoda, amiral gemisi Kodiaq'ı yeniledi - 14
Skoda, amiral gemisi Kodiaq'ı yeniledi - 15
Skoda, amiral gemisi Kodiaq'ı yeniledi - 16
Skoda, amiral gemisi Kodiaq'ı yeniledi - 17
Skoda, amiral gemisi Kodiaq'ı yeniledi - 18
Skoda, amiral gemisi Kodiaq'ı yeniledi - 19

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