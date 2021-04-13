Skoda, amiral gemisi Kodiaq'ı yeniledi

Skoda, ilk olarak 2016 yılında tanıttığı amiral gemisi SUV modeli Kodiaq'ı yeniledi.

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ntv.com.tr 13.04.2021 - 12:19

Skoda SUV modeli Kodiaq'ı yeniledi. Makyajlanan Kodiaq yeni motor seçenekleriyla tanıtıldı.

Aracın en dikkat çeken değişimlerinden biri revize edilen ön ve arka farlar.

Kabinde de 10.25 inç büyüklüğünde dijital ekran opsiyonel olarak sunuluyor. Skoda, RS versiyonunda ise bu ekran standart olarak sunulacak.

Kodiaq'ın performanslı RS versiyonu 2.0 TSI motoruyla artık 245 bg güç üretebiliyor.

7 ileri vitesli DSG şanzımanlı motora iki benzinli ve iki dizel seçenek eklenecek.

Araçta 17 ile 20 inç arasında değişen jant seçenekleri mevcut.