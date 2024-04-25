2024 Pekin Uluslararası Otomotiv Fuarı: "Gelecek değil, şu anda olan şey"
Çin'in başkenti Pekin'de otomobil üreticilerinin yeni modellerini dünyaya tanıttığı Pekin Uluslararası Otomobil Fuarı 18'inci kez kapılarını ziyaretçilere açtı. Çinli elektrikli araç üreticisi Nio'nun kurucusu ve CEO'su William Li "Buraya gelirseniz artık elektrikli araçlar konusunda hiçbir şüpheniz kalmamalı. Bu aslında gelecek değil, şu anda olan şey." dedi.
Pekin Uluslararası Otomobil Fuarı 18'inci kez kapılarını ziyaretçilere açtı.