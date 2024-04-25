2024 Pekin Uluslararası Otomotiv Fuarı: "Gelecek değil, şu anda olan şey"

Çin'in başkenti Pekin'de otomobil üreticilerinin yeni modellerini dünyaya tanıttığı Pekin Uluslararası Otomobil Fuarı 18'inci kez kapılarını ziyaretçilere açtı. Çinli elektrikli araç üreticisi Nio'nun kurucusu ve CEO'su William Li "Buraya gelirseniz artık elektrikli araçlar konusunda hiçbir şüpheniz kalmamalı. Bu aslında gelecek değil, şu anda olan şey." dedi.

2024 Pekin Uluslararası Otomotiv Fuarı: "Gelecek değil, şu anda olan şey" - 1

Pekin Uluslararası Otomobil Fuarı 18'inci kez kapılarını ziyaretçilere açtı.

OTOMOBİL HABERLERİ

2024 Pekin Uluslararası Otomotiv Fuarı: "Gelecek değil, şu anda olan şey" - 2

Büyük markalar en yeni elektrikli araçlarını sergiledi.

2024 Pekin Uluslararası Otomotiv Fuarı: "Gelecek değil, şu anda olan şey" - 3

Fuarda dünyanın en büyük otomobil pazarının halihazırda tamamen elektrikli bir ruh halinde olduğunun altını çizildi.

2024 Pekin Uluslararası Otomotiv Fuarı: "Gelecek değil, şu anda olan şey" - 4

Çinli elektrikli araç üreticisi Nio'nun kurucusu ve CEO'su William Li "Buraya gelirseniz artık elektrikli araçlar konusunda hiçbir şüpheniz kalmamalı. Bu aslında gelecek değil, şu anda olan şey." diye konuştu.

2024 Pekin Uluslararası Otomotiv Fuarı: "Gelecek değil, şu anda olan şey" - 5

Otomobil derneğinin açıklamasına göre fuar gelecek ayın başına kadar devam edecek.

2024 Pekin Uluslararası Otomotiv Fuarı: "Gelecek değil, şu anda olan şey" - 6
2024 Pekin Uluslararası Otomotiv Fuarı: "Gelecek değil, şu anda olan şey" - 7
2024 Pekin Uluslararası Otomotiv Fuarı: "Gelecek değil, şu anda olan şey" - 8
2024 Pekin Uluslararası Otomotiv Fuarı: "Gelecek değil, şu anda olan şey" - 9
2024 Pekin Uluslararası Otomotiv Fuarı: "Gelecek değil, şu anda olan şey" - 10
2024 Pekin Uluslararası Otomotiv Fuarı: "Gelecek değil, şu anda olan şey" - 11
2024 Pekin Uluslararası Otomotiv Fuarı: "Gelecek değil, şu anda olan şey" - 12
2024 Pekin Uluslararası Otomotiv Fuarı: "Gelecek değil, şu anda olan şey" - 13
2024 Pekin Uluslararası Otomotiv Fuarı: "Gelecek değil, şu anda olan şey" - 14
2024 Pekin Uluslararası Otomotiv Fuarı: "Gelecek değil, şu anda olan şey" - 15
2024 Pekin Uluslararası Otomotiv Fuarı: "Gelecek değil, şu anda olan şey" - 16
2024 Pekin Uluslararası Otomotiv Fuarı: "Gelecek değil, şu anda olan şey" - 17
2024 Pekin Uluslararası Otomotiv Fuarı: "Gelecek değil, şu anda olan şey" - 18
2024 Pekin Uluslararası Otomotiv Fuarı: "Gelecek değil, şu anda olan şey" - 19
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