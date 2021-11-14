Peru'da 500 yıl öncesinden kalma toplu mezar bulundu: Çocukların kalplerini oydular

"DAHA ÖNCE BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEMİŞTİK"

Tulane Üniversitesİ antropoloji profesörü John Verano da konu hakkında şunları söyledi:

“Bu mekanda antik dünyadaki çocuk kurbanları üzerine yeni bir bölüm açıyor. Bu keşif hepimize sürpriz oldu. Daha önce böyle bir şey görmemiştik. Tarihi kaynaklarda ya da kuzey kıyı Peru'da bu ölçekte çocuk ya da deve kurbanlarına dair hiçbir öneri yoktu. Bu yerleşim yerini tamamen kazabildiğimiz, multidisipliner bir alana ve malzemenin kazısını ve ön analizini yapacak laboratuvar ekibine sahip olduğumuz için şanslıydık.”