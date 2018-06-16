2018 Dünya Kupası'nda bugün hangi maçlar oynanacak? (16 Haziran 2018 fikstürü)
AFP, ntv.com.tr
Rusya'da düzenlenen 2018 Rusya Dünya Kupası, bugün oynanacak 4 maçla devam edecek. D Grubu'nda Messi'li Arjantin, İzlanda ile karşılaşırken, Hırvatistan da Nijerya ile maç yapacak. C Grubu'nda ise Fransa - Avustralya ve Peru - Danimarka maçları oynanacak. İşte Dünya Kupası'nda günün fikstürü, takımların muhtemel ilk 11'leri ve maçları canlı yayınlayacak kanallar...
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FRANSA - AVUSTRALYA
Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda bugün 4 maç oynanacak.
Günün ilk maçında Fransa, Avustralya ile karşıya gelecek.
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FRANSA - AVUSTRALYATürkiye saati ile 13.00'da başlayacak olan Fransa Avustralya maçını TRT 1 kanalı canlı ve şifresiz yayınlayacak.
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ARJANTİN İZLANDA
Günün ikinci maçında ise D Grubu'nda Messi'li Arjantin, İzlanda karşısında galibiyet arayacak.
Mücadele Moskova'da Spartak Stadyumu'nda oynanacak.
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ARJANTİN İZLANDAFutbolseverler 16.00'dan itibaren Arjantin İzlanda maçını TRT 1 kanalından canlı ve şifresiz izleyebilecek.
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PERU DANİMARKASaat 19'daki mücadelede ise C Grubu'nda Peru ve Danimarka karşı karşıya gelecek.
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PERU DANİMARKAPeru Danimarka maçı TRT 1 kanalından canlı yayınlanacak.
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HIRVATİSTAN NİJERYA
Günün kapanış maçında ise Hırvatistan ve İzlanda karşılaşacak.
Kaliningrad Stayumu'ndaki maç Türkiye saati ile 22.00'da başlayacak.
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HIRVATİSTAN NİJERYAHırvatistan Nijerya maçı da TRT 1 kanalından canlı ve şifresiz yayınlanacak.