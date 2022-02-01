Avrupa’da ara transfer hareketli geçti

Avrupa’nın 5 büyük liginde ara transfer dönemi sona ererken, en yüksek bonservis ödenen futbolcu Dusan Vlahovic oldu.

Haberler - İHA 01.02.2022 - 12:49

Avrupa’da ara transfer hareketli geçti - 1

EN PAHALISI: DUSAN VLAHOVIC 

İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A ve Fransa Ligue 1 ekipleri için 2021-2022 sezonu ara transfer dönemi 31 Ocak 2022 itibarıyla sona erdi. Kış transfer döneminde en fazla bonservis ücreti Fiorentina’dan Dusan Vlahovic için ödenirken, bu transfere 81.60 milyon Euro harcadı.

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’nın önde gelen bazı kulüpleri de yıldız futbolcularla kiralık olarak anlaşma sağladı.
Adama Traore’yi renklerine bağlarken, Sevilla da Anthony Martial’ı transfer etti.

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Fenerbahçe’nin eski forveti Vedat Muriqi ise sezonun kalan bölümünde Mallarco forması giyecek.

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Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Coutinho transferi ile dikkat çekti.

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Everton ise Tottenham’ın genç futbolcusu Delle Alli ve Manchester United’dan Donny van de Beek ile sözleşme imzaladı.

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Juventus’un İsveçli forveti Dejan Kulusevski ise 1,5 yıllığına 10 milyon Euro karşılığında Tottenham’a kiralandı.

Ara transfer döneminde en fazla bonservis ödenen futbolcular şu şekilde

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1. DUSAN VLAHOVIC (JUVENTUS): 81.60 MİLYON EURO

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2. FERRAN TORRES (BARCELONA): 55 MİLYON EURO

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3. LUIS DIAZ (LIVERPOOL): 45 MİLYON EURO

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4. BRUNO GUIMARAES (NEWCASTLE UNITED): 42.10 MİLYON EURO

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5. LUCAS DIGNE (ASTON VILLA): 30 MİLYON EURO

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6. CHRIS WOOD (NEWCASTLE UNITED): 30 MİLYON EURO

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7. YURI ALBERTO (ZENIT): 20 MİLYON EURO

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8. RODRIGO BENTANCUR (TOTTENHAM): 19 MİLYON EURO

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9. JULIAN ALVAREZ (MANCHESTER CITY): 17 MİLYON EURO

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10. ROMAIN FAIVRE (OLIMPIK LYON): 15 MİLYON EURO

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11. KIERAN TRIPPIER (NEWCASTLE UNITED): 15 MİLYON EURO

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