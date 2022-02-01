Avrupa’da ara transfer hareketli geçti

EN PAHALISI: DUSAN VLAHOVIC

İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A ve Fransa Ligue 1 ekipleri için 2021-2022 sezonu ara transfer dönemi 31 Ocak 2022 itibarıyla sona erdi. Kış transfer döneminde en fazla bonservis ücreti Fiorentina’dan Dusan Vlahovic için ödenirken, Juventus bu transfere 81.60 milyon Euro harcadı.