Avrupa’da ara transfer hareketli geçti

Haberler - İHA 01.02.2022 - 12:49
İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A ve Fransa Ligue 1 ekipleri için 2021-2022 sezonu ara transfer dönemi 31 Ocak 2022 itibarıyla sona erdi. Kış transfer döneminde en fazla bonservis ücreti Fiorentina’dan Dusan Vlahovic için ödenirken, Juventus bu transfere 81.60 milyon Euro harcadı.
Fenerbahçe’nin eski forveti Vedat Muriqi ise sezonun kalan bölümünde Mallarco forması giyecek.
Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Coutinho transferi ile dikkat çekti.
Everton ise Tottenham’ın genç futbolcusu Delle Alli ve Manchester United’dan Donny van de Beek ile sözleşme imzaladı.
Juventus’un İsveçli forveti Dejan Kulusevski ise 1,5 yıllığına 10 milyon Euro karşılığında Tottenham’a kiralandı.
Ara transfer döneminde en fazla bonservis ödenen futbolcular şu şekilde