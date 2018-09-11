Elon Musk’ın yeni projesi onay aldı

Tesla ile elektrikli otomobil üreten, SpaceX ile uzay seyahatlerin seyrini değiştirmeye çalışan ve Hyperloop ile toplu taşımada çığır açmayı hedefleyen Elon Musk, trafik sorununu çözmek için kolları sıvamış ve çareyi otomobiller için tünel kazmakta bulmuştu.

Geçtiğimiz hafta bu proje için kullanılan tünel kazma makinelerinin Microsoft'un oyun konsolu Xbox'ın kumandası kontrol eden firma yeni projesi için bir süredir yoğun mesai harcıyordu.

Sahip olduğu Boring Company ile trafiği rahatlatmak için tünel kazmaya başlayan Elon Musk’ın yeni projesi için onay aldı.

Şirket çalışanları araçlarını bir asansöre bırakacak ve otomasyona sahip olan sistem aracı yeraltındaki otoparka park edecek.

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Teknoloji dünyasının belki de en çok konuşulan ismi Elon Musk Los Angeles trafiğinin onu çıldırttığını belirtmiş ve sırf bu yüzden tünel kazmak için bir sondaj şirketi kuracağını kişisel Twitter hesabında paylaştığı mesajla duyurmuştu.