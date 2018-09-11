Elon Musk’ın yeni projesi onay aldı
ntv.com.tr
Sahip olduğu Boring Company ile trafiği rahatlatmak için tünel kazmaya başlayan Elon Musk’ın yeni projesi için yeşil ışık yakıldı.
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1Tesla ile elektrikli otomobil üreten, SpaceX ile uzay seyahatlerin seyrini değiştirmeye çalışan ve Hyperloop ile toplu taşımada çığır açmayı hedefleyen Elon Musk, trafik sorununu çözmek için kolları sıvamış ve çareyi otomobiller için tünel kazmakta bulmuştu.
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Geçtiğimiz hafta bu proje için kullanılan tünel kazma makinelerinin Microsoft'un oyun konsolu Xbox'ın kumandası kontrol eden firma yeni projesi için bir süredir yoğun mesai harcıyordu.
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Sahip olduğu Boring Company ile trafiği rahatlatmak için tünel kazmaya başlayan Elon Musk’ın yeni projesi için onay aldı.
Yeraltı otoparkları olarak adlandırılan proje otopark ihtiyacını karşılamayı hedefliyor.
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Alınan onya sonrası bu projenin ilki SpaceX'in merkezine inşa edilecek.
Şirket çalışanları araçlarını bir asansöre bırakacak ve otomasyona sahip olan sistem aracı yeraltındaki otoparka park edecek.
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5Teknoloji dünyasının belki de en çok konuşulan ismi Elon Musk Los Angeles trafiğinin onu çıldırttığını belirtmiş ve sırf bu yüzden tünel kazmak için bir sondaj şirketi kuracağını kişisel Twitter hesabında paylaştığı mesajla duyurmuştu.
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ELON MUSK KİMDİR?
Elon Musk yaptığı yatırımlar ile kuşkusuz teknoloji dünyasının en çok konuştuğu isim! Peki kim bu Elon Musk?
İşte Musk’ın ilginç hayat öyküsü...
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Güney Afrika asıllı ABD'li mucit ve girişimci olan Elon Musk Kanadalı bir anne Haldeman ve Güney Afrikalı bir baba Errol’un oğlu olarak dünyaya geldi.
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Elon Musk kendi kendine yazılım programlayıp kodlamayı öğrendi ve 12 yaşındayken kendi yazdığı Blastar isimli oyunu tasarladı ve daha sonra bu oyunu o zamanın parası ile 500 dolara satarak bilişim sektöründeki ilk parasını kazandı.
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1992'de, Kingston, Ontario’daki Queen’s University’de iki yıl eğitim aldıktan sonra ABD'nin önde gelen üniversitelerinden birisi olarak kabul gören University of Pennsylvania’da işletme ve fizik okumak için Kanada’dan ayrıldı.
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Bu üniversiteden ekonomi alanında lisans diploması alan Musk, fizik alanında da yan dal diplomasının sahibi oldu.
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Kardeşi Kimbal Musk’la beraber yeni organizasyonlar için bir çevrimiçi içerik yayınlama yazılımı olan Zip2 projesini hayata geçiren Musk,1999 yılında bu girişimi 307 milyon dolar nakit ve 34 milyon dolar hisse senedi karşılığında AltaVista'ya sattı.
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Aynı yılın Mart ayında çevrimiçi finans ve ödeme servisi olan X.com’un ortak kuruculuğunu yaptı ve ilerleyen aylarda PayPal'i oluşturdu
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2002 yılında bu girişimini ise 1.5 milyar dolara online alışveriş devi eBay'e sattı.
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Musk belki de adını en çok duymamıza vesile olan şirketi SpaceX'i 2002 yılında kurdu. Musk uzay araştırmaları yapan şirketin CEO’su ve CTO’su olarak görevine devam ediyor.
SpaceX ISS'ye bir araç gönderen ve yanaştıran ilk ticari şirket olarak tarihe geçti.