Wi-Fi'daki tehlike: Her şeyinizi kaybedebilirsiniz!
Havalimanlarında, uçaklarda, restoranlarda ve akla gelebilecek birçok alanda ortak Wi-Fi kullanımı yaygınlaştı. Bununla birlikte bilgisayar korsanları da veri gizliliğini tehlikeye atabilecek bazı taktikler geliştirdi. Peki siber suçlulardan nasıl korunabiliriz? Ne gibi önlemler almalıyız? İşte ortak ağ kullanım alanlarında veri gizliliğini koruyabilmek adına alınması gereken bazı önlemler...
Ortak alanlarda Wi-Fi kullanımı her ne kadar cazip gözükse de beraberinde bazı sorunları da getiriyor.
Bilgisayar korsanları ortak ağ kullanımında gizli bilgilerinizi ele geçirebilir.
İşte siber suçlular tarafından kullanılan bazı taktikler;