Wi-Fi'daki tehlike: Her şeyinizi kaybedebilirsiniz!

ŞİFRELİ SİTELERE BAĞLI KALIN

Bu her zaman iyi bir kuraldır, ancak özellikle bilmediğiniz bir ağda olduğunuzda. Yalnızca şifrelenmiş web sitelerini yani 'HTTPS' ile başlayanları ziyaret edin. Buradaki 'S' önemli çünkü güvenli anlamına geliyor.

Bu genellikle bir bilgisayar korsanının yazdığınız şifre veya kredi kartı numarası gibi belirli bir sitedeki etkinliğinizi görüntülemesini engeller.