Hubble'ın yerini alacak: James Webb Uzay Teleskopu'nun fırlatma tarihi kesinleşti

James Webb Teleskobu, sahip olduğu ileri optik donanımlar sayesinde güneş sisteminden, görüntülenebilir en uzak galaksilere kadar evrenin tarihinin tüm aşamalarını inceleyebilecek.



Teleskobun daha önce 2019'da yapılması planlanan fırlatılışı, bazı yapım hataları nedeniyle 2021'e ertelenmişti.