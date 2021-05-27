Instagram'a yeni özellik: Beğeniler kalktı

Sosyal medya platformu Instagram, içerik paylaşımlarında değişikliğe gidiyor. Uzun süredir beta olarak kullanılan beğenmeleri gizleme seçeneği tüm dünyada kullanıma sunuldu.

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ntv.com.tr 27.05.2021 - 14:06

Instagram, dünyanın en çok kullanılan sosyal medya mecralarının başında geliyor. Sosyal medya platformı Instagram uzun süredir konuşulan bir özelliğini sonunda aktifleştirdi.

Instagram, kullanıcılara beğenme sayısını gizleme imkanı tanıyor. Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından olan Instagram bu özellikle sosyal medya baskısını azaltmayı hedefliyor.

Bu özelliği aktifleştirmiş olan kullanıcılar bir takipçinin adını görüp yanında "diğerleri" ifadesiyle karşılaşacak. Instagram şimdiye kadar kullanıcı adı ve x sayıda kişi beğendi olarak paylaşımları gösteriyordu.

Instagram'ın bu özelliği 2019'dan beri bazı ülkelerde test ediliyordu. Şimdi ise dünya genelinde kullanıma açıldı.

OTOMATİK DEŞİFRE Her gün milyonlarca kullanıcı Instagram'ın hikaye bölümünden paylaşımlarda bulunuyor. Platform hikayelere getirdiği yeni efektle kullanıcıların işini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Instagram'ın yeni özelliği caption ile hikayelere yazı yazmak için konuşmanız yeterli olacak. Yani uygulama otomatik olarak sizin söylediklerinizi yazıya dökecek.

Özellik halen test aşamasında. ABD'de sınırlı sayıda kullanıcıya açıldı. Henüz Türkiye'deki kullanıcılar caption özelliğini kullanamıyor. Özelliğin yakın zamanda Türkiye'de de kullanıma açılması bekleniyor.