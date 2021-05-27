Instagram'a yeni özellik: Beğeniler kalktı

Sosyal medya platformu Instagram, içerik paylaşımlarında değişikliğe gidiyor. Uzun süredir beta olarak kullanılan beğenmeleri gizleme seçeneği tüm dünyada kullanıma sunuldu.

ntv.com.tr 27.05.2021 - 14:06

Instagram'a yeni özellik: Beğeniler kalktı - 1

Instagram, dünyanın en çok kullanılan sosyal medya mecralarının başında geliyor.

Sosyal medya platformı Instagram uzun süredir konuşulan bir özelliğini sonunda aktifleştirdi.

Instagram'a yeni özellik: Beğeniler kalktı - 2
Instagram, kullanıcılara beğenme sayısını gizleme imkanı tanıyor. Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından olan Instagram bu özellikle sosyal medya baskısını azaltmayı hedefliyor.
Instagram'a yeni özellik: Beğeniler kalktı - 3
Bu özelliği aktifleştirmiş olan kullanıcılar bir takipçinin adını görüp yanında "diğerleri" ifadesiyle karşılaşacak. Instagram şimdiye kadar kullanıcı adı ve x sayıda kişi beğendi olarak paylaşımları gösteriyordu.
Instagram'a yeni özellik: Beğeniler kalktı - 4
Instagram'ın bu özelliği 2019'dan beri bazı ülkelerde test ediliyordu. Şimdi ise dünya genelinde kullanıma açıldı.
Instagram'a yeni özellik: Beğeniler kalktı - 5

OTOMATİK DEŞİFRE

Her gün milyonlarca kullanıcı Instagram'ın hikaye bölümünden paylaşımlarda bulunuyor.

Platform hikayelere getirdiği yeni efektle kullanıcıların işini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Instagram'a yeni özellik: Beğeniler kalktı - 6

Instagram'ın yeni özelliği caption ile hikayelere yazı yazmak için konuşmanız yeterli olacak.

Yani uygulama otomatik olarak sizin söylediklerinizi yazıya dökecek.

Instagram'a yeni özellik: Beğeniler kalktı - 7

Özellik halen test aşamasında. ABD'de sınırlı sayıda kullanıcıya açıldı.

Henüz Türkiye'deki kullanıcılar caption özelliğini kullanamıyor. Özelliğin yakın zamanda Türkiye'de de kullanıma açılması bekleniyor.

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