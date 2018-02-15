Instagram fenomeninden sosyal medya itirafı

1 Sosyal medya platformlarını her açtığımızda "mükemmel" kareler görmek mümkün. Ancak bunlardan kaçı gerçeği yansıtıyor? Bu sorunun yanıtını vermek için ilginç bir plan yapan bir Instagram fenomeni takipçilerini kandırarak bunun aslında ne kadar kolay ve yaygın olduğunu gözler önüne serdi.

2 Instagram'da hatırı sayılır bir takipçi kitlesine sahip olan blogger Carolyn Stritch, sahte bir Disneyland gezisi deneyimini yayınladı. 22'nci yaş gününü Kaliforniya'ya yapacağı bir seyahatle kutlamak isteyen genç bir kız gibi izlenim veren Carolyn Stritch, 189 bin takipçisine sosyal medyada insanları kandırmanın ne kadar kolay olabileceğini gösterdi.

3 Photoshop ve filtrelerin fotoğrafçılığın ayrılmaz bir parçası olduğu günümüzde bir karenin gerçek olup olmadığını anlamak amatör bir göze sahip olan bizler için hiç de kolay değil.

4 Bu durum Instagram ve Facebook gibi her gün milyonlarca karenin paylaşıldığı bu platformdaki çoğu kare için de geçerli.

5 Zira bu platformlarda yayınlanan binlerce kare orjinal halinden oldukça uzak.

6 Sosyal medyada sahte bilgi ve kareler ile karşılaşılması son dönemde en çok tartışılan konuların başında geliyor. Hatta sırf bu alanda hizmet veren şirketler bile mevcut.

7 Örneğin Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan bir şirketin kuruluş amacı kullanıcılarının sosyal medyaya özel sahte hayatlar yaratması.

8 Şirket özel jet alacak kadar parası olmayanların da havalı görünmesi için sosyal medyaya özel bu fotoğraf çekimi hazırlıyor.

9 Amaç ise bu kullanıcıların belli bir ücret karşılığında Instagram gibi sosyal medya hesağlarında lüks bir hayat yaşıyormuş izlenimi yaratmasına yardımcı olmak.

10 Profesyonel bir fotoğrafçı eşliğindeki iki saatlik paketin ücreti ise 242 dolar.

11 PERSPEKTİF ÇOK ÖNEMLİ Fotoğrafçılıkta yanıltıcı bir başka yanı daha var o da perspektif.

12 Hiçbir teknik hile ve photoshop'a ihtiyaç olmadan yakalanan bu anlar için bir fotoğraf makinesi ve iyi bir hayal gücü yeterli.

13 İşte sosyal medyanın en çok tıklanan perspektif mucizesi kareleri...

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185 Eğer neye bakacağını bilmiyorsan, yapılan müdahaleleri tespit etmek aslında zor. Bu fotoğraf üzerinde çokça oynama yapılmış. Tespit edebiliyor musun?

186 Bu fotoğrafa göre bir önceki fotoğraf karesindeki en dikkat çeken farklılık bir önceki fotoğrafın sağ alt tarafına yerleştirilen atık su borusu. Ama dahası da var! Sol tarafta gölgeler uzatılmış ve fotoğraftaki kadının sağındaki beyaz rıhtım demirlerinin yerleri değiştirilmiş. Ayrıca kadının çenesi kısaltılmış, alnı düzleştirilmiş ve saçlarında da küçük oynamalar yapılmış.

187 Meskun mahalde çekilen bir kare...

188 Ta ki orijinalini görene kadar! Bir önceki fotoğraftaki erkeğin gölgesi, duruşuna uymuyor. Erkeğin yüzünde daha az kırışıklık var ve arka tarafta hem iki tane çöp bidonu hem de ağaca bir dal eklenmiş.

189 'Pilotgamso' isimli Instagram hesabının sahibi pilot bu aralar sosyal medyanın en çok konuşulan simalarının başında geliyor.





190 50 binin üzerinde takipçisi bulunan pilotun bu popülaritesinin sebebi ise havada giden bir uçağın kokpitinde çektiği selfie'leri sosyal medya hesabında paylaşması.





191 Bu paylaşımlardan kısa bir süre sonra sosyal medyada bu karelerin gerçek olup olmadığı tartışması başladı.





192 Basına yansıyan karelerden birkaç gün sonra fenomen pilottan itiraf geldi. Tartışmalara yol açan pilot paylaştığı fotoğrafların sahte olduğunu kabul etti.