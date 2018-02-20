iPhone'da Siri hatası: Mesajlarınız tehlikede
ntv.com.tr
ABD merkezli teknoloji devi Apple iOS 11 ile pek çok yeni özelliği kullanıcılarına sundu. Ancak işletim sisteminde ciddi bir açık olduğu tespit edildi.
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Ancak yeni iOS ile birlikte gelen sorunlar nedeniyle Apple, geliştirmelere devam etese de yeni sorunlar gelmeye devam ediyor.
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ABD merkezli Apple'ın başı bir kez daha iOS 11 ile dertte. Apple, iOS 11 ile pek çok yeni özelliği kullanıcılarına sundu. Ancak işletim sisteminde ciddi bir açık olduğu tespit edildi.
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Söz konusu açık sayesinde herhangi bir işleme gerek kalmadan, kilitli olan telefondaki mesajlara akıllı asistan Siri ile ulaşılabiliyor.
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IPhone'lar parmak izi, şifre veya yüz tanıma ile korunabiliyor. Ancak, iOS 11 yüklü cihazlar üzerinde ” Hey Siri, bildirimleri oku ” şeklinde bir komut verildiğinde, Siri’nin içeriği gizlenen tüm mesajları okuduğu tespit edildi.
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Apple bu hatayı düzeltmek için gerekli güncelleştirmeyi yayınlayana kadar, kilit ekranından Siri’ye erişimi devre dışı bırakabilirsiniz.
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Miilyonlarca kullanıcının beğenisine sunulan iOS 11 için şikayetler bir süredir sıklıkla dile getiriliyordu. iOS 11 sürümünde yaşanan sorunlar sonrasında elini çabuk tutan Apple, iOS 11.1'i yayınlamış ancak otomatik tamamlamanın 'i' harfi yerine 'A[?]'i önermesi en çok eleştiri alan hatalardan birisi olmuştu.
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8iPhone'lardaki bu hata ABD'li taraftarların gözünden kaçmadı. Ohio taraftarı da bu hataya atıfta bulunarak tribünde buna gönderme yapan bir koreografiye imza atmıştı.
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9Yeni güncelleme sonrası hala bazı kullanıcılar hesap makinesi uygulamasında 1+2+3 işlemini yaptıklarında 23 sonucu ile karşılaşıyordu.
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10Yeni iOS'u performans testine sokan teknoloji siteleri iOS 11 yüklü iPhone'larda home tuşunun eski sürümlere oranla daha geç tepki verdiğini saptadı.
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11Ancak bu iOS 11 ile ilgili dile getirilen ilk sorun değil. Wandera isimli Mobil güvenlik firması tarafından yapılan araştırmaya göre yeni işletim sistemi iOS 11'in önceki versiyona göre iki kattan fazla pil tüketimine sebep olduğu ortaya çıkmıştı.
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Geçtiğimiz günlerde iOS 11'in kontrol merkezinde bir sorun olduğu iddiası ortaya atılmıştı. Kontrol Merkezi'nde Bluetooth ve Wi-Fi düğmelerine basarak bu işlevleri tam olarak kapatmadığınızı ortaya çıkardı.
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13Sorunu çözmek için telefonunuzdaki 'Ayarlar' kısmına gitmeniz ve gerekliği değişikliği burada yapmanız gerekiyor.
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14Peki İOS 11hangi iPhone ve iPad'lere yüklenebiliyor? İşte güncelleme alacak modellerin tam listesi...
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15iPhone X
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iPhone 8 Plus
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iPhone 8
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18
iPhone 7
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iPhone 7 Plus
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iPhone 6s Plus
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21
iPhone 6s
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22
iPhone 6
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23
iPhone 6 Plus
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iPhone SE
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iPhone 5s
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Siri, ilerleyen zaman içerisinde daha fazla dil çevirme kapasitesine kavuşacak.
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27iPhone 5C ve öncesi iPhone'lar iOS 11 güncellemelesi alamayacak.
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6'ncı nesil iPod Touch
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12.9 inç iPad Pro
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Yeni 9.7 inç iPad
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9.7 inç iPad Pro
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iPad Air ve Air 2
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33iPad mini 2,3,4,5