NTV

İşte iOS 12.2 güncellemesi alacak iPhone'ların tam listesi

ntv.com.tr

ABD merkezli teknoloji devi Apple dün düzenlediği etkinlik ile iOS 12.2 'yi de görücüye çıkardı. İşte yayınlanan iOS 12.2 güncellemesi alacak iPhone'ların tam listesi

  • 1

    iOS 12.2 dün geceki Apple lansmanında tanıtıldı ve kullanıma sunuldu.

    830 MB boyutundaki iOS 12.2 güncellemesinin dört yeni Animoji içerdiği belirtiliyor. Bunlara ek olarak her iOS güncellemesi için standart hale gelen ”kararlılık iyileştirmeleri ve sorun gidermeler” ifadesi kullanılıyor.

  • 2

    iOS 12.2 HANGİ İPHONE'LARA GELECEK?

    iOS 12.2 HANGİ İPHONE'LARA GELECEK?

    Peki yeni iOS hangi iPhone'larda kullanılabilecek?

    Apple, iOS 12.2'de sadece bu cihazlara destek sunacak. İşte güncelleme alacak modellerin tam listesi... 

  • 3

    iPhone XS Max

  • 4

    iPhone XS
  • 5

    iPhone Xr
  • 6

    iPhone X 

  • 7

    iPhone 8 Plus 

  • 8

    iPhone 8 

  • 9

    iPhone 7 Plus 

  • 10

    iPhone 7 

  • 11

    iPhone 6 Plus 

  • 12

    iPhone 6 

  • 13

    iPhone 6S Plus 

  • 14

    iPhone 6S 

  • 15

    iPhone 5S

  • 16

    iPhone SE
  • 17

    iOS 12 HANGİ iPHONE'LARDA ÇALIŞMAYACAK

    iOS 12 HANGİ iPHONE'LARDA ÇALIŞMAYACAK
    Apple, iOS 12 ile iPhone 5 ve daha eski iPhone modellerine sunduğu desteği de sonlandırmış oldu.
  • 18

    iOS 12 güncellemesi alacak iPad modelleri ise şöyle...

    12.9-inch iPad Pro 2. Nesil
    12.9-inch iPad Pro 1. Nesil
    10.5-inch iPad Pro
    9.7-inch iPad Pro
    9.6-inch iPad
    iPad Air 2
    iPad Air
    iPad 5. Nesil
    iPad mini 4
    iPad mini 3
    iPad mini 2

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin