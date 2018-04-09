İşte iOS 12.2 güncellemesi alacak iPhone'ların tam listesi
ntv.com.tr
ABD merkezli teknoloji devi Apple dün düzenlediği etkinlik ile iOS 12.2 'yi de görücüye çıkardı. İşte yayınlanan iOS 12.2 güncellemesi alacak iPhone'ların tam listesi
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iOS 12.2 dün geceki Apple lansmanında tanıtıldı ve kullanıma sunuldu.
830 MB boyutundaki iOS 12.2 güncellemesinin dört yeni Animoji içerdiği belirtiliyor. Bunlara ek olarak her iOS güncellemesi için standart hale gelen ”kararlılık iyileştirmeleri ve sorun gidermeler” ifadesi kullanılıyor.
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iOS 12.2 HANGİ İPHONE'LARA GELECEK?
Peki yeni iOS hangi iPhone'larda kullanılabilecek?
Apple, iOS 12.2'de sadece bu cihazlara destek sunacak. İşte güncelleme alacak modellerin tam listesi...
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iPhone XS Max
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4iPhone XS
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5iPhone Xr
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6
iPhone X
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iPhone 8 Plus
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iPhone 8
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9
iPhone 7 Plus
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10
iPhone 7
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iPhone 6 Plus
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12
iPhone 6
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13
iPhone 6S Plus
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iPhone 6S
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iPhone 5S
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16iPhone SE
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iOS 12 HANGİ iPHONE'LARDA ÇALIŞMAYACAKApple, iOS 12 ile iPhone 5 ve daha eski iPhone modellerine sunduğu desteği de sonlandırmış oldu.
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iOS 12 güncellemesi alacak iPad modelleri ise şöyle...
12.9-inch iPad Pro 2. Nesil
12.9-inch iPad Pro 1. Nesil
10.5-inch iPad Pro
9.7-inch iPad Pro
9.6-inch iPad
iPad Air 2
iPad Air
iPad 5. Nesil
iPad mini 4
iPad mini 3
iPad mini 2