'Kuzey Işıkları' uzaydan görüntülendi
ntv.com.tr
Kuzey Işıkları, bu kez uzaydan görüntülendi. NASA astronotu, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan benzersiz Kuzey Işıkları'nı fotoğrafladı.
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NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan, Kuzey Işıkları’nın uzaydan görünümünü yakalamayı başardı. İstasyonda bulunan Astronot Aleksander Gerst bu doğa harikasının fotoğrafladı.
Kare NASA'nın sosyal medya hesaplarından milyonlarca kullanıcının beğenisine sunuldu.
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YÖRÜNGEDEKİ ASTRONOTTAN "FELAKET" PAYLAŞIMIUluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görevli astronot Alexander Gerst, geçtiğimiz hafta 16 farklı bölgede yaşanan yangını uzaydan görüntülemişti.
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Alman astronot Alexander Gerst, Dünya yörüngesinden çektiği bu kareleri Twitter hesabından takipçileri ile paylaşmıştı.
14 binden fazla itfaiyecinin müdahale ettiği yangın bin 148 kilometrekareden fazla ormanlık alan ve çayırın yanmasına yol açmıştı.
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YÖRÜNGEDEKİ ASTRONOTTAN İSTANBUL PAYLAŞIMIUluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) görev yapan ABD’li astronot Randy Bresnik, geçtiğimiz yıl Türkiye’nin üzerinden geçerken çektiği yeni İstanbul fotoğrafını sosyal medyadan paylaşmıştı.
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5NASA astronotu Randy Bresnik Twitter üzerinden ‘’Günaydın İstanbul’’ mesajı ile birlikte İstanbul sabahının fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunmuştu.
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Astronot Randy Bresnik, daha önce uzay görevi sırasında Türkiye'nin üzerinden geçerken İstanbul'un gece görüntüsünü çekmiş ve takipçileri ile paylaşmıştı.
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7Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) her gün dünyanın farklı bir köşesinden kareler paylaştığı "günün fotoğrafı"nın konuğu geçtiğimiz aylarda İstanbul Boğazı olmuştu. NASA uzaydan çekilen İstanbul fotoğrafını takipçileri ile paylaşmıştı.
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GOOGLE'IN GÖZÜNDEN İSTANBUL'UN 32 YILLIK DEĞİŞİMİTeknoloji devi Google'ın geçtiğimiz aylarda kullanıma sunduğu 'timelapse' video özelliğine gelen güncelleme ile kullanıcılar artık dünyanın 1984 yılından bugüne kadar geçirdiği büyük değişimi izleyebiliyor.
(1984)
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Bu özellik sayesinde İstanbul'un 32 yıllık değişimi de uydu görüntüleri ile ortaya çıktı. İşte İstanbul'un geçirdiği değişim...
(1985)
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