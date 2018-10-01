NASA, ‘uzayda işlenen ilk suç’ hakkında inceleme başlattı (Astronottan ilk açıklama)
ntv.com.tr
Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki görevi sırasında 'uzaydaki ilk suçu' işlediği iddia edilen astronottan ilk açıklama geldi.
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NASA, astronot Anne McClain'in Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki görevi sırasında boşanma aşamasında eşi Summer Worden'ın banka hesaplarına izinsiz girdiği gerekçesiyle soruşturma başlattı.
Astronot ise hakkındaki iddiaları reddetti. Kişisel Twitter hesabından bir paylaşım yapan McClain, "Bu suçlamalarda gerçeklik payı yok" ifadesini kullandı.
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OLAY NASIL MEYDANA GELDİ?
Olayın, McClain'in, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) altı aylık görevi sırasında gerçekleştiği iddia edildi. Anne McClain'ın eşi Summer Worden, McClain’in, banka hesabına izinsiz girdiği gerekçesiyle, ABD Tüketici ve Rekabet Kurumu, Federal Ticaret Komisyonu’na (FTC) şikâyette bulundu.
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3Anne McClain'ın avukatı, astronotun yanlış bir şey yapmadığını söyledi ve McClain’in, ISS'de çiftin ortak finansmanını denetlemek için banka hesabına giriş yaptığını dile getirdi. NASA ise olaya dair başlattığı inceleme kapsamında çifte ulaştı.
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42018 yılında, McClain, Worden’ı kendisine saldırmakla suçladıktan sonra boşanma başvurusunda bulundu. Worden'ın iddianamesine göre, McClain, Worden'in oğlunun velayetini alma girişimde bulundu. Birkaç ay sonra, Anne McClain, uzayda bir göreve başladı ve kısa bir süre sonra Summer Worden'ın McClain'ın banka hesabına izinsiz girdiğini iddia ettiği bildirildi.
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V'nin değeri nedir?
a) 2volts
b) 4volt
c) 4.5volt
d) 6volts
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Hayvanat bahçesindeki bir bekçinin yedi aslana 78 gün yetecek yiyeceği vardır. Yemek 21 aslan için ne kadar yeter?
a) 26 gün
b) 30 gün
c) 28 gün
d) 27 gün
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12Bir çizgi, tüm yüzeylerden eşit olacak şekilde bir 3D şeklin ortasından geçse bu hangisi olurdu?
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CEVAPLAR
b) 4volt
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14a) 26 gün
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İŞTE NASA'NIN YENİ ASTRONOT KIYAFETLERİ
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), yeni astronot kıyafetlerini görücüye çıkardı.
Astro isimli yeni kıyafetin Ay ve Mars görevlerinde kullanılması planlanıyor.
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22Astro, astronotların gerçek zamanlı verilere erişmesini ve HD video kullanarak iletişim kurmasına imkan sağlıyor.
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ASTRONOT OLMAK İSTEYENLERE BU SORULAR SORULUYOR
Astronotların uzaya gitmeden önce çözmek zorunda oldukları zorlu sorular belli oldu. Uzayda 6 ay geçiren İngiliz astronot Tim Peake bu sorulardan bazılarını açıkladı
(CEVAPLAR FOTO HABERİN SONUNDA)