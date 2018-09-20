‘Sosyal skor’ 2020’de kullanıma girecek (Notu kötü olanlar kredi alamayacak)
ntv.com.tr
Çin son dönemde yeni nesil teknolojik atılımları ile dünya basınında kendisine yer buluyor. ABD basınında yer alan haberlere göre, Çin Komünist Partisi, vatandaşların notlandırılacağı 'sosyal skor' sistemini 2020'de kullanıma sunmaya hazırlanıyor.
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Bilimkurgu antolojisi dizisi 'Black Mirror 2020 yılına geldiğimizde gerçek olabilir.
Zira Çin yönetimi dizideki ütopik dünyaya oldukça benzeyen 'sosyal skor' sistemini 2 yıl içinde kullanıma sunmaya hazırlanıyor.
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Dünyanın en kalabalık ülkesi Çin yaklaşık 1.4 milyar kişiye ev sahipliği yapıyor.
Bu projenin önündeki en büyük engel olarak Çin'in kalabalık nüfusu görülüyor.
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3Geçtiğimiz aylarda gönüllülük esası ile kullanıma sunulan sistem ile ilgili yeni detaylar ise şöyle...
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4Mobil cihazlara yüklenecek bir uygulamayla çalışacak sistemde kullanıcılar hem sanal hem de gerçek hayatlarında mercek altına alınacak ve notlandırılacak.
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5Vatandaşlar aldıkları puanlara göre A, B, C ve D olarak dört farklı kademede derecelendirilecek.
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6'A' bin 50 puan ve üzerinde notu olan vatandaşlara verilecek ve bu kişiler dürüst ve örnek vatandaş olarak değerlendirilecek.
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7D kategorisini notu ise 599 puandan düşük. Bu Notu alanlar güvenilmez vatandaş olarak değerlendirilecek.
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8Sanal dünyada yalan söylemek, uygunsuz açıklama ve fotoğraf paylaşımı gibi hareketler vatandaşların 50 puan kaybetmesine nenden olacak.
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9Söz konusu sistemde notu yüksek olan ayrıcalıklı hizmet alırken kötü nota sahip olanların hayatlarında kısıtlamalar olacak.
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Sosyal skor vatandaşların hem sanal hem fiziki dünyada attığı her adım takip edilecek, yüksek not alanlar ayrıcalıklı olacak.
Notu kötü olanlar kredi alamayacak, restoranlara ve otellere kabul edilmeyecek.
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11Sistem son yıllarda Çin’in Jiangu bölgesinde pilot proje olarak test ediliyordu.