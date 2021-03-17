WhatsApp milyonlarca iPhone'dan desteğini çekti

WhatsApp artık iOS 9 güncellemesine sahip iPhone'lara destek vermeyi bırakacağını duyurdu. Yani milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiren kararla WhatsApp eski nesil iPhone'lara desteğini durdurmuş oldu. Bu kullanıcılar yeni WhatsApp güncellemelerini alamayacaklar ve bir süre sonra uygulamayı kullanamaz hale gelecekler.

ntv.com.tr 17.03.2021 - 08:26

WhatsApp milyonlarca iPhone'dan desteğini çekti - 1
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiren bir karar aldı.
WhatsApp milyonlarca iPhone'dan desteğini çekti - 2
Şirket eski nesil iPhone'lara yeni güncelleme getirmeyeceğini duyurdu. Yani bu cihazlardan destek çekilmiş oldu.
WhatsApp milyonlarca iPhone'dan desteğini çekti - 3
Şirket yeni yıldan itibaren iOS 9'un altında çalışan telefonlara destek vermeyi bırakmıştı.
WhatsApp milyonlarca iPhone'dan desteğini çekti - 4
WABetaInfo'da yer alan bilgilere göre iOS 9 için de desteğin sonlandırılması bekleniyor.
WhatsApp milyonlarca iPhone'dan desteğini çekti - 5
Apple iki yıl önce iPhone 5'in altındaki serilere iOS 10 desteği vermeyi bırakmıştı.
WhatsApp milyonlarca iPhone'dan desteğini çekti - 6
Yani iPhone 4 ve 4S'e sahip kullanıcılar artık WhatsApp'tan güncelleme alamayacak.

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER