1 milyon liralık çelik konstrüksiyonu çalarken yakalandılar
Anadolu Ajansı
Sakarya'da inşaat halindeki bir tesisin 1 milyon lira değerindeki çelik konstrüksiyonlarını oksijen tüpü, ekskavatör ve kamyon yardımıyla çalmaya çalışan 9 şüpheliden 8'i suçüstü yakalandı
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1Sakarya'nın Akyazı ilçesinde inşaat halindeki bir tesisin 1 milyon lira değerindeki çelik konstrüksiyonlarını çalmaya çalışan 9 şüpheliden 8'i suçüstü yakalandı.
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2Alınan bilgiye göre, Kocaeli'den ve Sakarya'nın Hendek ilçesinden Yeni Ormanköy Mahallesi'nde Ali Fidancı'ya ait inşaat halindeki bir tesise gelen 9 kişi, oksijen tüpü ve ekskavatör yardımıyla söktükleri çelik konstrüksiyonları kamyona yükleyerek çalmak istedi.
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3İş yeri sahibinin durumu fark etmesi üzerine olay yerine gelen İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 8 şüpheliyi yakaladı.
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4Olay yerinde inceleme yapan ekipler, olayda kullanılan ekskavatör, kamyon ve 2 oksijen tüpüne el koydu.
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5Gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Ekipler, kaçan bir şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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6Şirket sahibi Ali Fidancı, makine imalatı yapmayı planladıkları tesisi, sanayi imarı alamadıkları gerekçesiyle faaliyete geçiremediklerini anlattı.
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7İmar barışından faydalanarak yapı kayıt belgesini aldıklarını, bu yıl inşaatı tamamlayıp faaliyete geçmeyi planladıklarını aktaran Fidancı, "Fakat bu olayla karşılaşınca bütün emeklerimiz yok oldu. Şu anda 1 milyon lira ile 1,2 milyon lira zararımız var." diye konuştu.
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8Fidancı, söz konusu çelik malzemenin kullanılamaz duruma geldiğini, hurdaya vermeleri halinde büyük zarara uğrayacaklarını söyledi.
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9Şüpheliler hakkında "açıkta bırakılan eşya hakkında hırsızlık" suçundan yasal işlem başlatıldı.
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