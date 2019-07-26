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1 milyon liralık çelik konstrüksiyonu çalarken yakalandılar

Anadolu Ajansı

Sakarya'da inşaat halindeki bir tesisin 1 milyon lira değerindeki çelik konstrüksiyonlarını oksijen tüpü, ekskavatör ve kamyon yardımıyla çalmaya çalışan 9 şüpheliden 8'i suçüstü yakalandı

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    Sakarya'nın Akyazı ilçesinde inşaat halindeki bir tesisin 1 milyon lira değerindeki çelik konstrüksiyonlarını çalmaya çalışan 9 şüpheliden 8'i suçüstü yakalandı.
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    Alınan bilgiye göre, Kocaeli'den ve Sakarya'nın Hendek ilçesinden Yeni Ormanköy Mahallesi'nde Ali Fidancı'ya ait inşaat halindeki bir tesise gelen 9 kişi, oksijen tüpü ve ekskavatör yardımıyla söktükleri çelik konstrüksiyonları kamyona yükleyerek çalmak istedi.
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    İş yeri sahibinin durumu fark etmesi üzerine olay yerine gelen İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 8 şüpheliyi yakaladı.
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    Olay yerinde inceleme yapan ekipler, olayda kullanılan ekskavatör, kamyon ve 2 oksijen tüpüne el koydu.
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    Gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Ekipler, kaçan bir şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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    Şirket sahibi Ali Fidancı, makine imalatı yapmayı planladıkları tesisi, sanayi imarı alamadıkları gerekçesiyle faaliyete geçiremediklerini anlattı.
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    İmar barışından faydalanarak yapı kayıt belgesini aldıklarını, bu yıl inşaatı tamamlayıp faaliyete geçmeyi planladıklarını aktaran Fidancı, "Fakat bu olayla karşılaşınca bütün emeklerimiz yok oldu. Şu anda 1 milyon lira ile 1,2 milyon lira zararımız var." diye konuştu.
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    Fidancı, söz konusu çelik malzemenin kullanılamaz duruma geldiğini, hurdaya vermeleri halinde büyük zarara uğrayacaklarını söyledi.
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    Şüpheliler hakkında "açıkta bırakılan eşya hakkında hırsızlık" suçundan yasal işlem başlatıldı.
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