100 komando ormanda kayıp kişiyi arıyor

Gürel, "Bölgede bazı vatandaşlar eşimi yol kenarında görmüşler ancak biz halen ulaşamadık. 6 gündür arama çalışması yapılıyor ancak şu ana kadar bir ize rastlanamadı. Birileri tarafından kaçırıldı mı, onu da bilmiyorum" diye konuştu.