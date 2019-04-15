100 komando ormanda kayıp kişiyi arıyor
Anadolu Ajansı
Muğla'nın ormanda kaybolan 76 yaşındaki kişiyi komando ekibi arıyor.
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Menteşe ilçesi Kaballar mevkisinde kaybolan Halil İbrahim Gürel'i bulmak için başlatılan çalışmalar sürüyor.
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Muğla Jandarma Komutanlığı Muğla Zıpkınlar Komando Taburu'ndan 100'e yakın asker ve İl Jandarma Komutanlığından drone ekipleri, iz takip köpek timleri, arama çalışmalarını yürütüyor.
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Ekipler, bugün de Gürel'i mantar toplarken kaybolduğu Kaballar mevkisindeki ormanlık alanda gruplar halinde dağılarak yağmura rağmen aradı ancak kadar herhangi bir ize rastlanılmadı.
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Gürel'in eşi ve yakınları da arama çalışmalarını takip ediyor.
Sultan Gürel, eşi ile 9 Nisan'da mantar toplamak için ormana gittiğini, yanından ayrılarak bir daha dönmediğini söyledi.
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Gürel, "Bölgede bazı vatandaşlar eşimi yol kenarında görmüşler ancak biz halen ulaşamadık. 6 gündür arama çalışması yapılıyor ancak şu ana kadar bir ize rastlanamadı. Birileri tarafından kaçırıldı mı, onu da bilmiyorum" diye konuştu.
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Gürel, jandarma ekiplerine de yardımları için teşekkür etti.
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Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan Halil İbrahim Gürel, eşi Sultan Gürel'le 9 Nisan'da mantar toplamak için Kaballar mevkisine gitmiş, eşinden ayrıldıktan bir süre sonra kaybolmuştu.
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