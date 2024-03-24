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100 yaşlıdan 78'i kronik hasta

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu'nca yapılan araştırmaya göre, 65 yaşını geçmiş her yüz kişiden 78'inde bir kronik hastalık var. Bu yaş grubundakilerin en büyük mutluluk kaynağı ise sağlıklı olmak.

100 yaşlıdan 78'i kronik hasta - 1

65 yaş ve üzeri kişilerin yüzde 78,7'sinde kronik bir hastalık var.  En çok kronik hastalığı olanlarsa Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yaşıyor. Veriler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu işbirliğiyle yapılan Türkiye Yaşlı profili araştırmasından. Araştırma 50 ve daha yüksek yaştaki 29 bin 785 kişiyle gerçekleştirildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

100 yaşlıdan 78'i kronik hasta - 2

Verilere göre, Hipertansiyon, diyabet, kalp hastalığı, kanser gibi kronik hastalığı olan 65 ve daha yukarı yaştaki kişilerin oranı yüzde 78,7 oldu.

22 bin 640 hanede gerçekleştirilen araştırmaya göre, kronik hastalığının günlük faaliyetlerini kısıtladığını belirtenlerin oranı yüzde 32,3.

100 yaşlıdan 78'i kronik hasta - 3

Engelli sağlık kurulu raporu olan 65 ve daha yukarı yaştaki kişilerin yüzde 77,6'sının kronik hastalık, yüzde 48,7'sinin ortopedik, yüzde 23ünün görme bozukluklarından raporu var.

65 yaş üstü her 10 yaşlıdan yalnızca 2'si sağlık durumunun iyi olduğunu belirtiyor.

100 yaşlıdan 78'i kronik hasta - 4

Peki yaşlıların psikolojisi nasıl?  Mutlu olduğunu beyan eden 65 üstü kişilerin oranı yüzde 64,1 oldu.

100 yaşlıdan 78'i kronik hasta - 5

Mutlu olduğunu beyan eden erkeklerin oranı yüzde 64,9 iken kadınların oranı yüzde 63,5 oldu. 65 yaş üstü kişilerin yüzde 82'sinin en büyük mutluluk kaynağı ise sağlıklı olmak.

100 yaşlıdan 78'i kronik hasta - 6

50 yaş üstü yaşlıların yarısından fazlası ilerleyen dönemlerde evde bakım hizmeti alacağını belirtiyor.

Bu yaş grubundaki kişilerin yüzde 24,2'si oğlunun/kızının yanında kalmayı, yüzde 5,9'u ise huzurevine gitmeyi tercih edeceğini ifade ediyor.

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