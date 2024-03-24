100 yaşlıdan 78'i kronik hasta
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu'nca yapılan araştırmaya göre, 65 yaşını geçmiş her yüz kişiden 78'inde bir kronik hastalık var. Bu yaş grubundakilerin en büyük mutluluk kaynağı ise sağlıklı olmak.
65 yaş ve üzeri kişilerin yüzde 78,7'sinde kronik bir hastalık var. En çok kronik hastalığı olanlarsa Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yaşıyor. Veriler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu işbirliğiyle yapılan Türkiye Yaşlı profili araştırmasından. Araştırma 50 ve daha yüksek yaştaki 29 bin 785 kişiyle gerçekleştirildi.