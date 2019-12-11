11 Aralık 2019 Tarihte bugün neler oldu? (Yazar Nihat Atsız 11 Aralık 1975'te hayatını kaybetti)

Verem ve kolera hastalıklarını keşfeden Alman doktor Robert Koch doğdu.
Bank of the United States, ekonomik kriz nedeniyle kapılarını kapattı.
İngiltere Kralı VIII. Edward, sevgilisi Madam Simpson uğruna tahtını terk etti.
Üç ay önce 4-6 Eylül'de İstanbul'a gelen VIII. Edward, Atatürk'ün konuğu olmuştu.
Sivas-Erzincan demiryolu açıldı.
Çorum'da 5,9 büyüklüğündeki depremde 25 kişi öldü, 589 ev yıkıldı.
Kurtuluş Savaşı komutanlarından Orgeneral Mustafa Muğlalı öldü.
Hürriyet gazetesinin kurucusu Sedat Simavi, İstanbul'da hayatını kaybetti.
Yazar Hüseyin Nihal Atsız, 70 yaşında İstanbul'da yaşamını yitirdi.
Sinema ve tiyatro sanatçısı Adile Naşit, 57 yaşında öldü.
Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği İdare Ataşesi Çağlar Yücel, aracında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Vakko'nun kurucusu iş adamı Vitali Hakko, 94 yaşında İstanbul'da vefat etti.
Anayasa Mahkemesi, Demokratik Toplum Partisinin (DTP) ''Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı nitelikteki fiillerin işlendiği bir odak haline geldiği'' gerekçesiyle kapatılmasına karar verdi.
Anayasa değişikliği kapsamında HSYK'yı yeniden yapılandıran tasarı yasalaştı.
Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, ülkesinin BM'de "üye olmayan gözlemci devlet" statüsünü kazanmasının ardından ilk resmi yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirdi.
Avrupa Birliği (AB), aday ülkelerde reformların ve bölgesel kalkınmanın desteklenmesi için 1 milyar avroluk paketi kabul etti.
Mısır'ın başkenti Kahire'de Kıptilere ait katedral yakınlarındaki patlamada 25 kişi öldü, 49 kişi yaralandı.
Türkiye, Karadağ'da düzenlenen Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Balkan Karate Şampiyonası'nda 20 madalya kazanarak, takım halinde şampiyon oldu. 45 sporcunun yer aldığı Milli Takım, 10 altın, 2 gümüş ve 8 bronz madalyayla organizasyonu genel klasmanda ilk sırada tamamladı.
Sanal para birimi Bitcoin'in değeri 19 bin doları aşarak yeni bir rekor kırdı.
Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde çift haneli büyüme oranını yakalayarak, AB, G20 ve OECD ülkelerine fark attı. AB ülkelerinin dört katından fazla büyüyen Türkiye, G20'de de büyüme oranlarıyla dikkati çeken Çin ve Hindistan'ı geride bıraktı.