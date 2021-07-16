1200 rakımda ahududu hasadı: Kilosu 30 lira

Çelik bir zamanlar değerli ahududunun 10 liraya kadar düştüğünü belirten "Bu sene ise fiyatı 30 TL oldu. Oldukça değerlendi. Altın çağını yaşıyor. Çiftçilerimizin yüzünü güldürüyor. 600 ton civarında rekolte beklentisi var” şeklinde konuştu.