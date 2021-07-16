1200 rakımda ahududu hasadı: Kilosu 30 lira

Bursa İnegöl'de 1200 rakımlı dağ zirvesinde ahududu hasadı başladı.. Verim aynı ama talep yüksek. Geçen yıl 10 lira olan ahududunun kilogram fiyatı bu sene 30 lira.
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İHA 16.07.2021 - 07:50
Bursa'nın İnegöl ilçesinde ahududu hasadı başladı. 1200 rakımlı dağların zirvesinde yetişen ahududular, çiftçinin yüzünü güldürdü.
300 dönüm alanda 600 ton rekolte beklenen ahududunun kilosu 30 liradan alıcı buluyor. Kıran mahallesinin ormanlık alanlarında kurulan tarlalarda çiftçiler, altın çağını yaşıyor.
İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, Kıran mahallesine giderek ahududu hasadını inceledi.
Açıklama yapan Sezai Çelik, "İnegöl’ümüz bereketli topraklar. 80’in üzerinde üründen gelir sağlıyoruz. Kıran mahallemizde 400 ton civarında ahududu üretimi yapılıyor. 200 ton civarında da Bahçekaya mahallelerinde yetişiyor" dedi.
Çelik bir zamanlar değerli ahududunun 10 liraya kadar düştüğünü belirten "Bu sene ise fiyatı 30 TL oldu. Oldukça değerlendi. Altın çağını yaşıyor. Çiftçilerimizin yüzünü güldürüyor. 600 ton civarında rekolte beklentisi var” şeklinde konuştu.
Çiftçi Kazım İmer ise, "Bahçemiz genç çiftçi projesi kapsamında 3 yıl önce hazırlandı. Ahududu, 900 ile 1200 rakım arasında yetişiyor. Şuan bulunduğumuz 1200 rakımda yetişen ürünler" dedi.
Çiflçi İmer, "Bu sene hasadımız güzel başladı. kilosunu 30 TL’den satıyoruz. Dönümünden 2 ton civarında ürün alıyoruz. Bu yıl güzel geçiyor. Oldukça talep var. Taleplere yetişemiyoruz. Daha çok üretim yapılabilir" şeklinde konuştu.
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