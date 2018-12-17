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17 Aralık 2018 - Tarihte bugün neler oldu?

ntv.com.tr

17 Aralık’ta dünyada ve Türkiye’de neler yaşandı. Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Dünya tarihine yer etmiş önemli olayları, 17 Aralık’ta doğan ve hayatını kaybeden ünlü isimler kimler?

  • 1

    17 ARALIK 1273

    17 ARALIK 1273
    Türk-İslam düşünürü, mutasavvıf, şair Mevlâna Celâlleddin-i Rumî’nin vefatı
  • 2

    17 ARALIK 1903

    17 ARALIK 1903

    Wright Kardeşler benzin motorlu uçakları ile ilk uçuşu geçekleştirdi: uçuş mesafesi 37 m, uçuş süresi 12 saniye

  • 3

    17 ARALIK 1918

    17 ARALIK 1918

    Fransız askerleri, denizden Mersin'e çıkarma yapmaya başladı. (Mersin, Tarsus, Adana, Ceyhan, Misis ve Toprakkale işgal edildi.)

  • 4

    17 ARALIK 1961

    17 ARALIK 1961
    Brezilya'nın Niteroi kentinde bir sirkte çıkan yangında 323 kişi öldü.
  • 5

    17 ARALIK 1973

    17 ARALIK 1973
    Amerikan Psikiyatri Derneği, homoseksüelliği akıl hastalıkları listesinden çıkardı.
  • 6

    17 ARALIK 1975

    17 ARALIK 1975

    Sırp-Rus asıllı Amerikalı model, oyuncu, şarkıcı ve moda tasarımcısı Milla Jovovich doğdu.

  • 7

    17 ARALIK 1980

    17 ARALIK 1980
    Türkiye'nin Sidney Başkonsolosu Şarık Arıyak ve koruma polisi Enver Sever silahlı saldırı sonucu şehit oldu. Saldırıyı Asala terör örgütü üstlendi.
  • 8

    17 ARALIK 1989

    17 ARALIK 1989
    The Simpsons'ın ilk bölümü ABD'nin FOX kanalında yayınlandı.
  • 9

    17 ARALIK 1995

    17 ARALIK 1995
    Ganalı Kofi Annan BM Genel Sekreteri oldu.
  • 10

    17 ARALIK 1998

    17 ARALIK 1998

    Safranbolu kültürel varlık olarak Dünya Miras Listesi'ne alındı.

  • 11

    17 ARALIK 2004

    17 ARALIK 2004
    AB, Türkiye ile 3 Ekim 2005'te müzakerelere başlama kararı aldı.
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