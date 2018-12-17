17 Aralık 2018 - Tarihte bugün neler oldu?
ntv.com.tr
17 Aralık’ta dünyada ve Türkiye’de neler yaşandı. Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Dünya tarihine yer etmiş önemli olayları, 17 Aralık’ta doğan ve hayatını kaybeden ünlü isimler kimler?
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1
17 ARALIK 1273Türk-İslam düşünürü, mutasavvıf, şair Mevlâna Celâlleddin-i Rumî’nin vefatı
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17 ARALIK 1903
Wright Kardeşler benzin motorlu uçakları ile ilk uçuşu geçekleştirdi: uçuş mesafesi 37 m, uçuş süresi 12 saniye
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17 ARALIK 1918
Fransız askerleri, denizden Mersin'e çıkarma yapmaya başladı. (Mersin, Tarsus, Adana, Ceyhan, Misis ve Toprakkale işgal edildi.)
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17 ARALIK 1961Brezilya'nın Niteroi kentinde bir sirkte çıkan yangında 323 kişi öldü.
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17 ARALIK 1973Amerikan Psikiyatri Derneği, homoseksüelliği akıl hastalıkları listesinden çıkardı.
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17 ARALIK 1975
Sırp-Rus asıllı Amerikalı model, oyuncu, şarkıcı ve moda tasarımcısı Milla Jovovich doğdu.
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17 ARALIK 1980Türkiye'nin Sidney Başkonsolosu Şarık Arıyak ve koruma polisi Enver Sever silahlı saldırı sonucu şehit oldu. Saldırıyı Asala terör örgütü üstlendi.
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17 ARALIK 1989The Simpsons'ın ilk bölümü ABD'nin FOX kanalında yayınlandı.
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17 ARALIK 1995Ganalı Kofi Annan BM Genel Sekreteri oldu.
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17 ARALIK 1998
Safranbolu kültürel varlık olarak Dünya Miras Listesi'ne alındı.
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17 ARALIK 2004AB, Türkiye ile 3 Ekim 2005'te müzakerelere başlama kararı aldı.