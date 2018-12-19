19 Aralık 2018 Tarihte bugün neler oldu?
ntv.com.tr
19 Aralık’ta dünyada ve Türkiye’de neler yaşandı. Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Dünya tarihine yer etmiş önemli olayları, 19 Aralık’ta doğan ve hayatını kaybeden ünlü isimler kimler?
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18 ARALIK 1805Napolyon Bonapart komutasındaki Fransız ordusu Varşova'ya girdi.
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19 ARALIK 1941II. Dünya Savaşı'nda, İstanbul'da ekmek karneye bağlandı.
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19 ARALIK 1948
İzmir Şehir Tiyatrosu ve Sergi Sarayı yandı.
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19 ARALIK 1950Dwight D. Eisenhower, Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı (NATO) Kuvvetleri Komutanlığına atandı.
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19 aralık 1965De Gualle, Fransa Cumhurbaşkanlığına yeniden seçildi.
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19 ARALIK 1968Piyanist İdil Biret, Paris'te dünyanın ünlü beş virtüözüyle konser verdi.
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19 ARALIK 1972Vatan gazetesinin sahibi Gazeteci Ahmet Emin Yalman 84, yaşında İstanbul'da öldü.
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19 ARALIK 1984
Çin ve ABD, Hong Kong'un 1997'de Çin'e devredilmesi konusunda anlaştı.
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19 ARALIK 1987Uluslararası Cumhuriyet Halter Turnuvası'nda Naim Süleymanoğlu ilk kez milli mayoyu giydi ve kendisine ait dünya rekorlarını yeniledi.
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19 ARALIK 1992Somali'de Umut Operasyonu başlatıldı, Türk Birliği de harekata katıldı.
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19 ARALIK 2000Ölüm orucu ve açlık grevlerinin devam ettiği 20 cezaevine müdahale edildi.
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19 ARALIK 2001
Kabil'e en az 3 bin kişiden oluşacak uluslararası güç konuşlandırılması için BM Güvenlik Konseyi onay verdi.
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19 ARALIK 2006
''Tom ve Jerry'', ''Ayı Yogi'', ''Çakmaktaş Ailesi'' gibi sevilen çizgi filmlerin ve ünlü çizgi karakterlerinin yaratıcılarından Joseph Barbera 95 yaşında öldü.
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19 ARALIK 2013
28 Şubat Davası'nda Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi, emekli Orgeneral Çevik Bir, emekli Tümgeneral Erol Özkasnak, emekli Orgeneral Çetin Doğan, Emekli Tümgeneral Kenan Deniz ve emekli Tuğgeneral İdris Koralp'in adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verdi.
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19 ARALIK 2016Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından silahla vurularak öldürüldü.
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19 ARALIK 2016Bilim insanları Dünya'dan 300 ışık yılı uzaklıkta, Güneş'e çok benzeyen ve çevresindeki gezegenleri "yiyen" bir yıldız keşfetti.