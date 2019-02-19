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19 Şubat 2019 Tarihte bugün neler oldu?

ntv.com.tr

19 Şubat’ta dünyada ve Türkiye’de neler yaşandı. Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Dünya tarihine yer etmiş önemli olayları, 19 Şubat’ta doğan ve hayatını kaybeden ünlü isimler kimler?

  • 1

    19 Şubat 1405

    19 Şubat 1405
    ''Aksak Timur'' ya da ''Timurlenk'' olarak da tanınan, kendi adıyla anılan imparatorluğun kurucusu hükümdar Timur öldü.
  • 2

    19 Şubat 1451

    19 Şubat 1451
    Fatih Sultan Mehmet, babası II. Murad'ın 3 Şubat'ta vefatının ardından ikinci kez tahta çıktı.
  • 3

    19 Şubat 1915

    19 Şubat 1915
    İtilaf devletlerinin Çanakkale'ye denizden yaptıkları saldırı püskürtüldü.
  • 4

    19 Şubat 1925

    19 Şubat 1925
    Telsiz tesisi hakkındaki kanun çıktı. Türkiye'de radyonun kurulması Mecliste kabul edildi.
  • 5

    19 Şubat 1932

    19 Şubat 1932
    ''Halkevleri'' kuruldu.
  • 6

    19 Şubat 1937

    19 Şubat 1937
    Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuruldu.
  • 7

    19 Şubat 1951

    19 Şubat 1951
    Fransız yazar Andre Gide öldü.
  • 8

    19 Şubat 1956

    19 Şubat 1956
    Türk Milli Futbol Takımı, Macar Milli Takımı'nı 3-1 yendi.
  • 9

    19 Şubat 1957

    19 Şubat 1957
    Türk ordusunun ilk kadın doktor subayı Sema Aran göreve başladı.
  • 10

    19 Şubat 1959

    19 Şubat 1959
    Londra Konferansı sona erdi. Bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti kurulmasını öngören Londra Antlaşması imzalandı. İngiltere, Türkiye ve Yunanistan, Kıbrıs'ta garantör devlet oldu.
  • 11

    19 Şubat 1993

    19 Şubat 1993

    Tiyatro ve sinema oyuncusu Yaman Okay, 42 yaşında İstanbul'da yaşamını yitirdi.

  • 12

    19 Şubat 1998

    19 Şubat 1998
    Rusya'dan Türkiye'ye boru hattı ile doğal gaz getirecek Mavi Akım Projesi için müteahhit firmalar arasında anlaşma imzalandı.
  • 13

    19 Şubat 2001

    19 Şubat 2001
    Milli Güvenlik Kurulunun Çankaya Köşkü'ndeki şubat ayı toplantısında Başbakan Bülent Ecevit, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile yaşadığı tartışma nedeniyle toplantıyı terk etti. Türkiye, tarihinin en ağır ekonomik krizlerinden biriyle karşı karşıya kaldı.
  • 14

    19 Şubat 2008

    19 Şubat 2008
    Küba lideri Fidel Castro, 1959 yılında başladığı devlet başkanlığı görevini bıraktığını açıkladı.
  • 15

    19 Şubat 2010

    19 Şubat 2010
    Dünya şampiyonu milli güreşçi Zekeriya Güçlü, geçirdiği rahatsızlık sonucu 39 yaşında öldü.
  • 16

    19 Şubat 2016

    19 Şubat 2016
    IMF Başkanlığına Christine Lagarde yeniden seçildi.
  • 17

    19 Şubat 2017

    19 Şubat 2017

    Uzay aracı ve roket üreticisi SpaceX'in Falcon 9 roketi, 1969'da Neil Armstrong ve arkadaşlarını Ay'a taşıyan Saturn V roketinin fırlatıldığı Kennedy Uzay Merkezi Kalkış Kompleksi 39'dan uzaya fırlatıldı.

  • 18

    19 Şubat 2018

    19 Şubat 2018

    Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında 5 ayrı suçtan dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlandı.

  • 19

    19 Şubat 2018

    19 Şubat 2018
    Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin Mars keşif aracı Oppurtunity, Mars yüzeyinde şerit halinde taş formasyonları keşfetti.
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