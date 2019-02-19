19 Şubat 2019 Tarihte bugün neler oldu?
ntv.com.tr
19 Şubat’ta dünyada ve Türkiye’de neler yaşandı. Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Dünya tarihine yer etmiş önemli olayları, 19 Şubat’ta doğan ve hayatını kaybeden ünlü isimler kimler?
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19 Şubat 1405''Aksak Timur'' ya da ''Timurlenk'' olarak da tanınan, kendi adıyla anılan imparatorluğun kurucusu hükümdar Timur öldü.
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19 Şubat 1451Fatih Sultan Mehmet, babası II. Murad'ın 3 Şubat'ta vefatının ardından ikinci kez tahta çıktı.
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19 Şubat 1915İtilaf devletlerinin Çanakkale'ye denizden yaptıkları saldırı püskürtüldü.
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19 Şubat 1925Telsiz tesisi hakkındaki kanun çıktı. Türkiye'de radyonun kurulması Mecliste kabul edildi.
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19 Şubat 1932''Halkevleri'' kuruldu.
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19 Şubat 1937Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuruldu.
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19 Şubat 1951Fransız yazar Andre Gide öldü.
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19 Şubat 1956Türk Milli Futbol Takımı, Macar Milli Takımı'nı 3-1 yendi.
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19 Şubat 1957Türk ordusunun ilk kadın doktor subayı Sema Aran göreve başladı.
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19 Şubat 1959Londra Konferansı sona erdi. Bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti kurulmasını öngören Londra Antlaşması imzalandı. İngiltere, Türkiye ve Yunanistan, Kıbrıs'ta garantör devlet oldu.
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19 Şubat 1993
Tiyatro ve sinema oyuncusu Yaman Okay, 42 yaşında İstanbul'da yaşamını yitirdi.
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19 Şubat 1998Rusya'dan Türkiye'ye boru hattı ile doğal gaz getirecek Mavi Akım Projesi için müteahhit firmalar arasında anlaşma imzalandı.
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19 Şubat 2001Milli Güvenlik Kurulunun Çankaya Köşkü'ndeki şubat ayı toplantısında Başbakan Bülent Ecevit, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile yaşadığı tartışma nedeniyle toplantıyı terk etti. Türkiye, tarihinin en ağır ekonomik krizlerinden biriyle karşı karşıya kaldı.
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19 Şubat 2008Küba lideri Fidel Castro, 1959 yılında başladığı devlet başkanlığı görevini bıraktığını açıkladı.
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19 Şubat 2010Dünya şampiyonu milli güreşçi Zekeriya Güçlü, geçirdiği rahatsızlık sonucu 39 yaşında öldü.
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19 Şubat 2016IMF Başkanlığına Christine Lagarde yeniden seçildi.
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19 Şubat 2017
Uzay aracı ve roket üreticisi SpaceX'in Falcon 9 roketi, 1969'da Neil Armstrong ve arkadaşlarını Ay'a taşıyan Saturn V roketinin fırlatıldığı Kennedy Uzay Merkezi Kalkış Kompleksi 39'dan uzaya fırlatıldı.
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19 Şubat 2018
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında 5 ayrı suçtan dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlandı.
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19 Şubat 2018Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin Mars keşif aracı Oppurtunity, Mars yüzeyinde şerit halinde taş formasyonları keşfetti.