2 yıl süren boşanma davasını kazandı, davul zurnayla kutladı

Adana'da yaşayan Çilem Ülkerler, 18 yıllık eşi Ö.T.'den boşanmasını, oturduğu sitenin bahçesinde davul zurna çaldırarak kutladı. 2 yıl süren boşanma davasını 'zafer' olarak nitelendiren Ülkerler, “Bir gelin nasıl davul zurnayla gidiyorsa, boşandığında da bunu yapabilir" dedi.

DHA 19.06.2021 - 11:47

2 yıl süren boşanma davasını kazandı, davul zurnayla kutladı - 1

Adana'da özel bir eğitim kurumunda öğretmenlik yapan 2 çocuk annesi Çilem Ülkerler (42), şiddet ve geçimsizlik nedeniyle 18 yıldır evli olduğu kuaför eşi Ö.T.'den (45) boşanma kararı aldı. 

2 yıl süren boşanma davasını kazandı, davul zurnayla kutladı - 2

2019 yılında boşanma davası açan Ülkerler, 2 çocuğunu yanına alarak Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'ne taşındı. Ancak eşi boşanmak istemedi. Yaklaşık 2 yıl süren dava, 10 Haziran'da boşanmayla sonuçlandı.

2 yıl süren boşanma davasını kazandı, davul zurnayla kutladı - 3

Boşanmasını 'zafer' olarak nitelendiren Ülkerler, oturduğu apartmanın otopark kısmında meşale yakıp, davul zurna eşliğinde kutlama yaptı.

2 yıl süren boşanma davasını kazandı, davul zurnayla kutladı - 4

"BOŞANDIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Eski eşiyle 2 yıldır zor bir boşanma süreci yaşadığını belirten Ülkerler, "18 yıllık evliydim. Bu süre zarfında eski eşimle şiddetli geçimsizlik, ekonomik baskı ve fiziki şiddete maruz kaldım" dedi.
2 yıl süren boşanma davasını kazandı, davul zurnayla kutladı - 5
"Boşandığım için çok mutluyum" diyen Ülkerler, "2 yıllık boşanma süresi boyunca çok zor günler yaşadım. Çocuklarımla birlikte bir kadının yaşayabileceği çok kötü günler geçirdim" şeklinde konuştu.
2 yıl süren boşanma davasını kazandı, davul zurnayla kutladı - 6
Ülkerler, "Boşanmanın bir zaferim olduğunu düşünüyorum. Bu benim için çok önemliydi. Gören insanlar şaşırdı açıkçası. Bir gelin nasıl davulla gidiyorsa, boşandığında da davul çalınabilir" dedi.
2 yıl süren boşanma davasını kazandı, davul zurnayla kutladı - 7
Yaklaşık 40 yıldır davulculuk yaptığını söyleyen Özkan Buz (55) ise ilk kez boşanan birisi için davul zurna çaldığını söyledi.

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