2 yıl süren boşanma davasını kazandı, davul zurnayla kutladı

DHA 19.06.2021 - 11:47
Adana'da özel bir eğitim kurumunda öğretmenlik yapan 2 çocuk annesi Çilem Ülkerler (42), şiddet ve geçimsizlik nedeniyle 18 yıldır evli olduğu kuaför eşi Ö.T.'den (45) boşanma kararı aldı.
2019 yılında boşanma davası açan Ülkerler, 2 çocuğunu yanına alarak Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'ne taşındı. Ancak eşi boşanmak istemedi. Yaklaşık 2 yıl süren dava, 10 Haziran'da boşanmayla sonuçlandı.
Boşanmasını 'zafer' olarak nitelendiren Ülkerler, oturduğu apartmanın otopark kısmında meşale yakıp, davul zurna eşliğinde kutlama yaptı.