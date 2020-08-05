2021 Ramazan ayı ne zaman başlayacak? 2021 dini bayramlar ne zaman? (2021 resmi tatil takvimi)

ntv.com.tr 05.08.2020 - 10:31
Resmi tatil olan milli bayramlar:
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2021 Cuma
Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2021 Çarşamba
Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2021 Perşembe
Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2021 Pazartesi
Cumhuriyet Bayramı: 28 Ekim 2021 Perşembe - 29 Ekim 2021 Cuma, 1.5 gün tatil.
Üç ayların başlangıcı: 13 Şubat 2021 Cumartesi Receb ayının ilk günü.
Regaib Kandili: 18 Şubat 2021 Perşembe
Miraç Kandili: 10 Mart 2021 Çarşamba
Şaban ayının başlangıcı: 14 Mart 2021 Pazar
Berat Kandili: 27 Mart 2021 Cumartesi
Ramazan ayının başlangıcı: 13 Nisan 2021 Salı
Kadir gecesi: 08 Mayıs 2021 Cumartesi
Ramazan Bayramı Arefesi: 12 Mayıs 2021 Çarşamba
Ramazan Bayramı 1.gün: 13 Mayıs 2021 Perşembe
Ramazan Bayramı 2.gün: 14 Mayıs 2021 Cuma
Ramazan Bayramı 3.gün: 15 Mayıs 2021 Cumartesi
Zilhicce ayı başlangıcı: 11 Temmuz 2021 Pazar
Kurban Bayramı Arefesi: 20 Temmuz 2021 Salı
Kurban Bayramı 1.gün: 22 Temmuz 2021 Çarşamba
Kurban Bayramı 2.gün: 23 Temmuz 2021 Perşembe
Kurban Bayramı 3.gün: 24 Temmuz 2021 Cuma
Kurban Bayramı 4.gün: 25 Temmuz 2021 Cumartesi
Hicri Yılbaşı - Muharrem Ayının başlangıcı: 9 Ağustos 2021 Pazartesi
Aşure Günü: 18 Ağustos 2021 Çarşamba
Mevlit Kandili: 17 Ekim 2021 Pazar