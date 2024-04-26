Kendini yere atan AK Partili meclis üyesi hakkında disiplin soruşturması

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile İzmit Belediyesi işçileri arasında çıkan kavgadan sonra olay yerine gelen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in yanındaki bir kişi, İzmit Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi İbrahim Efe'yi omzundan ittirince, Efe kendini bir anda yere atıp bağırarak yuvarlandı. İbrahim Efe'nin abartılı hareketleri sosyal medyada da hızla yayıldı. Efe özür diledi ancak partisi kendisi hakkında disiplin soruşturması başlattı.

Kendini yere atan AK Partili meclis üyesi hakkında disiplin soruşturması - 1

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nden Kocaeli Şehir Hastanesi'ne uzanan bağlantı yolunda yenileme çalışması yapmak isteyen CHP'li İzmit Belediyesi ile AK Parti’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, dün sabah saatlerinde gittikleri aynı noktada karşılaştı.

İBRAHİM EFE KİMDİR?

TÜRKİYE HABERLERİ

Kendini yere atan AK Partili meclis üyesi hakkında disiplin soruşturması - 2

Ekipler arasında yol yapımı nedeniyle kavga çıktı. Kavgada İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen dövülüp kıyafetleri yırtıldı. Durumu haber alan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de olay yerine gitti.

Kendini yere atan AK Partili meclis üyesi hakkında disiplin soruşturması - 3

Hürriyet, bölgeye girdiği sırada, yanına yaklaşmak isteyen İzmit Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi İbrahim Efe vatandaşlar tarafından engellenmek istedi.

Kendini yere atan AK Partili meclis üyesi hakkında disiplin soruşturması - 4

Bir kişinin omzundan ittirmesiyle kendini yere atan Efe, bağırarak yerde yuvarlandı. Efe de kendisini ittiren kişiyi, ayaklarıyla müdahale ederek yere düşürdü.

Kendini yere atan AK Partili meclis üyesi hakkında disiplin soruşturması - 5

ÖZÜR DİLEDİ

Efe’nin abartılı şekilde yuvarlanması sosyal medyada yayıldı. Bunun üzerine İbrahim Efe bir özür açıklaması yaptı.

Kendini yere atan AK Partili meclis üyesi hakkında disiplin soruşturması - 6

"DİSİPLİN SÜRECİNİ BAŞLATMIŞ BULUNMAKTAYIZ"

AK Parti de İbrahim Efe ile ilgili disiplin soruşturması başlatıldığını duyurdu. Konuya ilişkin yazılı açıklama paylaşan AK Parti İl Başkanı Şahin Talus şu ifadeleri kullandı:

"İzmit’te dün yaşanan ve kamuoyunda infiale neden olan olayla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

Kendini yere atan AK Partili meclis üyesi hakkında disiplin soruşturması - 7

Öncelikle olayda darp alan tüm işçilere geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bu tür hadiselerin bir daha yaşanmamasını arzu ettiğimizi belirtiyoruz.

Kendini yere atan AK Partili meclis üyesi hakkında disiplin soruşturması - 8

Söz konusu olaya adı karışan ve yaşanan görüntüler nedeniyle kamuoyundan özür dileyen Meclis Üyesi İbrahim Efe hakkında, ilgili kurullarımızla yaptığımız istişareler sonucu disiplin sürecini başlatmış bulunmaktayız."

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