Kendini yere atan AK Partili meclis üyesi hakkında disiplin soruşturması

"DİSİPLİN SÜRECİNİ BAŞLATMIŞ BULUNMAKTAYIZ"

AK Parti de İbrahim Efe ile ilgili disiplin soruşturması başlatıldığını duyurdu. Konuya ilişkin yazılı açıklama paylaşan AK Parti İl Başkanı Şahin Talus şu ifadeleri kullandı:

"İzmit’te dün yaşanan ve kamuoyunda infiale neden olan olayla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz.