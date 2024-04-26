Kendini yere atan AK Partili meclis üyesi hakkında disiplin soruşturması
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile İzmit Belediyesi işçileri arasında çıkan kavgadan sonra olay yerine gelen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in yanındaki bir kişi, İzmit Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi İbrahim Efe'yi omzundan ittirince, Efe kendini bir anda yere atıp bağırarak yuvarlandı. İbrahim Efe'nin abartılı hareketleri sosyal medyada da hızla yayıldı. Efe özür diledi ancak partisi kendisi hakkında disiplin soruşturması başlattı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nden Kocaeli Şehir Hastanesi'ne uzanan bağlantı yolunda yenileme çalışması yapmak isteyen CHP'li İzmit Belediyesi ile AK Parti’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, dün sabah saatlerinde gittikleri aynı noktada karşılaştı.