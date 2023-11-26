2023 EMLAK VERGİSİ ÖDEME TAKVİMİ: Emlak vergisi ikinci taksit ödemesi ne zaman son?
2023 emlak vergisi 2. taksit ödemesi gündemde. Konutlara ait çevre temizlik vergisi su faturalarıyla birlikte ödenirken iş yeri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisinin ise her yıl emlak vergisinin taksit sürelerinde belediyeye ödenmesi gerekiyor. Peki, emlak vergisi ödemesi biter?
2023 yılı emlak ve çevre temizlik vergisinin ilk taksiti ise 1 Mart-31 Mayıs döneminde ödendi. İkinci taksit ödemeleri de yakın zaman önce başlamıştı. Emlak vergisi, taşınmazın bulunduğu belediye tarafından yıllık olarak tahakkuk ettiriliyor. Mükelleflerin tahakkuk eden vergileri taksit süreleri içinde ödemeleri, gecikme zamlarıyla karşılaşmamaları açısından önem taşıyor. İşte, 2023 emlak vergisi 2. taksit ödemelerinde son durum...