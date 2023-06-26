2023 yaz tatili ne zaman bitiyor? İşte 2023-2024 okulların açılış tarihi

OKUL KAYITLARI BAŞLADI MI?

Geçtiğimiz yıllarda ana sınıfı, ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğrencilerin okul kayıtları, MERNİS adres bilgileri esas alınarak herhangi bir başvuru olmaksızın e-okul sisteminden yapılıyordu.



İlkokul birinci sınıf kayıtları, herhangi bir başvuru olmaksızın MERNİS adres bilgileri uyarınca gerçekleştiriliyordu.



Önümüzdeki eğitim yılı için henüz bilgiler gelmedi. Bu kapsamda açıklamalar oldukça haberimizde yer vereceğiz.