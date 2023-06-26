2023 yaz tatili ne zaman bitiyor? İşte 2023-2024 okulların açılış tarihi
2022-2023 eğitim-öğretim dönemi 16 Haziran Cuma günü sona erdi. Yaz tatili sürecine giren öğrenciler, bir yandan stresli ve yorucu bir dönemin yorgunluğunu üzerinden atmaya çalışırken bir yandan da yeni eğitim-öğretim döneminin tarihini merak ediyor. Peki, okullarda yaz tatili ne zaman bitecek?
Eğitim hayatına devam eden milyonlarca öğrenci ve bu öğrencilerin aileleri, okulların ne zaman yaz tatilinden çıkacağını öğrenmek istiyor. Geçtiğimiz günlerde karne olarak tatile başlayan öğrenciler, rahat bir nefes alacakları tatil günlerinin sonunda okul sıralarına dönecek. İşte, okulların açılacağı tarih...